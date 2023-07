De werkelijkheid is nog absurder dan die penis-titel

Je ziet de titel The man with a penis on his arm bij RTL5 woensdag en gaat meteen ‘aan’. Hoe kan dat? Je wilt niet meedoen aan de freakshow, maar gaat die documentaire toch even kijken.

Het fenomeen doet me denken aan de documentaire Seahorse: The dad who gave birth (KRO-NCRV) uit 2020. Een transman wil vóór zijn definitieve transitie nog een kind, zo lang hij een baarmoeder en vrouwelijke hormonen heeft. De sensatiebeluste titel trekt kijkers en zuigt hen een medisch portret in, maar eigenlijk is het een integer verhaal over identiteit en cruciale levenskeuzes.

Hier ook. De titel van de Britse Channel 4-documentaire beschrijft de situatie zo helder als kan - er hangt inderdaad een surrogaatpenis aan een arm. Maar regisseur Tom Green brengt het verhaal mét tragische context.

Een historie van tragiek

De werkloze Malcolm (45) uit Norfolk heeft al zes jaar een nieuw gecreëerde penis aan zijn onderarm hangen die klaar is voor transplantatie naar de juiste plek. Via de techniek van phalloplastiek maken artsen een nieuwe fallus met weefsel uit arm, been of flank, met de gevoelige huid uit de onderarm eromheen. En ja, om hem levend te houden zit de penis een tijdje aan die arm vast. Het duurde alleen langer dan de bedoeling was. Steeds blijkt het ziekenhuis niet klaar voor die operatie, klaagt hij, maar hij blijkt zelf het probleem.

Lee toont foto's uit zijn jeugd.

Twaalf jaar geleden viel zijn eigen piemel er spontaan af, zwart geworden na bloedvergiftiging. Het was het dieptepunt van een historie van tragiek. Vader te vroeg overleden, relatie op de klippen gelopen toen hij zelf een kind kreeg, dakloos geraakt, drank- en drugsgebruik, terugkerend abces ter grootte van een tennisbal bij zijn anus, pijnlijke operaties; dus hij ging er zelf maar in prikken en snijden, en toen die bloedvergiftiging.

Dat hij geen man meer was, gaf hem de genadeklap. Als je hem dan ziet in zijn huisje met hond en mountainbike denk je toch: hoe heeft hij zichzelf weer opgericht? Hij drinkt nog enkele pinten bier per dag in plaats van achttien. Maar op tijd komen bij zijn operatie-afspraken kan hij niet.

Soulmate gevonden

Twee andere mannen doen ook hun verhaal. Anick (26) werd geboren met een micropenis die sinds zijn jeugd niet meer groeide. Lee (53) was in het lichaam van een vrouw geboren en kreeg na zijn 42ste een penis. Het geslacht is verbonden met zenuwen en plasbuis en de zwellingstechniek met drukpompje werkt. ‘Lee, ik heb een penis nodig’, zei een eerdere vertrekkende geliefde. Nu mét piemel vond hij zijn soulmate met wie hij gaat trouwen. “Het is nooit te laat”, snikt hij.

Anick had pech met de drukpomp: die bouwde druk op naar binnen en leverde geen genot maar helse pijnen op. Hij wordt geopereerd en moet twee weken extreem gevoelig met een erectie zitten om de huid te laten oprekken. Nog allemaal niet half zo pijnlijk als het psychische leed van deze mannen over wie ze mogen zijn in deze wereld.

Maar dan Malcolm. Donker van ellende, voorbij alle schaamte laat hij het allemaal zien. Dit is ook de mens; de mens die alle drijfveren laat varen. Als eindelijk die nieuwe penis op zijn plek zit en hij de koeling er even af haalt om zijn zaakje te tonen, komt er zowaar licht op zijn gezicht. Ook de diepst gezonken mens kan zich oprichten. De hoop ervan is ontroerend.

Vijf keer per week schrijven Maaike Bos en Renate van der Bas columns over televisie.