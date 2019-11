De wollen trui van Hans Spekman hangt vanaf nu in het museum

Aan de ene kant van de zaal de achttiende-eeuwse rijkversierde mantel van de Engelse graaf van Athlone, aan de andere kant de blauwe, gebreide trui van Hans Spekman. Op de tentoonstelling ‘Dress to impress, kostuums met een verhaal’, vanaf vrijdag te zien in Museum Oud Amelisweerd in Utrecht, is het kledingstuk van de oud-PvdA-voorman een van de opvallendste items.

Spekman droeg de trui veel en graag toen hij wethouder was in Utrecht, tussen 2001 en 2006. Spekman: “Vooral op werkbezoeken, als ik veel buiten was, kwam zoiets warms goed van pas.”

Spekman, die donderdag de tentoonstelling opende, zei meteen ja toen het museum vroeg of zijn trui een plekje mocht krijgen tussen de historische japonnen en mantels van de Utrechtse adel. “De trui staat symbool voor mijn wens me te onttrekken aan conventies. Die zijn in de politiek bijzonder sterk. Een pak is bijna een kledingvoorschrift voor politici. Als je je aanpast begin je jezelf langzaam te verloochenen. Ik beschouwde de trui daarom ook als een verdedigingslinie tegen druk van buitenaf om mijn opvattingen aan te passen.”

‘Een comfortabel kledingstuk staat vanzelf leuk’

Als hij al die chique kostuums ziet, krijgt hij dan niet de neiging iets moois voor zichzelf aan te schaffen? “Nee, de belangrijkste norm blijft voor mij dat een ­kledingstuk comfortabel zit. Is dat het geval, dan staat het vanzelf leuk.”

Er zitten heus ook blouses en T-shirts in zijn garderobe. Maar de trui blijft. “In huis draag ik er vaak twee over elkaar. De thermostaat staat bij ons op zestien graden.”

De truien van Spekman zijn overigens wel couture, hoewel niet ‘haute’. Zijn moeder en zijn vrouw Muriël, die de trui maakte die nu te zien is, deden het breiwerk voor hem.

Lees ook:

Krijtstreep versus spijkerpak: verdwenen politieke wapens

Marcus Bakker (CPN) liep altijd keurig in pak. Hij vond dat het pak niet voorbehouden diende te blijven aan de vertegenwoordigers van de bezittende klasse. Wie zijn politieke idealen wel in kleding uitdrukte, was PvdA-partijvoorzitter Hans Spekman.