De Veroordeling toont hoe de onderbuik regeerde in de Deventer moordzaak

De Deventer Moordzaak, even denken, hoe zat die in elkaar? Een bruut vermoorde weduwe, een boekhouder en een klusjesman. Maar wie had het ook alweer gedaan, daar was toch onduidelijkheid over?

Wie met zo'n vage notie naar De Veroordeling gaat kijken, komt beschaamd de bioscoop uit. Want er is helemaal geen onduidelijkheid, er is nooit enig bewijs geweest tegen de klusjesman. Sterker nog: DNA-bewijs sloot zijn betrokkenheid bij de moord volkomen uit. Toch bleven velen hem als mogelijke dader zien, dankzij een voortdurende lastercampagne van opiniepeiler Maurice de Hond.

De Veroordeling is gebaseerd op het boek De Deventer Moordzaak - het complot ontrafeld (2009) van journalist Bas Haan. In de film, die vanaf vandaag te zien is, wordt Michael de Jong alias ‘de klusjesman’ gerehabiliteerd. Zijn leven en dat van zijn vriendin is verwoest door de aanhoudende beschuldigingen: hij werd ontslagen, kreeg nooit meer een baan, het stel werd bedreigd en gestalkt, hun ruiten werden ingegooid, muren beklad met ‘moordenaar’.

‘Ze wilden iets rechtzetten’

“Ik merkte vanaf moment één dat producent Joram Willink enorm gedreven was”, vertelt Haan. “Dat gold ook voor de acteurs: ze wilden niet zomaar een film maken, ze wilden iets rechtzetten.” Toch gaat De Veroordeling vooral over het ‘mediacircus’ dat rond de moordzaak ontstond. Daarin was beeldvorming belangrijker dan feiten: de charismatische opiniepeiler kreeg alle ruimte om zijn ongefundeerde theorieën te ventileren. Die draaiden om de aanname dat fiscaal jurist Ernst Louwes ten onrechte veroordeeld was en De Jong de echte dader moest zijn.

In de film wordt ook de redactie van het nieuwsprogramma Netwerk in beeld gebracht. Daar werkte journalist Haan.

Haan (in de film gespeeld door Fedja van Huêt) werkte indertijd bij het nieuwsprogramma Netwerk en zocht de zaak tot de bodem uit. Ook hij geloofde aanvankelijk in de onschuld van Louwes. “Ik was een journalistieke jongensdroom aan het uitvoeren”, vertelt hij. “Die ging over een onschuldige man die in de cel zat.”

Maar toen werd er naast DNA ook bloed van Louwes in de kraag van de weduwe gevonden. “Dat was een trap in mijn maag. Vanaf dat moment ben ik me echt gaan verdiepen in DNA.” Het leverde hem een primeur op over de Schiedammer Parkmoord, waarbij justitie grote fouten maakte; een gerechtelijke dwaling.

“Dat werd een ‘clusterfuck’ voor complotdenkers”, zegt Haan. “In de beeldvorming werden die twee zaken makkelijk bij elkaar opgeteld. Als het in Schiedam fout kan gaan, dan klopt die Deventer Moordzaak vast ook niet. Terwijl dat nergens op sloeg.”

Methode-De Hond maakt gebruik van onderbuikgevoel

Zo werkt ‘de methode-De Hond’, legt Haan uit. “Hij maakt gebruik van het onderbuikgevoel, het wantrouwen dat er bestaat tegen een autoriteit die fouten maakt. Dat grijpt hij vast, hij zet zichzelf neer als een eenzame strijder voor rechtvaardigheid. En hij komt met een eenvoudige oplossing voor een complex probleem, hij weet hoe het écht zit.”

De Hond kreeg bijna overal een podium, ook in serieuze programma's als Pauw & Witteman. “Zij stelden hem best kritische vragen, maar de crux is: hij zít er en kan zijn boodschap kwijt. En zijn aanhang denkt: arme man, wat wordt hij weer hard aangepakt. Het is een zelf gecreëerd martelaarschap.”

Hebben de media gefaald in de Deventer Moordzaak? “Pas op met de uitdrukking ‘de media‘,” waarschuwt Haan, “want er is een groot verschil. Het is niet zo dat álle media hebben gefaald, het is ook niet zo dat iedere talkshow bagger is. Maar het gaat fout als de grens tussen nieuws en amusement vervaagt.”

Actueler dan ooit

Het plan voor De Veroordeling lag er al elf jaar, de film werd extra vertraagd door corona. Maar het thema is actueler dan ooit, benadrukt Haan ook in de herziene editie van zijn boek (2020). “De Deventer Moordzaak was fake news avant la lettre. Twitter bestond toen niet, maar De Hond was een internetpionier, hij had een blog. Dit was misschien wel de eerste trial by internet-zaak.”

Nepnieuws en complottheorieën rukken op, daarom wordt onderzoeksjournalistiek steeds belangrijker. “Als je NRC, Trouw, Volkskrant leest en naar Nieuwsuur kijkt, dan weet je wel hoe de wereld in elkaar zit. Dat er geen 5G in je arm wordt gespoten en dat de aarde niet plat is. Maar lees je die kranten niet en kijk je alleen maar naar de berichten in je Facebook-tijdlijn, dan krijg je een heel ander beeld. Die selectie is primair gedreven door ophef, het moet eruit knallen.”

Ja, er zijn lessen uit de Deventer Moordzaak te trekken. “Het is een open deur, maar: journalisten moeten zich aan de feiten houden”, zegt Haan. “Meningen en emoties mogen wel aan het verhaal toegevoegd worden, maar feiten zijn altijd de basis. Bij talkshows zie je vaak dat ze emoties als startpunt nemen; ze zouden het sluitstuk moeten zijn.”

Hij hoopt dat kijkers van De Veroordeling zich zullen afvragen: in hoeverre laat ik me meeslepen in dit soort zaken? Je moet je mening niet baseren op wat iemand blèrt in een talkshow.”

Heksenjacht Volgens Maurice de Hond is hij slachtoffer van ‘een heksenjacht’. Hij kondigde deze week juridische stappen aan tegen de makers van De Deventer Media Zaak. Dat is een zeer succesvolle podcast die bij De Veroordeling hoort, maar dit voorjaar al verscheen. Eerder werd De Hond onherroepelijk veroordeeld wegens smaad in deze kwestie, waarbij het gerechtshof Amsterdam hem als dader aanwees en Michael de Jong en diens vriendin als slachtoffers.

