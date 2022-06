De toekomst van het liberalisme en boze meisjes: dit zijn de boekrecensies van deze week

Alle boekrecensies die deze week in Tijdgeest verschenen, vindt u terug in dit overzicht.

Is de coole zwarte professor wel echt zwart?

De spil in de satirische roman Identitti is een hoogleraar postkolonialisme die zo beroemd is dat ze geen voornaam nodig heeft. Saraswati werkt aan de Heinrich-Heine-­Universtät, Düsseldorf. Ze kondigt een cursus Kali-studies aan over de, onder meer seksuele, manifestaties van de Hindoestaanse zwarte godin Kali. Te laat, een kwartier na het bekende academisch kwartiertje, komt Saraswati binnen voor haar eerste college. Ze gooit haar leren tas op tafel en commandeert: ‘Iedereen die wit is: wegwezen’. De cursus is bestemd voor PoC, people of colour. Witte studenten zijn pas volgend semester weer welkom.

De Duits-Indiase Mithu Sanyal zit met deze gewaagde, maar ook slimme en vrolijke roman over een ‘transraciale’ hoogleraar postkolonialisme de tijdgeest op de hielen. Lees hier de hele recensie.

Stem (en tegenstem) van een generatie

In Boos meisje verzamelt Marja Pruis stukken, deels eerder verschenen in De Groene Amsterdammer, met als gemene deler ‘verzet’, in diverse verschijningsvormen. Pruis schrijft over haar arrogantie (snobisme, ongeduld, verveling); over de dingen die je wel en die je niet meer kunt zeggen; over haar weerzin tegen ‘de colonnes van vrouwelijke schrijvers die over zichzelf schrijven’ én over haar liefde voor die boeken; over #MeToo; vrouwenhaat. Ze noemt Femke Halsema die voor hoer wordt uitgescholden en Ilja Leonard Pfeijffer die het heeft over ‘halfblote meisjes die je tegen een vergoeding kan liefhebben’ en duidt de implicaties van dat taalgebruik.

De bundel bevat verhelderende stukken over de beeldvorming rond vrouwen die vernieuwend werk deden, Neelie Kroes, Renate Rubinstein, Sigrid Kaag. Vrouwen die niet direct aanhaakten bij de vrouwenbeweging, iets wat Pruis zelf wel deed, min of meer, zij het van een afstandje. Lees deze avontuurlijke, sprankelende essays en je begrijpt de geschiedenis nog weer beter. Lees hier de hele recensie.

‘Sex and the City’ in Japan: naargeestig, maar niet hopeloos

Mieko Kawakami’s novelle ­Borsten en eitjes zorgde bij ­publicatie in 2008 voor rode vlekken in de nekken van veel conservatieve Japanse mannen. Shintaro Ishihara, zelf schrijver en toenmalig gouverneur van Tokio, sprak er zijn walging over uit. Hij had het nakijken. Borsten en eitjes won de prestigieuze Akutagawaprijs, die Ishihara, geinig genoeg, jaren eerder eens in ontvangst had mogen nemen, werd bewierookt door Haruki Murakami en begon aan een wereldreis nadat Kawakami haar verhaal had bewerkt tot een lijvige roman.

Als je de vrouwen in Borsten en eitjes van een afstandje bekijkt, hoe ze daar zitten aan een tafeltje, wijn of koffie drinkend, met al die stadse drukte om hen heen, dan heeft dat iets aangenaam Sex and the City-achtigs. Kom je echter dichtbij genoeg om hun gesprekken op te vangen, dan wordt dat beeld vermorzeld onder de naargeestige realiteit van hun verhalen; dit zijn vrouwen die ernstig zijn beschadigd in de streng-traditionele Japanse samenleving. Maar dat er hoop is, dat laat Borsten en eitjes óók zien. Lees hier de hele recensie.

En toch is er volgens Francis Fukuyama nog steeds geen goed alternatief voor het liberalisme

Dat Francis Fukuyama het mis had, toen hij in een veelbesproken artikel in 1989 het ‘einde van de geschiedenis’ uitriep, is inmiddels een weinig originele observatie. De Amerikaanse politicoloog is zelf ook al jaren teruggekomen van zijn voorspelling dat er eigenlijk geen alternatieven meer waren voor het liberalisme, dat in de twintigste eeuw het fascisme en het communisme had verslagen.

De ooit zo zelfverzekerde profeet van de definitieve overwinning van het liberalisme, vraagt zich in zijn nieuwe boek voorzichtig af of die ideologie nog wel toekomst heeft. Lees hier de hele recensie.

En opnieuw zal het leven nooit meer hetzelfde zijn

Hij overleed vlak voor zijn 18de verjaardag: Job, een jongen die werd geboren met een zeldzame chromosoomafwijking. ‘Met een lege rolstoel verlieten we die avond het ziekenhuis, net zoals we na Jobs geboorte met een lege maxicosi naar huis gingen. We voelden ons verslagen en voor de tweede keer wisten we dat ons leven nooit meer hetzelfde zou zijn’, schrijft zijn moeder, Annemarie Haverkamp, in het nawoord van Het boek van Job. Ze herdenkt haar zoon in dit boek, dat ‘prachtige kind dat zomaar op een zondag in de herfst van 2021 overleed’. Lees hier de hele recensie.

Nastja wil maar niet opgaan in haar Duitse leven

Voor Natascha Wodin was schoonmaakster Nastja na haar moeder de eerste Oekraïense met wie ze in Duitsland te maken kreeg. Voor de meisjesachtige vrouw van rond de vijftig, oorspronkelijk afkomstig uit Kiev, was de poetsklus bij de schrijfster ook iets bijzonders. Want met haar kon ze zomaar Russisch praten. Wodin schrijft zonder opsmuk over het leven van haar Oekraïense schoonmaakster en hun vriendschap. Lees hier de hele recensie.

Grinnikversjes én serieuze poëzie voor pubers

Je moet maar durven in deze tijden van ontlezing: een dikke dichtbundel publiceren voor uitgerekend pubers, de doelgroep waar de liefde voor literatuur het hardst achteruitholt. Maar het is zoals het openingsgedicht verwoordt: ‘Boeken zijn net broeken/ schoenen jassen de juiste/ vinden is vaak zoeken maar/ o als ze eenmaal passen’. Dat passende en dus betekenisvolle boek zou heel goed het swingende Applaus voor mijn vinger van Erik van Os kunnen zijn, want dat staat vol met afwisselende, humorvolle én prikkelende gedichten die aansluiten bij de belevingswereld van tieners. Lees hier de hele recensie.

Laila wil stippen hebben, net als de andere lieveheersbeestjes

Een blauwe pinguïn, een olifant in regenboogkleuren en een lam dat vanbinnen een varken is: er zijn talloze prentenboeken over ‘anders zijn’. Een lieveheersbeestje dat geen stippen heeft past naadloos in dat rijtje, dus origineel is dit debuut niet. Tegelijkertijd zit Laila, het lieveheersbeestje van Bas Kleinhout goed in elkaar en is lieveheersbeestje Laila innemend vormgegeven met haar zorgelijke blik en egaal rode schildje. Lees hier de hele recensie.