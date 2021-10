De wereld reageert met groot respect na het overlijden van Bernard Haitink. ‘Een man zonder opsmuk’

In muziekcentra over de hele wereld werd vrijdagochtend met woorden van groot respect stilgestaan bij het overlijden van Bernard Haitink. De Nederlandse topdirigent stierf donderdagavond laat in Londen, omringd door zijn familie. Hij was 92 jaar oud. In een carrière van ruim zestig jaar, met vaste posities in Hilversum, Amsterdam, Londen, Glyndebourne, Boston, Chicago en Dresden, groeide Haitink uit tot een maestro van wereldformaat.

Op de zenders van BBC Radio 3 en NPO Radio 4 werd de hele dag aandacht besteed aan de carrière van Haitink, en op sociale media stroomden de herinneringen binnen. Er waren warme berichten van de vele orkesten en concertzalen waar hij gewerkt heeft, en ook koning Willem-Alexander liet van zich horen. “Met bewondering en dankbaarheid herinneren wij ons Bernard Haitink. Zijn gedrevenheid en muzikale finesse zijn onvergetelijk.”

Mezzosopraan Christianne Stotijn werd in 2015 door Haitink uitverkoren om met hem Mahler uit te voeren in Parijs.

“Dat ik mocht invallen voor dat concert heeft mij als zangeres echt op de kaart gezet. Hij kende mij niet, had alleen maar een opname van een live-recital gehoord, en besloot me zijn vertrouwen te geven. Dat is zo’n groot geschenk. Ik hoorde later dat hij onder de indruk was van mijn zelfverzekerde, niet-arrogante houding. Twijfelen vond hij niet fijn. Zijn allergrootste gave was dat hij geen woorden nodig had, hij kon alles met zijn handen laten zien. Met ademen was hij altijd samen met jou. Hij zei nooit veel, maar hij liet me heel af en toe bij zich komen. Dan zei hij: ‘Je beweegt wel erg veel, maar dat weet je zelf ook wel’. Daaruit spreekt zoveel respect. Hij zou nooit dwingend zeggen: ‘Kun je hier niet wat zachter zingen?’ Het ging altijd heel natuurlijk. Dat concert in Parijs, die zindering in muziekmaken, dat was een moment dat groter was dan ikzelf. Samen met de Matthäus-Passion in Boston mijn mooiste herinnering.”

Sjoerd van den Berg was adjunct-directeur externe betrekkingen bij het Concertgebouworkest.

“Haitink was een man zonder opsmuk. Hij wilde geen maestro zijn, en toch wel. Hij wilde geen Mahler doen, en toch wel. Hij wilde geen Bruckner doen, en toch wel. Wispelturig ja. Als adjunct kon ik tussen hem en het bestuur bemiddelen. Hij mocht me, al heeft hij me ook weleens uitgescholden hoor. Een man van weinig woorden, maar als hij het woord nam, dan deed hij dat heel goed. Zoals toen de overheid weer eens wilde bezuinigen. Of toen hij de Huisorde van Oranje kreeg op Huis ten Bosch. Dan sprak hij prachtig, en uit het hoofd. Zijn omgang met musici was voorbeeldig, hij kende iedereen en was in hen geïnteresseerd. Hij zei dat hij zich op de bok het allerfijnst voelde. Daar kon hij muziek maken en kon niemand hem iets doen. Een taxichauffeur zei ooit tegen hem: ‘Als mijn moeder hoort wie ik in de taxi heb, en dat ik die persoon liet betalen, dan zou ze me dat nooit vergeven’. Op dat soort momenten voelde hij zich in Amsterdam weer erg gewaardeerd. Herinneringen zijn er zo veel. De Achtste symfonie van Sjostakovitsj in de BBC Proms in Londen, de Kerstmatinees in Amsterdam. Onvergetelijk.”

Jörgen van Rijen is sinds 1997 solo-trombonist van het Concertgebouworkest.

“Op een dag als vandaag is er veel contact tussen de musici. We zijn triest, maar er is ook berusting bij zo’n mooi en vol leven. Ik was daarnet nog even in ons RCO House. Daar is een condoleanceregister geopend, en daar waren toch vrij veel musici van het orkest aanwezig. De behoefte om te delen en te praten is er zeker. In het orkest was het altijd feest als Haitink kwam, iedereen zag ernaar uit. Dat kwam omdat hij ons veel vertrouwen gaf. Hij waardeerde zijn musici en gaf ons alle ruimte. We voelde vrijheid, en geen angst. Als er hommeles was tussen hem en de leiding van het orkest, merkten wij daar op het podium niets van. Het klink wellicht vreemd, maar zijn persoonlijkheid alleen al zorgde voor een andere klank in het orkest. Ik heb ook in orkesten in New York en Luzern gespeeld, en als hij daar kwam gebeurde hetzelfde. Zijn gezichtsuitdrukking en zijn manier van bewegen maakte dat het hele orkest mooier, warmer en dieper klonk. Magisch ja, hij kon magie oproepen. Hij wist wat hij met een symfonie van Mahler of Bruckner wilde, maar hij was daarin ook heel flexibel. Hij incorporeerde de inbreng van de musici in zijn visie, en zo ging nooit iets van die magie verloren. De eerlijkheid tegenover de muziek stond bovenaan. Altijd. Hij vertrok vanuit rust en sereniteit en speelde dan op een ongelofelijke manier met klank en kleur. Daarom paste hij zo goed bij dit orkest en bij deze zaal.”

