De tv heeft goud in handen met Trump

Als één beroepsgroep Donald Trump nog eens erg gaat missen, dan is het het gilde der televisiemakers. Al jarenlang is de president een inspiratiebron voor allerlei satirische nieuwsshows en nu ook voor onze eigen kritische Tijs van den Brink. Inmiddels kan je na drie jaar Trump-verbijstering wel de vraag stellen: wat maakt al die media-aandacht eigenlijk voor verschil? Voor- en tegenstanders lijken hun hakken steviger in het zand te zetten dan ooit. Waarbij de critici het lachen steeds meer vergaat.

Zelfs een satirisch nieuwsprogramma als ‘The Daily Show’ (Comedy Central) krijgt iets sleets, iets moedeloos. Vlak na de State of the Union-toespraak dinsdag zat Trevor Noah al klaar achter zijn presentatiedesk om Trumps optreden te becommentariëren. De van oorsprong Zuid-Afrikaanse komiek is altijd energiek vilein en grappig, maar deze keer zat er geen wind in zijn zeilen.

Huisvoorzitster Nancy Pelosi verbeeldde de kritiek van de oppositie natuurlijk al perfect door direct na afloop van de toespraak het papier met Trumps speech te verscheuren. Hoe moest Noah tippen aan deze actie van ‘Nancy the Ripper’? Kon hij de president vorig jaar nog neersabelen vanwege de witheid van diens speech, deze keer voerde Trump een warme surpriseshow op waarin allerlei zwarte Amerikanen werden verrast met medailles en studiebeurzen.

Noahs constatering dat dit Trump-optreden wel weer een flagrante leugen bevatte – dat chronisch zieken zich geen zorgen hoeven te maken terwijl de regering juist probeert Obamacare te killen – leidde slechts tot een flauwe vergelijking. ‘Alsof het coronavirus beweert juist heel veel van Chinezen te houden’, probeerde de komiek. Ondertussen oogde Trump vitaler dan ooit.

Iedereen die eerst dacht dat Trump nooit zou worden gekozen en daarna zeker wist dat hij die vier jaar niet zou overleven, moet nu rekening houden met diens herverkiezing. Een vooruitzicht waarbij EO-journalist Tijs van den Brink zich afvraagt waarom juist zoveel degelijke christenen de discutabele president steunen. Diens seksueel-agressieve gedrag, belastingfraude en opschepperij: hoe rijmen Amerikaanse gelovigen dit met de christelijke waarden zoals Van den Brink die meekreeg in Putten, waar zijn vader hervormd predikant was?

Spoiler alert: God is goed, maar geld ook. Dat ontdekt Tijs al snel op de ‘Veluwe van de VS’, het gebied rond Holland in Michigan, de eerste stopplaats in zijn serie ‘God, Jesus, Trump’. Hier wonen veel behoudende protestantse families met Nederlandse achternamen, die het in eigen kring prima voor elkaar hebben.

Beelden uit 'God, Jesus, Trump' met Tijs van den Brink Beeld Renate Van Der Bas

Trumps beleid biedt hun het perfecte conservatieve kader om dat zo te houden. ‘If you’re not Dutch, you’re not much’, zeggen teleurgestelde, buitengesloten streekgenoten over de exclusieve mentaliteit van deze christenen. Het werd gisteren geïllustreerd door dominee Michael van Buren – selfmade miljonair met grote wapencollectie – die ongegeneerd zei niet snel naastenliefde te zullen betuigen aan een niet-gelovige. Vooraf stelde Tijs van den Brink nog zo zoet deze Trump-fans ‘niet de les te willen lezen, maar ze een eerlijke kans te geven uit te leggen waarom ze Trump stemmen’. Hij vraagt zich nu vast af of er in de VS een andere versie van zijn Bijbel circuleert.

Vier keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.