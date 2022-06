De vuile was, van Johnny Depp tot Château Gebed-zonder-eind

Als het even kan ga ik in een grote boog rond alles wat riekt naar roddel. Wat heeft het voor zin gedachten te ontwikkelen over de eierstokken van de ene beroemdheid of de zieke cavia van een andere. Ik heb al moeite genoeg naar behoren aandacht te geven aan het wel en wee in mijn eigen vriendenkring.

Maar volledig langs al die celebrity’s en BN’ers scheren, dat lukt niet. Of ik nou wil of niet, ook ik heb inmiddels geregistreerd dat Kim Kardashian een royale kont heeft en André Hazes junior een seniore relatiegeschiedenis.

Valt in deze afdeling onnutte kennis ook de rechtszaak tussen ex-echtelieden Johnny Depp en Amber Heard? Het was de laatste tijd onmogelijk níet iets mee te krijgen over het proces tussen deze twee acteurs die in een – zoals dat tegenwoordig heet – toxic of giftige relatie terechtkwamen. Waarover Heard een boekje opende, Depp beschuldigend van huiselijk geweld. Waarop Depp werd gecanceld en hij haar voor de rechter sleepte wegens smaad. Geen regulier medium dat er níet over repte, in meer of minder smeuïge bewoordingen.

Een variant op onze Nederlandse kaars-anekdote

Smullen, genieten, guilty pleasure waren termen die vielen aan de tafel van Beau op woensdagavond, nadat het vonnis in de zaak was uitgesproken ten faveure van Depp. Niet alleen de onvermijdelijke Amerikakenner en schoonzoon-van-Pelosi Michiel Vos blikte terug, ook de serieuze journaliste Dieuwertje Kuijpers bleek het proces tot in de details te hebben gevolgd. En wat voor details. De jury moest oordelen over filmmateriaal van huiselijke ruzies en tientallen verhalen over dronkenschap, pillen, drugs, bloed, poep, schelden, vloeken, fysieke bedreigingen. Tot en met een variant op onze Nederlandse kaars-anekdote: volgens Heard penetreerde Depp haar met een drankfles.

Maar Depp is nu de held en Heard de loser, in de publieke opinie. Ook Kuijpers oordeelde hard over de actrice, die volgens haar bewezen leugenachtig is. “Heard heeft meegesurfd op de #MeToo-beweging en die gekaapt voor personeel gewin.”

Ik zit erbij en ik kijk ernaar. Hoor dat Depp de gunfactor had. En bedenk dat ik in ieder geval niemand een echtgenoot gun die zo’n grote innemer van drank en drugs is als hij. Maar je weet het niet, misschien staan de nieuwe huwelijkskandidates alweer te dringen, ondanks de stiekem gefilmde keukenscènes van de tierende, jaloerse Depp.

Kasteelvrouw Emmy wast linnengoed op de hand in haar badkuip.

Ik dacht dat ik gek werd

Van een chaotisch huishouden waren deze week trouwens veel onschuldiger beelden te zien die ook in mijn hoofd blijven zitten, in Kasteelvrouwe Emmy, een nieuw programma bij Omroep Max. Deze Emmy is een oud-verpleegster zat eerder in Ik vertrek, als koopster van een krakkemikkig kasteel in de Franse Dordogne.

Château Gebed-zonder-eind: dak, elektra, vloeren, ramen, het hele gebouw lijkt te smeken om een bouwkundige reïncarnatie. Het wonderlijke is dat de kasteelvrouwe geen paniek lijkt te kennen en volledig in het moment weet te leven. Haar mantra is waarschijnlijk: alles wat ik doe is nuttig, alles wat ik aanpak is vooruitgang en van stress is nog nooit iemand beter geworden.

Bewonderenswaardig wel, maar ik dacht dat ik gek werd toen Emmy een enorme lel linnengoed op de hand ging wassen in haar badkuip. Omdat de wasmachine kapot was en ze een nieuw apparaat geen prioriteit vond.

Zo luchtig doen over je vuile was, dat is dan weer het andere uiterste.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.