De voorstelling Knock-Out is net een knokfilm, maar dan op het toneel

Mensen die door de lucht vliegen, tegen muren oplopen: de populaire slapstickspelers van Jakop Ahlbom repeteren voor een knokfilm, maar dan op toneel. Het is een mix van absurdisme en comedy.

Choreograaf Marco Gerris geeft één van de dansers aanwijzingen: ‘Aah!’ en dan: ‘Tátátá!’ en dan: ‘Há! Há! Há!’ De danser maakt er in de lucht de bijbehorende meppen bij: Uppercut, links, rechts, rechts-rechts. Uit de boxen klinken slapstickgeluiden; een hard klatsj! Een oink! En nog één, en nog één, de technicus heeft er zin in.

De danser knikt naar Gerris, hij snapt het. Hij doet voor de zekerheid nog even een sideflip, een zijwaartse sprong. Zijn tegenspeler en sparringpartner staat intussen met zijn zwaard te twirlen.

“Waar is mijn mes?”, roept iemand.

De sfeer bij de repetitie voor de voorstelling Knock-out in het Amsterdamse DeLaMar Theater is uitgelaten. En dat heeft alles te maken met het thema: knokken. Maar dan op een groteske manier, zoals in Chinese vechtfilms, met special effects: mensen die door de lucht vliegen en tegen muren oplopen. Een beetje zoals in een animatiefilm van Tom & Jerry.

Het begon zo: DeLaMar-directeur Andreas Fleischmann vroeg Jakop Ahlbom of hij met zijn gezelschap iets speciaal voor het DeLaMar wilde maken. De ‘Jakop Ahlbom Company’ heeft zijn wortels in de mime, met altijd een grote voorliefde voor verschillende filmgenres. Eerder kreeg bijvoorbeeld de productie Horror veel bijval. Ook Lebensraum, met als uitgangspunt de films van de beroemde komediant Buster Keaton, kon op succes rekenen.

Een gedeelde jongensdroom

Dit keer kreeg Ahlbom carte blanche voor een nieuwe productie. Hij hoefde niet lang na te denken, want hij was in 2003 betrokken bij de voorstelling Knuckles, een hilarische slapstickvoorstelling van een half uur, die op rondtrekkend festival De Parade stond. Aangezien Ahlbom al sinds zijn jeugd een hartstochtelijke liefde voor het vechtfilm- en slapstick-genre koestert, lag een volwaardige voorstelling met dat uitgangspunt voor de hand. Een jongensdroom voor een maker die vroeger ademloos naar de films van vechtersbazen Bruce Lee, Steven Seagal en Jackie Chan keek.

In zijn eigen gezelschap vond Ahlbom geschikte acteurs om het verhaal te dragen, maar hij wilde ook graag specialisten. Fysieke spelers, die acrobatische toeren konden uithalen, die flikflaks en backflips uitvoeren alsof het niks is.

Zo kwam Marco Gerris in beeld. Gerris is artistiek leider van ISH Dance Collective, een club die uitblinkt in fantastische acrobatische trucs, gecombineerd met diepgang en gewaagde samenwerkingen.

Ahlbom belde hem op. “Kun jij mij dansers leveren voor een knokfilm, maar dan op het toneel?”

En Gerris zei: “Niet alleen wil ik ze leveren, ik wil ook heel graag met je meedoen!”

Ze glunderen terwijl ze het vertellen, Ahlbom en Gerris. Twee volwassen mannen die een gedeelde jongensdroom waarmaken.

Er zijn natuurlijk afspraken gemaakt. Ahlbom is de regisseur en eindverantwoordelijke, Gerris denkt mee, en neemt de choreografieën voor zijn rekening.

Ahlbom vertelt dat zijn verhaallijn knipoogt naar de film Fargo van de Coen Brothers. In die film laat een man zijn vrouw ontvoeren in de hoop dat haar rijke vader losgeld betaalt. Bij Knock-out is het de vrouw die de man laat ontvoeren, maar de gevolgen zijn net zo desastreus.

“Het is absurdisme, gecombineerd met comedy”, zegt Ahlbom. “En precies op dat punt vullen Marco en ik elkaar aan. Stel – ik wil niet te veel verklappen – er is per ongeluk een pizzakoerier doodgeschoten, waar laat je dat lichaam dan?”

Gerris: “Dan gaan we samen kijken hoe je zo’n operatie voor elkaar krijgt. Wie tilt het lichaam op, wie laat het per ongeluk weer vallen? Hoe hou je vaart in de scène? Dat soort zaken. En wat ik mooi vind: de acteurs van de Jakob Alhbom Company trekken mijn spelers op: die gaan er beter van acteren.”

Vliegen, duikelen en vechten

Ahlbom: “Andersom is er spontaan aan het einde een soort dans ontstaan tussen mijn acteurs, die nooit had kunnen gebeuren zonder jouw dansers.”

Ze proberen uit te leggen waarom die eindscène zo mooi, zelfs ontroerend is. Dat is niet alleen de verhaallijn, maar iets wat eronder zit. Het heeft te maken met het contrast van het getrainde lichaam enerzijds (zo’n lichaam waarbij het lijkt alsof al dat vliegen en duikelen en vechten vanzelf gaat) en het niet op die manier getrainde lichaam, waarbij het vliegen niet vanzelf gaat.

Ahlbom: “Ook toont het voor mij de worsteling van een huwelijk. De hobbels die een echtpaar altijd tegenkomt. Die ook niet altijd met woorden te maken hebben, meer met fysieke onhandigheid, met nét verkeerde timing. Het zijn problemen die het publiek zal herkennen.”

Gerris: “Dit stuk is als een storm. Voor de kenners zitten er veel citaten uit vechtfilms in, die hoef je niet allemaal te herkennen, maar het is wel leuk als je het weet.”

Ahlbom: “Maar er zijn ook rustmomenten, ogen in die storm. Waarin je even kunt voelen wat het verhaal is, waarin je even adempauze krijgt.”

Gerris: “En dan hups, daar gaan ze weer. We zijn alsmaar aan het slijpen om het steeds beter in elkaar te puzzelen.”

Ahlbom: “En na drie maanden puzzelen is dat nog aan het lukken ook. Laatst deden we een doorloop en waren we echt tevreden. ‘Het is wel oké’, zei ik toen, en daarna begon iedereen hard te juichen.”

Ahlbom glimlacht. “Ik weet van mezelf dat ik nooit heel uitgesproken complimenten geef, dus ‘oké’ voelt voor hen als ‘heel goed’ – wat het dan ook is. Dat ingetogene doe ik trouwens niet expres, het is niet omdat ik de spelers op hun tenen wil houden ofzo, maar zo’n stuk is voor mij een doorgaand proces. Ik zie altijd weer iets waar ik aan wil werken, het is een proces dat nooit eindigt.”

Gerris vult aan: “Maar dat dus wel op een gegeven moment ‘oké’ is. Wat mij betreft is dit een cadeautje. Ik denk ook dat mensen die deze voorstelling hebben gezien bij het naar buiten komen allemaal zin hebben om iemand te slaan. Maar dan op die Tom & Jerry-manier. We hebben dat in ons, allemaal, we kennen het uit onze kindertijd. Het is leuk om zo te spelen, om te duwen, te stoeien, al helemaal met die slapstickgeluiden erbij. Dát ga je meemaken in deze voorstelling, díe energie zit erin.”

‘Knock-out’ is vanaf 24 augustus te zien in het Amsterdamse DeLaMar Theater. Regie Jakop Ahlbom, choreografie Marco Gerris. Info en kaarten: delamar.nl