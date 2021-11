De UFO-serie ‘Ben ik hier alleen?’ met de poëtisch mijmerende Georgina Verbaan is buitenaards fascinerend

Pink Floyd klinkt: Is there anybody out there?. In een zilvermetallic pak schiet Georgina Verbaan in de Noorse stad Trondheim voorbijgangers aan. Geloven zij in buitenaards leven? Een nabijgelegen vallei staat bekend om zijn onverklaarbare lichtbollen, vandaar. Maar de Noren lopen door, of zeggen “Ik geloof in mensen”. Opeens vertraagt het beeld, vervormt het geluid en hoort ze alleen nog maar Noors. “Hoe hebben wij eigenlijk contact?”, mijmert ze.

Haar intergalactische kleding en het filmische beeld en geluid zetten de toon: de zesdelige serie Ben ik hier alleen? (NTR) gaat over vertrouwdheid en vervreemding; alienation. Over contact en eenzaamheid.

Het is een gek idee dat deze Gouden Kalf-winnende actrice en schrijver zich opeens bezighoudt met buitenaards leven, maar al snel blijkt dat zij zich vaak buitenstaander voelt en altijd al een fascinatie had voor het grotere geheel. Ze pakt het breed aan, beperkt zich niet tot ufo-believers of wetenschappers, en hangt niet de journalist uit – interviewen doet ze iets te verlegen. Nee, ze is gewoon zichzelf, met haar verwondering en poëtische mijmeringen.

Filosofische laag

In haar ‘spacecamper’ rijdt ze naar Nederland en Noorwegen, Frankrijk, België, Engeland en Schotland en spreekt mensen en wetenschappers die onverklaarbare lichtflitsen zagen, fotografeerden en analyseerden. Haar existentiële vragen als ‘Waarom ben ik hier, wie zijn wij, is er een god, zijn we alleen?’ leggen er een filosofische laag onder.

In de Noorse vallei Hessdalen wil ze die bollen van licht ook weleens zien. ’s Avonds kruipt ze in de auto bij de Noor Jan Moen die de bollen eerder spotte. “Ja ik zie hem! Kijk!”, roept ze. Verrek, hij staat op beeld, de crew zag hem ook. Wetenschappers hopen zelfs te leren hoe die lichtbollen energie gebruiken, om zo op nieuwe energiebronnen te stuiten. Want hoe kan zo’n bol binnen twee seconden weg zijn? Zijdelings komt zo zelfs het klimaatvraagstuk langs in deze serie.

Ben ik hier alleen? omvat zoveel meer dan de vraag “Heb jij een ufo gezien? Dan ben je gek want het past niet binnen natuurwetten die we kennen.” Dat stadium was ze vorige week in de eerste aflevering al gepasseerd toen ze de witte bol van het Ufomeldpunt Nederland binnen ging. Daar ontmoette ze ufowatchers Alexander Griffioen en Bram Roza die haar in de serie begeleiden: rationele types die alle data en onderzoek bijhouden. Hoogleraar astrodeeltjesfysica en radioastronomie Heino Falcke toonde met lichtbollen op een grasveld het immense perspectief van het heelal, waarbinnen ons zonnestelsel maar een zandkorrel is. Wie zijn wij eigenlijk om de mogelijkheid van buitenaards leven te ontkennen? Wat kunnen wij nu helemaal weten?

Verlangen naar contact

Ontkennen is bijna dom en zelfvoldaan. Wat overeind blijft is in wezen een verlangen naar contact, weet Verbaan weer meanderend te vertellen. Ze beluistert de Voyager Golden Record die in 1977 de ruimte in gelanceerd werd, vol van geluiden uit onze mensenwereld, voor de gelukkige intergalactische vinder. Het begeleidend briefje van de Amerikaanse president Jimmy Carter vond ze ‘de meest poëtische contactadvertentie ooit’.

Op een wonderlijke manier combineert deze serie het concrete en abstracte, verlangen en wetenschap, mode en poëzie, klimaatzorg en existentiële vragen, en dat alles prachtig gefilmd en geestig vormgegeven. Buitenaards fascinerend.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.