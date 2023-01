De vergeten zwarte Cobra-kunstenaar Ernest Mancoba krijgt in het jubileumjaar zijn verdiende plek

Het 75-jarig jubileum van Cobra is voor het Cobra Museum in Amstelveen een uitgelezen kans om een vergeten echtpaar in de spotlights te zetten: de Deense beeldhouwster Sonja Ferlov en Ernest Mancoba, een zwarte Zuid-Afrikaanse kunstenaar.

Maar wie nu denkt dat het museum het tweetal er met de haren heeft bijgesleept om de tentoonstelling ‘woke’ te maken, heeft het mis, verzekert conservator Pim Arts. “Het is eerder zo dat er allerlei mensen in de beweging zaten die minder relevant of prominent werden gevonden.”

Dat in de geschiedschrijving van Cobra witte mannen als Karel Appel, Corneille en Asger Jorn wat overbelicht zijn, werd de afgelopen jaren al duidelijk toen de vergeten vrouwen in de Cobra-groep de aandacht kregen die ze verdienen. Het Cobra Museum gaf hen in 2019 al een tentoonstelling.

Werk zonder titel van Ernest Mancoba, 1950. Beeld Museum Jorn, Silkeborg, c/o Pictoright 2022

Geen officiële ledenlijst

Over Ernest Mancoba is, net als bij die vrouwen, de vraag gesteld of hij nou echt bij Cobra hoorde of niet. “Maar de beweging had geen officiële ledenlijst. Mancoba en Ferlov waren betrokken bij de groep en exposeerden met de bekendere kunstenaars. Ze horen erbij”, zegt Arts zonder aarzeling.

Het verhaal begint in Denemarken. Daar liggen, benadrukt Arts, de wortels van Cobra. De naam verwijst naar de beginletters van de steden Kopenhagen, Brussel en Amsterdam. In Nederland denken we misschien dat de beweging met een soort oerknal begint in 1948, als kunstenaars uit de drie landen in een café in Parijs de handen ineenslaan. Een uitbarsting van bevrijdende wilde vormen en kleuren volgt. “Maar in Denemarken begint die ontwikkeling al in de jaren dertig. En Sonja Ferlov is één van die pioniers.”

“Vanaf eind jaren twintig gaan heel veel jonge Deense kunstenaars studeren in Parijs. Daar maken ze kennis met het surrealisme. Ze gaan in collectieven werken, delen ateliers, ze zijn bijna allemaal communist”, zegt Arts, die over deze ontwikkelingen een tentoonstelling gemaakt heeft. Hun werk zit vol met vervreemdende, soms seksueel getinte droombeelden, primitieve fantasiewezens en provocerende installaties.

Het schokt het Deense publiek. “De spontane tekening, zoals kinderen die maken, is heel belangrijk – kunst waarbij je je zelfbewustzijn buiten werking stelt. Dat zie je later ook in Cobra terug.” Asger Jorn en Henry Heerup stellen dat alles kunst is, en iedereen een kunstenaar.

Sonja Ferlov Mancoba aan het werk, 1951. Beeld Ritzau Scanpix

Ferlov en Mancoba

Ook Ferlov gaat naar Frankrijk, in 1936. “In Denemarken is ze dan al een spil in de kunstenaarswereld.” In Parijs betrekt ze een atelier in het complex van de beroemde beeldhouwer Alberto Giacometti. Ze maakt sculpturen die geïnspireerd zijn door Afrikaanse maskers en traditionele kunst uit Zuid-Amerika en Oceanië – ook inspiratiebronnen van de latere Cobrabeweging. Ferlov is bevriend met Ejler Bille, een Deense kunstenaar die ook in Parijs woont.

In 1939 maakt ze kennis met de Zuid-Afrikaan Ernest Mancoba, een getalenteerde beeldhouwer en schilder die een studiebeurs heeft gekregen voor een kunstopleiding in Frankrijk. Ze worden verliefd. Ferlov en Mancoba struinen samen met Ejler Bille musea en galeries af en bezoeken elkaar in hun ateliers. Mancoba maakt zo kennis met de laatste ontwikkelingen in de kunst. Gek genoeg ziet de Zuid-Afrikaan pas Afrikaanse maskers in Parijs.

