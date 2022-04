De veelbesproken Maud stuwt de kijkcijfers van Boer zoekt vrouw verder op

First Dates of Married at first sight doen er niets aan af: Boer zoekt vrouw (KRO-NCRV) blijft hét datingprogramma en trekt gewoon de meeste kijkers van de hele zondag, ruim 3,17 miljoen. IJzersterk format. Het zet de boeren positief op de kaart, laat de liefde bloeien tussen de weidebloemen of barsten door bonkige communicatie (ook leuk om te zien), en produceert een stroom BZV-baby’s.

Jammer dat ik mijn vroegere gretigheid om het te volgen kwijt ben. Ik haakte af toen presentator Yvon Jaspers haar rood-wit geblokte boerenprogramma’s bleek te maken met belangen van de beursgenoteerde veevoedergigant ForFarmers op de achtergrond, onthulde Trouw in 2018. Na veel kritiek werd de lucratieve promotiesamenwerking in 2019 opgeschort, maar het geheel schokt in mijn geheugen nog na. Jaspers is zó charmant en intermenselijk begaafd, ze weet zó goed die boeren peper in hun achterwerk te steken wanneer er in de liefde stappen moeten worden gezet. En dan ging het toch (ook) om geld.

Boer zoekt vrouw

Zij is weer terug bij de zaak zelf, de liefde, maar ik aarzel nog. Op Twitter lees ik wat ik mis: het cupidoschieten, karikatuurtekenen en chocoladefonteindippen eerder dit seizoen, en nu: Maud. Zweverig gevoelsmens Maud met haar kakkineuze ‘r’, die wil ‘connecten met knotsen van handen’. Die op de boerderij van de stille Drent Evert een kalfje geboren ziet worden en in de zwart-wittekening van de vacht ‘een hartje op zijn hoofd’ ziet. Die zich intens inleest, invoelt, in-allest, om alles maar te laten ‘binnen komen’. Over de stilte blijft ze tegen Evert maar rebbelen. Maud: “Zullen we stil zijn dan?” Evert: “Nee dat hoeft niet.” “Vind je me leuk?” “Ja, goed.”

Het wakkert de nieuwsgierigheid en de kijkcijfers wel aan. Ik keek de logeerweek-aflevering snel terug zodat ik komende zondag het keuzemoment van boer Evert begrijp. Zou hij gaan voor wat de boer niet kent, die hyperbewuste mindfulnessmentaliteit van Maud, of is de Drentse nuchterheid toch sterker?

Wie denk je wel dat je bent

De kloof tussen stad en dorp was toevallig net thema in Wie denk je wel dat je bent (NTR) zondag. Het ‘vrolijke, zo wetenschappelijk mogelijke’ programma trok trouwens ook dik 1,3 miljoen kijkers. Het nieuwe format van Rob Urgert en Joep van Deudekom vervangt hun formule Het Instituut, dat werd verkocht aan Canada, Denemarken, Amerika én Netflix (100 Humans). Waar ze vroeger veel experimenten deden met 100 man, vergelijken ze nu eenvoudig twee groepen van twintig mensen met elkaar (chaoten en perfectionisten, sporters en sporthaters, stedelingen en dorpelingen). Veel minder getallen en grafieken; veel gezelliger, knulliger en geiniger.

Moesten die deelnemers door een survivalbaan om de eetbare bessen of paddenstoelen tussen de giftige aan te wijzen; dorpelingen staan dichter bij de natuur natuurlijk. Inderdaad: ze hadden een 33 procent hogere kans om in het wild te overleven. En stedelingen zouden zichzelf wel meer geweldig vinden, was een andere aanname. Ze moesten Nielsons Sexy als ik dans nazingen en inschatten welk cijfer de anderen hen zouden geven. En? Ze schatten zichzelf 30 procent hoger in dan dorpelingen. Bij het dansen dan, want bij zingen weer helemaal niet. Och, de uitkomsten doen er niet toe. Dat er verschillen zijn, dat maakt het zo leuk. In beide programma’s.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.