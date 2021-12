De vrouwen in Seksengelen confronteren me met mijn eigen vooroordelen

Oké oké, ik ging ervoor zitten. Maandag kwam de graag taboedoorbrekende omroep PowNed met Sahar Meradji’s documentaireserie Seksengelen, waarover ze zaterdag in Trouw al vertelde. Vier vrouwen vertellen openlijk over hun sekswerk en nemen je mee hun boudoir in, hun SM-sessie, hun huishouden met man en drie kinderen. En deze vier vrouwen durven te zeggen dat ze ervan genieten.

Ik ben altijd voor transparantie en respect voor andersdenkenden, maar dat wil niet zeggen dat ik er geen moeite mee heb de zeer expliciete beelden om half tien ’s avonds te zien langskomen. Hallo, dan heb ik net m’n kinderen naar bed gebracht.

In Emma's dorp weet bijna iedereen van haar beroep. Beeld Seksengelen

In de eerste scènes gaat het meteen los. BDSM-meesteres Moira Mona (‘bondage discipline sadomasochisme’) slaat een naakte vent met een zweepje en zal hem later in zwart plastic inpakken. Linda Lush laat zich van achteren nemen. Iets verderop vertoont ze haar vroegere pornofilmpjes waarin ze doet waarvan ze het meest geniet: twaalf mannen over haar heen laten klaarkomen. “Ik ben er best trots op”, glundert ze.

Ten eerste: ik zoek dit soort beelden zelf niet op, dus waarom moet ik ze dan op prime time zien, denk ik geërgerd. Maar wanneer ik me openstel voor de bedoeling van documentairemaker Sahar Meradji, merk ik dat ze me ook confronteren met mijn eigen vooroordelen. Meradji deed hetzelfde vorig jaar in haar serie Verdoofd over mensen die worstelen met verslaving. Daar moet je ook over je afkeer heen stappen en oog krijgen voor de mens achter het gebruik. Hoe ziet hun leven er echt uit, is steeds de vraag. Ken je hun drijfveren, dan verandert misschien je inzicht.

Snel oordeel

Daarom ga ik erin mee. Maar ik vraag me bij elke scène af hoe ik die vrouwen eigenlijk zelf zie, want ik bespeur een snel oordeel. ’Dus die vrouw geeft zich aan drie mannen per dag’, kijk ik de oprechte, vriendelijke Lolita (27) na. Dus deze Emma (26) ligt in haar bijhuisje te kreunen terwijl haar man Aaron en haar drie kinderen in het hoofdhuis hun gangetje gaan.

Linda Lush met haar klant. Beeld Seksengelen

Ergens is het raar en botsen daar twee werelden, maar waarom eigenlijk? Voel ik me als vrouw bedreigd, door hun herhaalde opmerkingen over het grote aandeel getrouwde mannen als klant? Vind ik intiem werk inferieur? Nu ik hen vrijuit erover zie spreken, vind ik het ook dapper dat ze staan voor wie ze zijn en wat ze doen. Ze hebben er verdriet van dat mensen hun keuze afkeuren, en dat raakt me ook weer.

In de voorbereiding spraken Meradji en een onderzoeker vijfhonderd verschillende sekswerkers om op vier uit te komen, vertelde ze aan De Telegraaf. Hoe knap dan dat deze vier zich niet schamen. Ze doen normaal over iets, wat voor heel veel mensen normaal ís, seks. Conclusie: ze verdienen het dat ik hun verhaal serieus neem en aanhoor. En ik heb alsnog het recht om me daar oncomfortabel bij te voelen.

Lolita (27) is wel emotioneel betrokken bij haar klanten. Beeld Seksengelen

Het belangrijkste is dat ze expliciet zeggen dat ze hun werk graag doen, voor de ander. “Gewoon die rust, die ontspanning in het gezicht en hele lichaam, dat ze nog aan het nagenieten zijn, ja daar doe ik het voor”, lacht Emma. De contrasterende titel Seksengelen hint erop dat ze een heilige taak volbrengen, wat sommigen in religieus opzicht misschien kwetst. Niet écht nodig, denk ik dan. Maar als ze voor mensen de pijn van een onvervuld verlangen ledigen, laat ze dan die engel zijn.

