De ‘wetenschappelijke’ Bach tegenover de humane Bach van alledag

Daniil Trifonov

Bach: The Art of Life

Wat een goed idee van de Russische meesterpianist om de ‘wetenschappelijke’ Bach van Die Kunst der Fuge af te zetten tegen de humane Bach van alledag – Die Kunst des Lebens. Trifonov doet dat middels het Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach en onbekende klaviermuziek van Bachs vier zonen, die het vak van hem leerden. En wat dacht u van Brahms’ bewerking voor de linkerhand van de beroemde Chaconne voor viool solo? Perfecte opmaat voor de fugakunst.

Vladimir Jurowski

Eine Alpensinfonie

In zijn tijd als chef-dirigent van het London Philharmonic Orchestra verscheen de ene na de andere spetterende live-opname onder Vladimir Jurowski’s leiding. Jurowski is nu Kirill Petrenko’s opvolger bij de Bayerische Staatsoper in München en hij was al chef bij het RSO Berlin. Met dat laatste orkest kwam nu een schitterende live-opname uit van Eine Alpensinfonie. Strauss’ tocht over de Alpen in technicolor.

Nikolaus Harnoncourt

Farewell from Zurich

In het Opernhaus Zürich beleefde Nikolaus Harnoncourt (1929-2016) zijn grootste successen met opera’s van Monteverdi, Händel en Mozart. Hij bleef Zürich 35 jaar trouw tot hij in november 2011 afscheid nam. Niet met een opera, wel met het orkest van de opera in Mozarts Gran Partita en met een obsessief gedirigeerde Vijfde symfonie van Beethoven. Het spectaculaire live-concert, plus repetitie-fragmenten, verscheen nu op een dubbel-cd. Ongenadig mooi muziekmaken.

Michael Spyres

Baritenor

De Amerikaanse tenor Michael Spyres verblufte deze zomer in Salzburg iedereen in Don Giovanni. Niet alleen kan dit stemfenomeen de stratosferische topnoten in Rossini-opera’s aan, maar ook diepere baritonrollen van Verdi, Korngold en Thomas. Dat bewijst hij op deze verrassende cd die als titel Baritenor kreeg, verwijzend naar het stemtype waar Rossini zo dol op was.