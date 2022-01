De verliefde stelletjes in ‘Naar bed’ praten over bijna alles, behalve over seks

Na een week waarin seks met macht werd verward, begon maandag reportageserie Naar bed (VPRO) die helemaal niet over seks ging. Verwarrende tijden.

In gesprekken vanuit de slaapkamer brengt de VPRO vier weken lang van maandag tot en met donderdag stellen in beeld. Het bed is hun intieme holletje, waar ze eerlijk over hun liefdesrelatie vertellen.

De titel suggereert anders. Hij doet denken aan Tent en seks (VPRO, 2014) waarin Sunny Bergman in de discretie van een tentje mensen vroeg naar hun seksleven. In Naar bed liggen hetero- en homostellen, jonge en oude mensen, met korte en lange, monogame of open relaties, in nachtkleding in hun bed en praten over bijna alles behalve seks.

Een openbaring over de werking van de liefde

De vertederende en soms schurende verhalen zijn een openbaring over de werking van de liefde. Zo vertelt de knappe Ronald (54) dat hij altijd mooie vrouwen uitzocht, en elf jaar geleden verliefd werd op Caroline (55): “Niet zo fraai aan de buitenkant, helaas.” Zij knikt instemmend. Haar opgeblazen hoofd komt door haar ziekte, vertelde ze. Ze ontmoetten elkaar online zonder beeld erbij, en hij ging langzaam van haar houden omdat ze ‘zo’n mooi mens is’. Andere vrouwen trekken soms “een heel slakkenspoor achter hem aan”, grapt ze. Maar zij weet wat ze waard is en dat maakt het bevrijdend om naar te kijken. Zelden hoor je een koppel zó liefdevol over elkaar praten en voor elkaar zorgen.

Caroline (55) en Ronald (61) in Naar Bed. 'Ze is niet zo fraai aan de buitenkant, helaas.' Beeld VPRO

For better and for worse - het lijkt niet meer van deze tijd als je de liefdesprogramma’s van nu bekijkt. RTL’s Temptation Island, De Villa en First Dates (BNNVARA) bewijzen hoe kritisch mensen nu zijn en hoe gemakkelijk iemand wordt ingewisseld. Een derde van de huwelijken sneuvelt toch wel. De televisie belicht liever de uitzondering en het drama dan datgene wat ‘gewoon’ goed blijft gaan.

Gevecht en acceptatie

Toch blijkt al snel uit de gesprekken dat in elke relatie een gevecht van acceptatie is geleverd. De giechelende vroegere pubergeliefden Nancy (33) en Dexter (35) hebben samen de hel doorstaan. In negentien jaar relatie hebben ze drie (ongeboren) kinderen verloren, en zijn juist dichter naar elkaar toe gegroeid. Het kan. Ook Axe (41) en Robin (33) begonnen vier jaar geleden allesbehalve gemakkelijk. Robin loog pathologisch over alles, zelfs over wat hij gegeten had. De toen onzekere Axe ontdekte het, gaf hem een keuze (de leugens eruit of hij eruit) en bleef bij hem. Niet dat Robin het leuk vindt dat Axe zijn misstappen nu op camera ter sprake brengt. (“Kan het eruit? Och, laat het erin, schijt.”) Maar hun eerlijkheid geeft aan hoeveel ze bereid zijn te accepteren én overwinnen voor de liefde.

Naar Bed. Caroline (58) en Jan (61). Beeld VPRO

Fijne, goede gesprekken over hoe relaties diepte en breedte krijgen. Waarom moeten die gesprekken dan in bed plaatsvinden, zelfs met half ontblote lijven die bijna afleiden van het verhaal? Wacht, in 2014 al maakte regisseur Pieter Kramer bij de VPRO de serie Slaapkamers, waarin hij verschillende stellen in bed interviewde over de kwaliteit van hun relatie. “De slaapkamer is de intiemste plek”, vertelde hij de omroep. “Een mooi symbool voor de relatie. Als je mensen zover hebt gekregen dat ze zich in pyjama laten interviewen in hun bed, laten ze makkelijker iets van zichzelf zien.”

Het programma Naar bed is dan niet nieuw, maar het werkt en van de ware liefde krijgen we nooit genoeg.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.