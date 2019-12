De waardevolste schat van de Oranjes is eindelijk in het Rijksmuseum te zien

Een beker van puur goud, ­gemaakt door de beroemde ­Nederlandse edelsmid Paulus van Vianen, is vanaf woensdag te zien in het Rijksmuseum in Amsterdam.

De bokaal is gemaakt in 1610 en was tot 1881 in het bezit van het koningshuis. Daarna was de beker lange tijd in Duits privébezit. De schat is sinds vorig jaar terug op Nederlandse bodem, omdat hij werd gekocht door de familie Wessels, de ­familie achter bouwbedrijf ­VolkerWessels. Zij geven het pronkstuk nu langdurig in bruikleen aan het Rijksmuseum.

Het is de eerste keer dat het publiek deze schat kan zien. Voor het Amsterdamse museum is het een droom die in vervulling gaat. De gouden beker staat al ruim honderd jaar op de lijst met voorwerpen die ze er graag ­tentoon zouden stellen. “Het stuk was in de zeventiende eeuw al duurder dan ‘De Nachtwacht’”, aldus een woordvoerder. Over de waarde van het artefact wil de familie niets loslaten.

De beker vertelt een eeuwenoud #MeToo-verhaal

De beker schittert niet alleen, maar vertelt ook een bijzonder verhaal. “Je ziet hoe een jager de Griekse godin Diana bespiedt, ­terwijl zij in bad zit. Diana ziet de jager naar haar kijken en tovert hem om in een hert, dat vervolgens wordt doodgeschoten door een groep andere jagers”, vertelt de woordvoerder van het Rijksmuseum. “Het verhaal is een waarschuwing voor ­overspel. Je zou het nu een #MeToo-verhaal kunnen noemen.”

Het pronkstuk, inclusief deksel, is 18,5 centimeter hoog en verkeert in bijzonder goede staat. Dat is niet vanzelfsprekend. Goud is relatief kwetsbaar, want het is een zacht metaal. Volgens de woordvoerder is er goed voor gezorgd.

De beker geldt nog altijd als de belangrijkste schat afkomstig van de Oranjes en draagt daarom de bijnaam ‘The Royal Treasure’.

