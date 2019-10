De zaal huivert: bijt Martien Meiland de hand die hem voedt?

“Aaarrr. Waaat Goeoeoed!”, jubelde Martien Meiland woensdagavond. Met zijn dochters, vrouw en zichzelf helemaal in het zilver gestoken, nam hij gillend de Gouden Televizier-Ring in ontvangst voor zijn SBS-programma ‘Chateau Meiland’. Hij gaf er een speech bij des Martiens, dus gewoon lekker uit de bocht vliegend: “SBS, Talpa, jullie waren de enige die in ons hebben geloofd, want NPO en RTL zagen er allemaal niets in. En wij hebben jullie deze zomer uit het slijk getrokken, ja ja, als kijkcijkerkanon. Het was alweer sinds 2003 dat jullie hier stonden met een Ring!”

Tout televisiemakend Nederland keek er bedenkelijk bij - heeft hij nu zojuist de hand gebeten die hem voedt? - maar wist meteen dat deze man daar waarschijnlijk mee wegkomt. Hij bedankte ‘het publiek in Nederland wat op ons gestemd hep’, en toen was het tijd voor ‘wijnen, wijnen’.

Zo, da’s Martien Meiland in een notendop. Zijn programma was al de favoriet onder de genomineerden, maar liet met 55 procent van de stemmen ‘Beste Zangers’ (AvroTros) en ‘Expeditie Robinson’ (RTL) dubbel achter zich. Die mochten de resterende 45 procent verdelen.

Deze uitslag is een mokerslag voor televisiemakend Nederland. Ik meende te voelen dat de sympathie in de zaal toch meer lag bij zo’n vaste waarde als ‘Expeditie Robinson’, een programma dat al twee decennia op tv is, al vijf keer voor de Ring genomineerd is en stabiel hoge kijkcijfers scoort. Hoeveel werk dáár niet in gestoken wordt. De proeven voorbereid, kandidaten gezocht en gedrild om het verloop van het programma geheim te houden. Twee presentatoren, van wie Dennis Weening ook nog raar gepasseerd is na zeven jaar. De zaal gunde hem die prijs.

Beeld ANP

En dan komt zo’n Martien alleen maar ‘helemaal zichzelf zijn’, een kasteel opknappen en tussen neus en loslippige lippen door ook nog 1,4 miljoen kijkers trekken met zijn kreetjes en grover geschut. Niks bestudeerd format, niks een jaar lang voorbereiding, niks fulltime tv-maken. Alleen maar doen wat hij al doet, een paar camera’s erbij en zich niet gek laten maken om anders te zijn dan de prettige gek die hij is. Martien, Erica en die dochters zijn niet te scripten, daarom zijn ze zo leuk.

Kennelijk snakken kijkers daarnaar. Echte herkenbaarheid. Iemand die kan falen, net als iedereen. Martien Meiland is zo’n beetje de Donald Duck van de Nederlandse televisie: hij werkt keihard, loopt elke dag met de stofzuiger zijn kamers door, en alles is drama. “Als hij een lampje moet aansluiten staat-ie al onder stroom”, grapt zijn dochter. Maar het komt altijd goed.

De beloning voor anti-opsmuk en eerlijkheid kwam terug in de Televizier-Ster voor de beste online videoserie: die ging naar Nienke Plas voor haar ‘Shitty Diary’ waarin ze zichzelf evenmin spaart. Ook Beau van Erven Dorens, zo diep gevallen een aantal jaar geleden, won weer: dit keer de Zilveren Televizier-Ster voor beste presentator. “In drie seizoenen van risee naar meubilair”, grapte hij erover. Verbazingwekkend genoeg ging de vrouwelijke Ster voor de vijfde keer naar Chantal Janzen, over meubilair gesproken.

Presentatrice Dionne Stax maakte een bedeesd debuut in deze grote liveshow. Ze wordt genoemd voor het Eurovisie Songfestival. Als zij nog wat meer leert om te durven falen, komt die kans dichterbij.

Vier keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.