Het geluk van het jonge stel is van korte duur. Als de nazi’s in 1940 Frankrijk bezetten, wordt Mancoba geïnterneerd in een kamp. Als Zuid-Afrikaan is hij Brits onderdaan, en dus een vijand. “Terwijl Ferlovs Deense kunstenaarsvrienden snel terugkeren naar Kopenhagen, blijft zij in Parijs. Ze laat Mancoba niet alleen”, zegt Arts.

‘Chinees meisje’ van Asger Jorn, 1940. Beeld Kunsten Museum of Modern Art Aalborg, Niels Fabæk, c/o Pictoright 2022

Kunstenaars in Denemarken kunnen vrij ongestoord hun gang blijven gaan

In Denemarken gebeurt dan iets heel bijzonders, vervolgt hij. “Terwijl overal in Europa, ook in Nederland, de nazi’s moderne ‘entartete’ kunst bestrijden, kunnen kunstenaars in Denemarken vrij ongestoord hun gang blijven gaan.” De Duitsers zien de Denen als oer-Germanen; het bezettingsregime is aanvankelijk licht.

De kunstenaars richten een collectief op dat ze Helhesten noemen – het hellepaard. Het is een verwijzing naar de Scandinavische mythologie, en dat valt natuurlijk in de smaak bij de nazi’s. “Ondertussen is hun hellepaard geen gevaarlijk driebenig monster dat de dood aankondigt, maar beelden ze het af als een kinderlijk getekend koddig veulen.”

“Eigenlijk maken ze pure entartete kunst. In bezet Europa staat de ontwikkeling van de kunst stil, in Denemarken is er juist een snelkookpan van creativiteit. Er wordt zelfs een grote expositie gehouden door dertien kunstenaars in een tent. Als je nu ziet wat daar tentoongesteld wordt, kun je haast niet geloven dat de Duitsers het toegelaten hebben. Pas in 1943 grijpen de nazi’s in. Dan wordt ook in Denemarken de kunstwereld aan banden gelegd.”

‘Het Hellepaard’ van Carl-Henning Pedersen, 1943. Beeld Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum. Mingo Photo, c/o Pictoright 2022

Een bijzonder huwelijk

De ervaringen van Ferlov en Mancoba in Parijs zijn intussen heel anders. Mancoba maakt in de interneringskampen vreselijke dingen mee, die hem de rest van zijn leven zullen achtervolgen. Ferlov mag hem af en toe bezoeken. In 1942 krijgen ze toestemming om te trouwen. Een Duitse bewaker maakt foto’s van dit bijzondere huwelijk tussen een zwarte man en een witte vrouw. Die onverwachte, vriendelijke daad maakt indruk op het paar.

Na de oorlog pakken de kunstenaars in Denemarken de draad snel weer op. Mancoba en Ferlov proberen aanvankelijk hun draai te vinden in Parijs, maar ze vinden de sfeer zo mistroostig dat ze in 1947 met hun één jaar oude zoontje Wonga naar Denemarken gaan, waar ze in een dorpje buiten Kopenhagen gaan wonen. Door hun oude kunstenaarsvrienden worden ze betrokken bij de grootse ontwikkelingen die staan te gebeuren.

Nadat hij in 1948 in Parijs Cobra heeft opgericht, keert Asger Jorn terug naar Kopenhagen met andere oprichters van de groep: uit België de schrijver Christian Dotremont en vanuit Nederland de schilders Karel Appel, Constant en Corneille. “Die Nederlanders komen dan net van de kunstacademie, maar hun ideeën over kunst sluiten helemaal aan bij de Deense stroming die dan al een dikke tien jaar in ontwikkeling is”, zegt Arts.

