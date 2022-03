De TikTok-tics zijn een werkelijk en wereldwijd probleem

Even geleden noemde ik hier de relatie tussen filmpjes over het Tourette-syndroom, en een golf aan jongeren die met tics kampen. Het was een bij-alinea in een stuk over de algehele misère die sociale media het brein van hun gebruikers berokkenen – zo was toen net weer gebleken uit gelekte Facebook-documenten.

Het was zo’n curieus, aan sensatie grenzend nieuwtje dat op zijn plek leek in een Britse tabloid met de titel ‘Zijn sociale media schuldig aan een epidemie van tienertics?’. Dat was ook precies wat de Daily Mail kopte. Een marginaal probleem waarmee onze innerlijke ramptoerist werd aangesproken, en dat zich bovendien ergens in Amerika afspeelde.

Maar in de global village van het internet is natuurlijk alles dichtbij, en in een artikel in The Atlantic vorige week bleken de TikTok-tics een werkelijk en wereldwijd probleem.

Zo kreeg een psychiater in het Duitse Hannover plots heel atypische Tourette-achtige patiënten in haar praktijk. Ze waren ouder dan normaal (tieners), overwegend vrouwelijk, en veel van hen riepen precies dezelfde zin uit: Du bist hässlich! ‘Jij bent lelijk.’ De zin was terug te leiden naar het YouTube-account van Tourette-patiënt Jan Zimmermann. Hij heeft 2 miljoen volgers en een site met merchandise, waar fans voor 25 euro een deurmat met bovenstaande kreet kunnen aanschaffen.

Een 16-jarige op St. Helena

De Duitse psychiater ontdekte dat tics onder tieners wereldwijd explosief waren gestegen, tot in extreem afgelegen uithoeken als het Zuid-Atlantische eilandje St. Helena. Daar woonde een 16-jarige die klikte, floot en ‘beans’ riep – precies de kenmerkende tics van de Britse influencer Evie Meg Field, achtduizend kilometer verderop.

Wat de Tourette-influencers van hun leven laten zien – om te informeren en begrip te kweken – is bepaald niet begerenswaardig. Field maakt op TikTok grapjes over haar tics en vindt het een hilarische uitdaging om te koken (van de gedachte aan eieren lijken haar tics op hol te slaan). Maar we zien ook nare aanvallen, waarbij ze trillend opgesloten zit in een ondoenlijke houding, en waarna haar kromgetrokken benen het lopen onmogelijk maken.

Online vindt ze steun en veel aandacht – een cynicus zou daarin een verklaring zien voor haar copycats. Maar onderzoekers denken eerder aan een mass psychogenic illness: een collectieve, door de geest veroorzaakte ziekte. The Atlantic haalt het voorbeeld aan van een groep cheerleaders die in 2011, toen sociale media nog in de kinderschoenen stonden, één voor één dezelfde tics ontwikkelden. Terwijl de media toestroomden om verslag te doen, verspreidden de tics zich rap door het dorp, dat algauw compleet op zijn kop stond. Er werd gedacht dat het drinkwater of de grond misschien verontreinigd waren, maar uiteindelijk bleken de tics zich vooral te verspreiden onder mensen met achterliggende psychologische problemen. De aanstekelijkheid was te wijten aan de enorme media-aandacht. Zo gauw die werd ingedamd, verbeterden de patiënten aanzienlijk.

Zien en horen

Een mass psychogenic illness wordt namelijk doorgegeven middels zien en horen. Daarin zit hem ook de nieuwigheid van dit oude fenomeen: in het digitale tijdperk zien en horen we veel meer van elkaar. Vroeger waren dit soort uitbraken beperkt tot een klaslokaal, of een huishouden; nu interacteert een tiener uit St. Helena met de tics van een Britse influencer – en doet ze dat blijkbaar zo intensief dat ze ze onwillekeurig overneemt.

Het geeft te denken over over de relatie die we zelf met influencers – en het nieuws – onderhouden.