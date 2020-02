De wereldtournee van ‘koningin’ Madonna is een ramp

Madonna was nog aan het zingen toen langzaam het zware metalen rolluik voor het podium naar beneden kwam. De zaallichten gingen aan en de geluidsinstallatie uit. Veiligheidsregels zijn regels in het Londense Palladium. Terwijl het luik onverbiddelijk bleef zakken, vloekte en tierde Madonna door de steeds kleiner wordende opening.

Had ze maar eerder klaar moeten zijn, iedereen wist dat de show om stipt elf uur beëindigd zou worden en als de diva op tijd begonnen was, had ze dat zeker gehaald. Maar Madonna is tijdens haar Madame X Tour nooit op tijd. Als ze überhaupt al komt opdagen. Zo langzaamaan kan deze concertreeks, die ook Parijs, Lissabon en diverse Amerikaanse steden aandoet, gerust als rampzalig geclassificeerd worden. De letterlijke afgang van de superster achter een stalen branddeur mag desgewenst symbolisch genoemd worden.

Madonna - met kroon - tijdens het Songfestival in Tel Aviv. Beeld AFP

We hebben allemaal een voorproefje van de tour kunnen aanschouwen, namelijk het optreden van Madonna tijdens het Songfestival in Tel Aviv. Tot verbijstering van 182 miljoen kijkers zong de doorgewinterde diva vrijwel iedere noot vals. Daar was later op haar eigen sociale mediakanalen niets meer van te horen. Ook al had iedereen het gehoord, de zangeres plakte doodleuk een geluidsband onder de beelden waarop ze wel toon hield. Ze zal wel gezegd hebben: “De koningin zingt nooit vals.” Net als ze bij aanvang van een concert in Las Vegas opmerkte: “De koningin is nooit te laat”, tegen een publiek dat al ruim twee uur had zitten wachten en haar met boegeroep en gefluit onthaalde. In haar eigen beleving is ze de Queen of Pop en om die titel kracht bij te zetten draagt ze – naast dat gekke ooglapje – de laatste tijd opvallend vaak een kroontje. Maar is ze dat nog wel?

En zo ja, kun je het je dan permitteren het publiek twee, drie, ja soms wel vier uur te laten wachten? Zonder smartphone en in een slecht geventileerde zaal, want Madonna houdt niet van airconditioning en verplicht haar publiek de telefoon vooraf in een speciaal boxje af te geven bij de garderobe. Sommige bezoekers waren zo woedend dat ze naar de rechter stapten. Andrew Panos en Antonio Verlotta moesten het grootste deel van een concert in New York missen omdat het drie uur te laat begon en ze naar hun werk moesten. Ze kregen hun geld niet terug.

Affiche van de Madame X tour Beeld Madonna

Eerlijk is eerlijk, Madonna kan er niet altijd wat aan doen. Tijdens de Madame X Tour, die ruim tachtig concerten bevat, moest ze al 12 shows afzeggen vanwege ondraaglijke pijn. Dat gun je niemand, en fans hadden aanvankelijk medelijden met de zangeres die op haar 61ste nog een behoorlijk fysieke show wil neerzetten. Maar toen ze in Lissabon 45 minuten voor de geplande aanvang een concert afzegde, werd het velen toch te gortig. Sommigen zaten al in de benauwde zaal, anderen waren bezig hun telefoons in de kluisjes te doen. De diva wist toch dat ze ziek was, waarom schortte ze de hele tour niet op tot ze weer topfit was? “Hak die knoop nu maar eens door. Sommige fans komen speciaal uit het buitenland om je te zien, heb een beetje respect”, verwoordde ene Paolo op Twitter het sentiment.

Tja, om dan te antwoorden dat de koningin altijd gelijk heeft, is misschien niet zo chic. En dat terwijl de superster met deze tournee juist dichter bij haar publiek had willen komen. Geen anonieme stadions meer, maar intieme theaters. Het wrangste is nog wel dat de recensies best lovend waren. Madonna heeft nog 16 concerten te gaan om de boel een beetje waardig af te sluiten.

