De vete met Trump is goede reclame voor Twitter

“When the looting starts, the shooting starts”, tweette Donald Trump afgelopen week. “Als het plunderen begint, begint ook het schieten.” Het was een waarschuwing aan de demonstranten in de Twin Cities, die massaal hun woede lieten blijken over de gewelddadige dood van George Floyd door een witte politieagent. Het statement waar deze soepel rijmende zin deel van uitmaakte, zette hij ook op Facebook. En op Instagram, als tekst rond een foto van de president zelf, in kikvorsperspectief en met zijn kenmerkende pruilende mondje.

Het zijn lelijke zinnen, want ze werden eerder uitgesproken door Walter Headley, een politiechef in de jaren zestig die bekendstond als racist en geen bezwaar had tegen politiegeweld. Trump had geen idéé van deze historische lading, zei hij later, en was enórm verbaasd dat het werd geïnterpreteerd als een openlijke aanzet tot geweld.

Twee uur na plaatsing werd de boodschap door Twitter verwijderd uit de tijdlijnen van Trumps volgers. Hij was nog wel te vinden op Trumps account, maar verborgen achter een mededeling: “Deze tweet schendt de twitter-regels voor het verheerlijken van geweld.” Wie hem echt graag wilde lezen, kon verder klikken, maar liken of retweeten ging niet meer.

Zo streek het sociale medium Trump voor de tweede keer in een week tegen de getoupeerde haren in: de woensdag ervoor was er al een fact checking-label verbonden aan een van zijn tweets – een linkje naar feiten over het onderwerp van de tweet (stemmen via de post, in dit geval). Waarmee ze dus eigenlijk zeiden dat Trumps tweets niet te vertrouwen waren. En waarop Trump natuurlijk woedend aan het twitteren sloeg, want er werd ook niets gedaan aan “de leugens en propaganda van China of de Radicaal-Linkse Democratische Partij” en o ja, als Twitter zo door zou gaan ‘dan zal het gereguleerd worden!’

Het is goede reclame voor Twitter, dat de laatste jaren bekendstond als duistere plek op het internet, waar trollen en desinformatie vrij spel krijgen. Sinds een paar jaar worden er kleine stapjes gezet om daar wat aan te doen. Het is de nodige erkenning dat technologie door imperfecte mensen wordt gebruikt en dat sociale media, als ze niet worden gemodereerd, een verknipt beeld van de werkelijkheid presenteren. Dat Twitter zich op zo’n manier mengt in de online discussie druist pal in tegen de libertaire principes van Silicon Valley en geeft misschien wel blijk van een belangrijke wijziging in het denken daar.

twitter Beeld twitter

Alleen bij Mark Zuckerberg van Facebook lijkt die kanteling maar niet te willen plaatsvinden. Die zei in een interview met de Amerikaanse zender CNBC: “Wij zitten meer aan de kant van mensen een stem geven, en vrijheid van meningsuiting”. Op Facebook en Instagram (ook van Facebook) bleef Trumps post onaangeraakt.

Dat getuigt van een indrukwekkende arrogantie, na alles wat we de laatste jaren over Facebooks praktijken te weten zijn gekomen, en ook van een gebrekkig gevoel voor de tijdgeest. Dat vonden veel medewerkers van Facebook ook. “Er is geen neutraal standpunt over racisme”, zei een van hen. “Door niets te doen, kies je voor de status quo”, postte een ander. Weer een ander sprak van teleurstelling. Op Twitter deden ze dat. En met zijn keuze voor ‘de kant van vrijheid van meningsuiting’ was er weinig dat Zuckerberg daar nou aan kon doen.

Kelli van der Waals bespreekt wekelijks opvallende trends en discussies in online media. Ze schrijft voor Vrij Nederland en de Volkskrant en publiceert dit najaar een boek over het online leven van de huidige tieners.