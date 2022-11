De wal keert het schip bij Christianne van der Wal

Een wereld van verschil met College Tour (KRO-NCRV) vorige week, met advocatenkoppel Knoops. Deze zondag kregen de studenten echt tijd, aandacht en wedervragen. Het schuurde wel, met ‘stikstofminister’ Christianne van der Wal (VVD) op het podium en in de zaal veel jongelingen met een agrarische opleiding of achtergrond.

Een meisje vertelde over de stress door de onzekerheid in haar vaders melkveebedrijf, en haar moeders hoge positie bij Campina. Ze kent verschillende boerderijen waar iemand zichzelf het leven heeft ontnomen. Geschrokken reacties. “Vertel jij eens, wat hebben jullie nodig?”, vraagt Twan Huys haar. “Zekerheid, een plan, en begrip”, zegt ze zacht maar ferm.

Twan Huys en minister Christianne van der Wal in College Tour.

Op dit soort momenten is de formule van het programma aangrijpend. Dit meisje brengt de boodschap van de volwassenen uit haar wereld, maar is zelf nog geen speler op het schaakbord. Ze vertelt over de mentale tol van beleidsgedoe over hoogspanningsmasten en bestemmingsplannen, melkquota, fosfaatrecht en nu stikstof. Je weet dat ze die stress als kind gevoeld heeft met ouders die misschien prikkelbaar of zorgelijk waren. Het doet beseffen hoezeer de harde grenzen aan de landbouw harde effecten hebben op privélevens.

Open vizier

De minister zat er ondertussen wel, met open vizier. Christianne van der Wal luisterde en begreep de pijn. Ze wil graag de onzekerheid wegnemen, maar weet dat haar duidelijkheid straks, ook niet altijd welkom is. Toch gaat ze altijd het gesprek aan, zegt ze – ook toen de boeren aan haar deur stonden. Bang was ze niet, wel bezorgd en vol schuldgevoel toen zij de tweede keer in Den Haag was en de boeren haar gezin ‘belegerden’ met vuurwerk, een hakselaar en sirenes. Ik zou woest en wanhopig zijn.

De onzekerheid en wanhoop van boeren snapt ze ook. Een boerin die misschien moet stoppen en tegelijk al bezig is met een nieuwe stal die 85 procent uitstootreductie geeft: de spagaat is helder. “Die kwelling móet afgelopen zijn”, zegt de minister.

Dit krijg je nou, zegt Huys, met het doorschuiven van beslissingen door CDA én VVD, LTO en Rabobank, die steeds grotere stallen wilde financieren.

Woede en onmacht

Hoe belachelijk dat uitstelgedrag eigenlijk is, klonk wat later in Jeroen Pauws laatste Nederland is vol (BNNVARA): het stikstofprobleem is al 35 jaar lang bekend. Inmiddels wordt de verzuring van de grond zo concreet dat bepaalde groepen het een ‘verzonnen probleem vanuit Den Haag’ moeten noemen om ermee te kunnen omgaan.

Boerenzoon Sam verwoordde de woede die veel boeren moeten voelen over het stikstofbeleid.

Zoals boerenzoon Sam, met de tekst #trotsopdeboer op zijn trui. “Van der Wal”, begon hij. “U verkloot de hele agrarische sector, wanneer gaat u opstappen? Want u bent het gvd voor alle boeren aan het verpesten. (…) We produceren kei-duurzaam. Dat gaat u allemaal Nederland uit helpen. En daar ben ik een beetje kwaad om”, zei hij met gesmoorde stem. Overdreven? Zo voelen boeren het kennelijk wel.

In zijn snik klonk de woede en onmacht van zijn thuisomgeving, begreep Van der Wal, en ze incasseerde die gepast. Gedwongen onteigening? Nou, die kan ze nooit helemaal uitsluiten, zei ze eerlijk, want ze wil toe naar landbouw in balans met de natuur. “Het is in het belang van iedere boer dat er vruchtbare grond is.”

Haar rug in dat sportieve spijkerjasje bleef recht en haar blik vooruit, zonder dat ze hard in het defensief ging. Het was wat.

Vijf keer per week schrijven Maaike Bos en Renate van der Bas columns over televisie.