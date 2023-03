De trein blijft de ideale leesplek, ook zonder boekenweekgeschenk

Kunsthistoricus Joke de Wolf richt de blik op een kunstwerk dat bij de actualiteit past. Deze week: in de trein met het boekenweekgeschenk.

Hoeveel mensen er op dit schilderij staan, is niet meteen duidelijk. Ik dacht eerst een spiegel te zien achter de hoofden van de vrouwen op de voorgrond, later zag ik pas dat de bank waarop ze zitten laag is en er aan de andere kant ook mensen zitten met hoeden. Wel is meteen duidelijk dat het schilderij, honderd jaar geleden gemaakt door Agnes Cleve-Jonand, een verbeelding is van een situatie in de trein.

Qua inrichting is er veel veranderd sinds de introductie van het vervoermiddel. Maar er zijn weinig plaatsen waar mensen die duidelijk niet bij elkaar horen, zo dicht op elkaar zitten als in een trein. Rechts zien we de ramen waardoor het landschap aan de reizigers voorbijschiet. Het lijkt of de twee vrouwen die het meest links in beeld zitten, vooral dat uitzicht bekijken.

Cleve-Jonand, geboren in 1876 in Zweden, reisde vaak met de trein. Ze studeerde in Parijs, kwam veel in Italië en reisde ook naar Algiers en Istanbul. Tijdens een van haar reizen moet ze dit tafereel hebben gezien. Ze schilderde het in losse, brede penseelstreken, waardoor het ook een beetje suggereert dat we net als de reizigers zachtjes door elkaar worden geschud.

‘De treincoupé’ van Agnes Cleve-Jonand, geschilderd rond 1925. Beeld Christa C. Zaat

De ideale leesplek

Dankzij twee lezende vrouwen in het blauw zit je meteen in de trein, want de trein is een ideale leesplek. De NS hadden ooit zelfs een eigen glossy die verrassend goed was, Rails. Maar een boek is voor de langere afstanden nog prettiger. Terwijl de trein je hopelijk op tijd op je bestemming brengt, kan een boek de meest onverwachte wendingen hebben en de lezer meenemen in de levens van de meest uiteenlopende personages van alle tijden.

Anders dan thuis is er weinig aanleiding om iets anders te gaan doen. Soms word je even uit de roes gehaald door een halte, of een spoorbrug met uitzicht over een grote rivier. En als je behoefte hebt aan een leespauze is er altijd wel iets nieuws te zien in het landschap.

De literatuur van medereizigers is minstens zo interessant, al is die sinds introductie van de smartphones en e-readers een stuk minder zichtbaar geworden. De daarop gelezen boeken maken ook het boektitelraden in de trein lastiger. Met het zien van de boektitel bedacht je meteen een idee over de achtergrond van die persoon.

Gratis reizen op vertoon van het boekenweekgeschenk

Dat werkte altijd, behalve op de laatste zondag van de boekenweek. Op vertoon van het boekenweekgeschenk kon je die dag gratis reizen, dus hadden veel mensen tenminste ook dat boekje paraat. Dan waren alle reizende lezers even bijna gelijk.

Sinds 2001 was dat misschien wel de mooiste reclamestunt ooit: veel mensen kochten in die week speciaal een boek, om het boekenweekgeschenk te krijgen om met de trein te kunnen reizen. Niet alleen een manier om mensen met een kleine beurs te laten reizen én lezen, het maakte ook duidelijk hoe soepel die twee samengaan.

In maart 2020, toen die reiszondag precies samenviel met de eerste coronalockdown, ging die boekenweekgeschenkreis niet meer door. Dit jaar is de traditie in stilte definitief afgeschaft. NS en de CPNB ‘kiezen voor een nieuwe invulling van de samenwerking’, aldus een verklaring die niet getuigt van veel inlevingsvermogen of liefde voor taal.

Een vreemde beslissing bovendien. De treinen mogen nu wat drukker zijn; net als op het schilderij van Cleve-Jonand gaat er weinig boven het verdwijnen in een boek tijdens een treinreis.