De toeslagenaffaire op muziek: op Wonderfeel zie je hoe kunst wordt gemaakt van onrecht

Veel vrouwelijke componisten en bijzondere muziekstukken op de zevende editie van het klassieke festival Wonderfeel. En tussendoor is er tijd voor breien en muntthee.

Door een hoge, smalle poort leidt vrijdagmiddag een zandpad honderden bezoekers langs een watertje naar het grote veld op buitenplaats Schaep en Burgh. Daar zit, op houten bankjes en zelf meegebrachte campingstoelen, een heel publiek 50-plussers klaar voor een portie klassieke muziek. Welkom op Wonderfeel, waar er gekucht wordt tijdens concerten, mobiele telefoons gewoon afgaan en je je breiwerkje kunt afmaken. De wetten van de concertzaal gelden hier niet, maar dat is niet erg, want dit is een festival. In de buitenlucht.

Het is zo droog, dat het stof tussen de banken stuift en de geur van hooi opstijgt uit het geel geworden gras. Roken is daarom verboden op het hele terrein en de parkeerplaats. Een vlinder fladdert tussen de mensen door, een vliegtuig vliegt over.

Vertraging leidt niet tot irritatie

De start van het openingsconcert – onder andere de Tweede Symfonie van de Britse componist Ruth Gipps – laat ruim een half uur op zich wachten vanwege een technische storing, maar de sfeer op het veld blijft relaxed. Op de achterste rij vouwt Go (64) uit Utrecht als een volleerd festivalganger het blokkenschema nog eens uit. Ze heeft aantekeningen gemaakt bij de optredens waar ze heen wil. “Ik heb wel een beetje keuzestress”, lacht ze. “Ik ben hier met mijn zus, maar zij heeft een nogal andere smaak. Kijk, hier lopen onze wegen uiteen.” Ze wijst naar de slagwerker Agostinho Sequeira, die tegelijk geprogrammeerd is met het Herz Ensemble van de Australisch-Nederlandse componist Kate Moore, dat met onder andere een didgeridoo, countertenor en basgitaar een stuk genaamd ‘Dark Minimalism’ speelt.

De sfeer is ontspannen op Wonderfeel. Beeld Foppe Schut

Go’s zus komt aanlopen met een muntthee en een cappuccino van een van tentjes die opgesteld zijn aan de rand van het veld. Het is niet de eerste keer dat ze op Wonderfeel zijn. Ze komen hier graag, omdat ze hier ‘wat spannendere muziek krijgen voorgeschoteld, door musici die experimenteren’. “De héle avond ‘piepknor-muziek’ is lastig, maar hier zijn gelukkig veel verschillende dingen”, zegt Go. Dat betekent niet dat ze wegloopt als een optreden haar niet bevalt. “Nee, die mensen hebben hun best gedaan, dan moet je die drie kwartier wel uitzitten.”

Wonderfeel biedt inderdaad een divers aanbod, verspreid over verschillende podia. Nadat de kop er eindelijk af is – dat werd zelfs nog langer uitgesteld doordat oud-burgemeester Pieter Broertjes van Hilversum een lied opgedragen kreeg als dank voor het mede mogelijk maken van Wonderfeel – leidt het pad van Het Veld door het bos kronkelend langs grote rododendrons naar SOLO. Daar speelt de jonge harpist Joost Willemze onder andere de Moldau van Smetana, een Spaanse dans en een elfenlied van Henriëtte Renié.

Sprookjesachtige bruggetjes

Vervolg je daarna je weg over sprookjesachtig verlichte bruggetjes en langs een groepje kinderen dat rondgeleid wordt door een gids van Natuurmonumenten, dan passeer je Het Weiland. Daar onderzoekt Jiraan de muzikale wortels van de sirto en durft een eenzame danser, haar witte haar in een lange vlecht, het aan om te bewegen op de muziek van deze volksdans.

Aan het uiteinde van het festivalterrein vind je De Bosplek, waar die middag het activistische Het Toeslagenschandaal van Camiel Jansen op het programma staat, voor rietblazers en taperecorder. Kunsthistoricus Eva Rovers leidt het stuk in en stelt de vraag: wat kan ik in mijn eentje doen aan de grote problemen in de wereld? Het antwoord: samen in opstand komen. Kunst is opstand in de meest zuivere vorm, zegt Rovers. Want het stelt vragen, toont wat we niet willen zien en troost ons, omdat het doet beseffen dat we niet de enigen zijn met twijfels en frustraties. “Laat de kunst het klaarlichte denken wakker kussen”, refereert zij tot slot aan Albert Camus, waarna de muziek begint.

Kamerleden Leijten en Omtzigt op Wonderfeel na de uitvoering van het stuk over de Toeslagenaffaire. Beeld Foppe Schut

De onrust uit de Toeslagenaffaire

Een extra dimensie krijgen de mensen die in de buurt van Renske Leijten en Pieter Omtzigt in het publiek zitten. Zij kunnen zien hoe de Kamerleden reageren op de geluidsopnames van politici en bestuurders in het stuk. Zo kwam er een geknipte en geremixte premier Rutte voorbij “Ontzettend knap hoe je de onrust in je muziekstuk kon brengen, kon laten voelen dat het pijn deed”, reageert Omtzigt wanneer hij met Leijten op het podium gehaald wordt om de noten op papier overhandigd te krijgen. Dat beaamt Leijten later, terwijl zij de partituur op een bankje legt om er een foto van te maken. “Dat komt denk ik omdat ik die onrust zelf altijd heb gevoeld: ‘we moeten opschieten, want die ouders, die kinderen, ik wil niet praten, maar doen!’”

En dat klaarlichte denken, is dat door Camiel Jansen aangewakkerd? “Ja, ik vind het heel goed dat dit soort maatschappelijke zaken worden omgezet in kunst”, zegt Leijten. Ze vat vervolgens in een klap de relevantie van een muzikaal evenement als Wonderfeel samen. “Vroeger gingen muziek, kunst en protest samen, maar nu is muziek ook consumeren geworden. De kunst moet zichzelf bedruipen, dat idee is overal doorgesijpeld. Terwijl het kunstwerk op de stoep je kan verwonderen en nét dat luikje kan openen waardoor je ziet wat je eigenlijk de hele tijd niet zag.”

Wonderfeel duurt nog t/m zondag 17 juli.