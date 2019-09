De tv anno nu: we gooien het er allemaal uit voor de camera

En we kantelen door! Het was weer voer voor sociologen deze week: we zagen zowel huilende hoekstenen –volwassen mannen die het niet meer weten – als blozende besjes bij wie het tussen de lakens nog steeds prima gaat. Gemeenschappelijke factor anno nu: we gooien het er allemaal uit voor de camera.

Eerst maar die fruitige oudere dames. ‘Man bijt hond’ (SBS6) volgde donderdag een paar Hollandsche zestigplussers die ooit vielen voor een donkere man en nog altijd graag dansen in ‘de getinte wereld’, zoals op het Kwakufestival. “Gewoon even met de heupen schudden, een subtiel handgebaar maken en je hebt beet”, zo leerden we van de folkloristisch uitgedoste Emma en haar vriendinnen. Niet alles wat aan de haak wordt geslagen moet per se mee naar huis, zeiden de zelfbenoemde golden girls. Maar ‘once you go black, you never go back’ werd er gegiecheld.

Ook woensdag bij ‘Beau’ pittige ‘mevroien’: Valerie (81) en Neeli (84). Het gaat in hun leven nog steeds van huppetee want ze daten online. Hoe ouder je wordt, hoe makkelijker dat is, vinden ze, ‘want je weet nu wel wat je wilt’. Soms is er seks. Valerie: “Stom hè, vroeger dacht ik zelf ook dat dat op deze leeftijd niet meer kon.”

Donderdag kwam in het werkelijk prachtige portret van verzetsvrouw Riet Hoogland haar vroegere minnares aan het woord, Coral Trimmer (89). Zij haalde warme herinneringen op aan hoe Riet en zij het overal deden, in de jaren vijftig reizend door Nieuw-Zeeland. En toonde zich bedroefd dat Riet later geen fysiek plezier meer kende. Zelf beleefde Coral op haar 84e nog uitstekende seks, wilde ze gezegd hebben. Een statement als hart onder de riem voor ons allen: een ouder wordend lijf maakt geen fluit uit.

Wanhopige huisvader

Voor rijpende mannen was er een andere boodschap: de overgang is er nu ook voor jou! De EO startte donderdag met ‘Mannen in het wild’. Hierin neemt good old Bert van Leeuwen een zestal rond-de-vijftigers mee de ruige Italiaanse Alpen in, om ze tijdens een tiendaagse trektocht uit hun midlifecrisis te halen. Want allen hebben moeite met gelukkig zijn. De een is net uit de kast, maar voelt zich nog niet vrij. Een ander heeft eigenlijk nog nooit iets gevoeld en vindt dat wel eens tijd worden (zijn vrouw trouwens ook). Een volgende is vooral bezig met maatschappelijk succes, maar weet niet meer goed waarom. “Ik heb alles, gezin, baan, huis, auto, maar ben soms toch ongelukkig. Vraag mij dan af wat de zin van het leven is.”

Dus gaan de mannen samen survivallen in de woeste natuur, met als eerste loodzware etappe het inleveren van de telefoons. Een dito dramatisch afscheid zagen we dinsdag ook al in RTL4’s ‘Ver van huis’, waarin Angela Groothuizen moeizaam functionerende gezinnen meeneemt naar de Amerikaanse amishgemeenschap, voor een digitale detox. Doel: hopen dat de gezinsleden elkaar weer gaan liken.

De nood leek nog hoger dan bij de EO. Zo heeft de wanhopige huisvader Van Beek totaal geen grip op kinderen noch vrouw. Die vonden de gastvrije amishgezinnen zó eng, dat ze er niet eens bij aan tafel wilden zitten. Vader volgde zijn onbeschofte gezinnetje dus maar lafjes naar de zijkamer. Tenenkrommend. Maar blijkbaar erg 2019.

Vier keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.