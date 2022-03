De vogels zweren niet te slapen wanneer de vrede aanbreekt

De oorlog is z’n vierde week ingegaan. Wat kun je als dichter in Oekraïne anders dan dichten over wat er om je heen gebeurt in het land waar je zo van houdt?

Oleh Kotsarev (40) en Marina Galina (63) doen dat en zorgen ervoor dat hun poëzie vertalers in het buitenland bereikt. Zo lazen beiden vorige week gedichten voor tijdens een Zoom-presentatie, georganiseerd door de Universiteit van Trier. De Nederlandse vertaler Richard Nowak, van deels Poolse afkomst, woonde de presentatie bij. Nowak: “Kotsarev en Galina – beiden beroemde, prijswinnende dichters – schreven hun gedichten Vrede en Rode torens een paar dagen voor het begin van de invasie, onder dreiging van militair ingrijpen. Wat op 24 februari dus werkelijkheid werd.”

Gevlucht en gebleven

Kotsarev werd geboren in Charkov, en werkt als dichter, schrijver en journalist in een buitenwijk van Kiev, Boetsja. Ernaast ligt de wijk Irpin, waar deze week zwaar gevochten is. Toen de Russen oprukten richting Kiev is Kotsarev naar het westen van het land gevlucht. Vanwege zijn veiligheid wil hij niet zeggen waar hij precies verblijft.

Voor zover bekend woont Galina nog in de havenstad Odessa, waar de Russen elk moment kunnen binnenvallen. Ze werkt daar als dichter, literair criticus, schrijver en vertaler, hoewel ze werd geboren in de Russische stad Tver. Ze studeerde zeebiologie in Odessa en is daar, met een tussenpoos in Noorwegen, blijven wonen.

Galina schrijft ook columns in het literaire blad Novy Mir (Nieuwe Wereld), het bekendste en belangrijkste literaire tijdschrift van Rusland dat sinds 1925 bestaat. Daarin stond ooit een beruchte publicatie van schrijver Alexandr Solzjenitsyn over de gruwelijkheden in de kampen onder het Stalin-regime. Hoe het blad en de redactie er nu aan toe zijn, is niet bekend.

In een speciaal nummer van het Nederlands Tijdschrift voor Slavische literatuur verschijnt binnenkort meer vertaalde Oekraïense poëzie.

-------------------------------------------------------------------------------

Vrede

door Oleh Kotsarev

Iedere afzonderlijke straatsteen

heeft beloofd ter ere van de vrede te bloeien,

de vogels hebben gezworen niet te slapen op de eerste dag van de vrede

(behalve de kwartels natuurlijk

die zoals altijd bang waren en vluchtten),

in de trams werd muziek gespeeld,

wij, volwassenen, zetten onze mutsen op

van oude koekoeksklokken,

kinderen kietelden de karyatiden.

Sommigen zeiden dat het tot de eerste morgen van de vrede

nog maar een paar minuten zou duren,

anderen berekenden zwijgend het tijdstip van het ochtendgloren

aan de hemel, die een feestdag zou worden.

En alleen een trouwjurk

heeft de hele nacht geleden

in een etalage die om de een of andere reden verlicht was.

Kiev, 20 februari 2022 (vertaling uit het Oekraïens: Richard Nowak)

-------------------------------------------------------------------------------

Rode torens

door Marina Galina

rode torens

de hemel is net als vroeger

alleen

donkerder dieper

en overdag

kun je sterren zien planeten

fonkelende wielen

maar we zijn niet bang

we hebben onze angst

al achter ons gelaten

Odessa, 22 februari 2022 (vertaling uit het Russisch: Richard Nowak)