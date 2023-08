De wrang-komische documentaire ‘After Work’ biedt een bere-interessante blik op de toekomst van werk

Met wie zouden we liever ruilen? De Koreaan Yoo Deug Yeon werkt zestien uur per dag, slaapt vijf uur en heeft geen vrienden, hobby’s en tijd voor zijn gezin. “Jullie zijn mijn beloning”, zegt hij uitgeput tegen zijn dochter.

Natuurlijk werken we graag minder dan de Koreanen, met hun maagkanker (stress), nekhernia en het hoogste zelfmoordcijfer ter wereld. De Koeweiti dan. Die krijgen van het rijke oliestaatje gegarandeerd werk; twintig mensen met prima salaris in de overheidsbaan van één persoon. Scriptschrijver Meqdad al- Kout werkte zes jaar bij een ministerie zonder iets te doen te krijgen. Om de existentiële leegte te verjagen las hij aan zijn bureau boeken, keek drie films per dag en ging veel eten. “Het klinkt als een droom, maar voor mij is het een nachtmerrie.”

In de overpeinzende, soms zelfs wrang-komische documentaire After Work (VPRO), kijkt de prijswinnende Zweedse regisseur Erik Gandini breed naar werk. Het staat te veranderen nu arbeidsplaatsen massaal vervangen worden door automatisering en AI. Wat doen we straks als werk minder ons bestaan en tijdsbesteding bepaalt?

Onverschillig tot vijandig

Een bere-interessante zingevingsvraag waarvoor hij in Korea, Amerika, Italië en Koeweit naar de uitersten zoekt. Ik denk: werk maakt gelukkig, als het in zekere mate zelfexpressie is. Man T. naast me dacht: voor de meesten echt niet. Ik vond hem cynisch, maar kreeg ongelijk. Slechts vijftien procent wereldwijd werkt met betrokkenheid, ontdekte internationaal onderzoeksbureau Gallup. De bulk staat er onverschillig tot vijandig tegenover. Het ellendige werk voor die 850 miljoen mensen veranderen, zou veel problemen in de wereld oplossen, denkt senior Gallup-manager Pa Sinyan.

Helaas doet behalve de baas ook een dwingend arbeidsethos mee. In Amerika nemen mensen hun vakantie-uren niet op. In Zuid-Korea zet de overheid al televisiespotjes in tegen de overwerkcultuur want ‘alle gezinnen zijn ongelukkig’, zegt voormalig minister van werkgelegenheid Kim Young-joo.

Niet werken maakt een volk en land ook miserabel. In Italië zit dertig procent van de jongeren in geen enkele opleiding, werk of traject en weet nihilistisch feestend dat er een erfenis wacht. In Koeweit creëerde het ‘lekker betaald niks hoeven doen’ een generatie ‘verwende, onwetende, onverantwoordelijke mensen’, concludeert Meqdad al-Kout. “Als er mindere tijden aankomen, weten we niet wat we moeten.”

Door robots vervangen

Oei, onheilspellend. Werk is inderdaad ook de plek waar je leert aanpakken en van anderen vaardigheden overneemt. Als straks de vrachtwagenchauffeurs, winkel- en callcentermedewerkers, boekhouders, verzekeringsagenten en advocaten door robots zijn vervangen en misschien een universeel basisinkomen krijgen, wat moeten ze dan? “De grootste strijd van de 21ste eeuw wordt die tegen irrelevantie, zegt historicus en futuroloog Yuval Harari. “Dat is veel erger dan te worden uitgebuit.”

De regisseur laat twee hoopvolle voorbeelden zien in Italië - tja, van twee bevoorrechte mensen die door een erfenis nooit hoeven te werken. Ze zijn altijd bezig op hun landgoed en halen veel voldoening uit het prachtig snoeien van heggen of rozen. “Niets doen staat gelijk aan de dood”, zegt Armando Pizzoni. Mooi, maar ik zie de arme, overtollig geworden wereldbevolking straks nog niet in zijn voetsporen treden.

Vijf keer per week schrijven Maaike Bos en Renate van der Bas columns over televisie.