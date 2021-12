De ‘Widowchicks’ laten zien hoe je de rouwband afdoet zonder het verdriet weg te stoppen

De term ‘weduwe’ heeft iets moeilijks. “Hij is weg. Maar als ik terug ben, draai dan alsjeblieft niet je hoofd om”, vroeg Marieke van Nierop (29) mensen, wetende dat sommigen van ongemak wegkijken.

Maandagavond liet de 3Lab-documentaire Huisje, boompje… weduwe (EO) van Marieke de Man zien hoe je jong kunt rouwen. Twee andere Mariekes, de genoemde en Marieke Foppen, werden op 25- en 30-jarige leeftijd weduwe. De jongste ging ‘van trouwen naar rouwen’: drie weken voor haar bruiloft wist haar vriend Stefan geen uitweg meer. De andere Marieke (nu 34) was twee jaar getrouwd met Kees-Jan toen hij het licht niet meer zag. “De belofte ‘tot de dood ons scheidt’ kwam in ons geval heel snel”, grapt ze tegen de EO. En dat zet de toon.

Punt is: rouwen is loodzwaar, maar moet dat altijd op die gedragen manier, huilen in een hoekje? Zij zochten manieren zonder zwart randje, wilden kunnen rouwen én blij zijn voor stralende vrienden met baby’s, hypotheken en carrières. En belangrijk: hoe moesten zij als jonge vrouw verder? Ze zochten humor en lucht, en de Mariekes vonden elkaar daarin. Op hun Instagramaccount Widowchicks schrijven ze begripvol over hoe het leven doorgaat.

'Marieke 34' (links, zwanger) en 'Marieke 29' gaan door hun rouwkaarten heen.

En zo zitten ze samen in de tuin met ieders rouwkaarten. “Kijk, deze is van een stelletje dat alweer uit elkaar is!”, lacht ‘Marieke 29’ met gevoel voor verhoudingen. Als íemand daar ook zonder wrang gevoel om kan lachen, is het ‘Marieke 34’.

Hun gesprekjes geven inzicht, maar de maker liep ook een tijdje mee bij hun nieuwe wegen. De jonge Marieke kreeg borstkanker, gelukkig met een nieuwe vriend tot steun. De oudere raakte zwanger van haar nieuwe geliefde Vincent en gaat trouwen. Ze leerde deze jeugdvriend van Kees-Jan aan het graf kennen. Hun gedeelde verdriet smeedde een band. Blijken verliefdheid en rouw gewoon tegelijk te kunnen bestaan.

Wanneer ze met vaderdag Kees-Jans vader bezoekt en vraagt als haar getuige, besef je hoezeer zij inmiddels begrijpt wat je moet doen: de pijn omarmen, samen delen, en mensen laten delen in je geluk. Als ik zulk verdriet had, zou ik me ook wenden tot deze vrouwen die je voorleven hoe de rouwband af mag zonder het verdriet weg te stoppen.

Het Bijbelverhaal van de verloren zoon

Nu blijkt de EO goed te zijn in levensvragen. Ook Lazarus maakte op maandagavond indruk. Presentator Marleen Stelling (Ik mis je; De Nachtzoen) praatte met de Marokkaans-Nederlandse acteur, schrijver en docent Abbie Chalgoum over het Bijbelverhaal van de verloren zoon. De replica van Rembrandts tedere schilderij daarvan, raakte Chalgoum diep. Als kind mishandeld en psychisch vermorzeld door zijn vader, stapte hij van depressie ooit bijna uit het leven zonder met iemand zijn gevoel te hebben gedeeld. “Ik wilde niet dood, maar hoe moest ik leven?” De man vertelt zeldzaam open over zijn worsteling en behoefte om ooit nog in verbinding te komen met zijn vader.

Dan maakt het programma een experimentele stap: Stelling brengt hem naar een tableau vivant van het beeld, door acteurs. Als in een familieopstelling mag hij in dat verhaal stappen en de rol nemen die hem verlichting biedt. Hij wil de vader zijn, die zonder veroordelende blik de ander verwelkomt. Stelling: “Wie omarm je nu?” Hij: “Is het gek om te zeggen dat ik mezelf omarm?” De catharsis voltrok zich onder onze ogen.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.