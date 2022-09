De wond is nog te vers voor Arcade Fire in Ziggo Dome

Arcade Fire

WE

★★★

Zelfs in de grootste concertzaal van Nederland kan niemand om de olifant in de kamer heen. Die olifant is de beschuldiging van seksueel grensoverschrijdend gedrag aan het adres van Win Butler, frontman van Arcade Fire.

Voor de Canadees-Amerikaanse rockgroep rond Butler en zijn vrouw Régine Chassagne, komen de aantijgingen van drie vrouwen en een genderneutraal persoon op een slecht moment: bij de start van de wereldtournee rond het nieuwste album We.

Verweer van Butler (de seks zou met wederzijdse instemming zijn geweest) mocht niet baten; de held van de alternatieve rock viel keihard van zijn sokkel. Uitgerekend Butler, die op de zes albums van de band en in interviews verzoenende thema’s en maatschappijkritische teksten uitdroeg, was over de schreef gegaan. Voorprogramma Feist stapte uit de tournee.

The show must go on

Crisis in de band of niet: The show must go on. Dus ging het negenkoppige gezelschap gewoon op wereldtournee. Voor matig gevulde zalen, zo was te zien op sociale media. Ziggo Dome is woensdagavond geen uitzondering. De tweede ring is gesloten, de eerste ring voor slechts driekwart gevuld en kaartjes gaan voor een fooi van de hand op Ticketswap. Tel daarbij op dat We het lot van veel grote platen in het tijdperk van entertainmentovervloed deelt: veel opgeklopte anticipatie vooraf, heel snel vergeten na verschijnen.

Wat ook niet helpt: net als Everything Now (2017) is We geen sterke plaat, met zijn uitgesponnen rockopera’s die regelmatig verstrikt raken in hun eigen ambities en weinig memorabele liedjes.

In de Ziggo Dome werkt Arcade Fire vanaf opener Age of Anxiety I hard om het afwachtende publiek voor zich te winnen. Met een verlaagd podium dicht op het publiek en onder een ledscherm in een halve cirkel klapt de band er op. Ze maken het zichzelf niet gemakkelijk; het merendeel van de bijna twee uur durende set komt van We.

Live blijken liedjes als Age of Anxiety II en Unconditional I (Lookout Kid) beter uit de verf te komen dan op plaat, ondanks het keiharde, schelle zaalgeluid. Het eerste uur is het trekken, sleuren en aanmoedigen om enige beweging in het publiek te krijgen.

Met ieder nummer ontdooit de zaal verder

Met negen bandleden, onder wie twee drummers, een violist en een percussionist die ook als aanjager het publiek opzweept, ontdooit de zaal per nummer meer. De discogrooves van Reflektor brengen de eerste heupen in beweging. Het is Rebellion (Lies) van doorbraakalbum Funeral uit 2004 dat na een uurtje voor de ommekeer zorgt en het ongemak doet verdwijnen. Zowel Butler als Chassagne zijn dan al zingend door het publiek van en naar het tweede podium in het midden van de zaal gelopen.

Het is wennen om de band zo te zien. Arcade Fire brak door met jubelende, epische indierock, gespeeld als een mini-orkest met veel energie en een divers instrumentarium. Later kwamen daar melancholieke, introspectieve luisterliedjes en groovende tracks met exotische percussie en synthesizers bij. Optredens werden ontroerende volksfeesten, door de samenzang vol emotie en melancholische teksten, die halverwege omsloegen in euforische dansliedjes.

Op die manier steeg de band verschillende keren boven zichzelf uit, bijvoorbeeld bij het Nederlands podiumdebuut in de Melkweg in 2005, op Lowlands 2005 en op Best Kept Secret 2017. Zo ver komt het vanavond geen moment, zelfs niet in de finale op het tweede podium, compleet met Haïtiaanse percussie-exit door het publiek. Daarvoor is de wond te vers.

Lees ook:

WE van Arcade Fire is deels gedurfd en deels verfrissend, maar nergens allebei

WE is een gedurfde plaat. Het idee om zware thematiek te koppelen aan lichtvoetige muziek is een bekende succesformule. Maar de liedjes zijn niet over de gehele linie sterk.