‘Masker, Uitbraak van oorlog’ van Sonja Ferlov, 1939. Beeld Museum Jorn, Silkeborg, c/o Pictoright 2022

De eerste Cobra-tentoonstelling in Denemarken

In Denemarken wordt een tentoonstelling georganiseerd die wel de eerste Cobra-tentoonstelling wordt genoemd. Bille nodigt er zijn vrienden Ferlov en Mancoba voor uit. Zo leren de Cobra-kunstenaars uit de drie landen elkaar en elkaars werk kennen. Tijdens excursies maakt Mancoba kennis met fresco’s in oude Deense kerken. De kleuren en vormen maken grote indruk op hem en keren terug in zijn latere werk.

Aanvankelijk gaan Ferlov en Mancoba op in Cobra. Ferlovs werk wordt opgenomen in de reeks boeken die Cobra publiceert. Mancoba wordt uitgenodigd om mee te doen aan de volgende grote tentoonstelling van de groep, een jaar later in het Stedelijk Museum in Amsterdam − de tentoonstelling die Nederland met een schok kennis laat maken met de wilde moderne kunst.

Waarom Mancoba uiteindelijk geen werk naar Amsterdam stuurt, is nooit duidelijk geworden. Hij heeft er wel eens op gezinspeeld dat hij, als zwarte kunstenaar, niet helemaal serieus genomen werd. “Maar daar is hij ook weer op teruggekomen. Hij bleef altijd contact houden met Karel Appel”, zegt Arts. Ook zou hij de Cobra-kunstenaars later zijn ‘spirituele stam’ noemen.

‘Masker met grote mond’ van Eljer Bille, 1940-1941. Beeld Kunsten Museum of Modern Art Aalborg, Niels Fabæk, c/o Pictoright 2022.

Een teruggetrokken bestaan in Frankrijk

Ferlov heeft moeite met de spanningen tussen alle kunstenaars, de discussies en ruzies die bijna onvermijdelijk bij een los-vaste beweging horen. In hun Deense dorp heeft het stel last van discriminatie. Het wordt ze te benauwd. Begin jaren vijftig keren ze terug naar Frankrijk, waar ze teruggetrokken hun kunst blijven maken en vooral elkaar inspireren. “Straatarm zijn ze, Ferlov heeft geen geld om haar beelden in brons te laten gieten.” Ze raken in de vergetelheid. “Dat zijn de machinaties van de kunstgeschiedenis. Vrouwen en zwarte kunstenaars werden niet zo vaak belangrijk gevonden”, zegt Arts.

Cobra is overigens geen lang leven beschoren. In 1951 is het na drie jaar alweer gedaan met de beweging. Maar de kunstenaars die erbij betrokken waren, zullen er altijd mee geassocieerd blijven worden. Ook Ferlov en Mancoba. Met de herontdekking van de vrouwen van Cobra wordt ook Ferlov, overleden in 1984, aan de vergetelheid onttrokken. Mancoba, die in 2002 overlijdt, wordt inmiddels geroemd als de eerste zwarte moderne kunstenaar van Zuid-Afrika. Nu is Nederland aan de beurt om kennis te maken met dit Cobra-echtpaar. “We willen ze presenteren als kunstenaars met een prachtig oeuvre.”

75 jaar Cobra Het Cobra Museum begint de viering van het 75-jarig jubileum van Cobra met drie tentoonstellingen waarin Denemarken centraal staat. Ze openen tegelijk op 27 januari. Wij kussen de aarde, Deense moderne kunst 1934-1948 Over de voorgeschiedenis van Cobra. Conservator Pim Arts, in samenwerking met Hilde de Bruijn.. Je est un autre, Ernest Mancoba en Sonja Ferlov Over het Cobra-kunstenaarskoppel dat in de vergetelheid raakte. Curator Winnie Sze. Becoming Ovartaci Over de Deense kunstenaar Ovartaci (1894 - 1985) die werd ‘ontdekt’ door Cobra-kunstenaar Asger Jorn. Haar werk kreeg veel aandacht op de Venetië Biënnale 2022. Conservator Naja Rasmussen.

