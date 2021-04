De temperamentvolle Milva (1939-2021) raakte de gevoelige snaar van Italië

De Italianen rekenen haar tot een van hun allergrootste zangeressen: Milva. Ze was in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw een absolute ster. En niet alleen in haar eigen land. Tijdens haar brede en lange loopbaan trad Milva op in de Londense Royal Albert Hall, betoverde haar publiek in Japan, veroverde Parijs en Berlijn (nadat ze Duits leerde) en scoorde hits in Spanje, Griekenland en Zuid-Amerika.

Milva is vrijdag in Milaan gestorven. Ze is 81 jaar geworden. Toen dat zaterdag bekend werd, twitterde de Italiaanse minister van cultuur: “Milva was een van de meest intense vertolksters van het Italiaanse lied. Haar stem heeft diepe emoties opgeroepen bij hele generaties. Vaarwel aan de panter van Goro”.

De panter van Goro, zo werd Milva genoemd vanwege haar temperament en krachtige stem en omdat ze uit Goro kwam, een plaatstje aan de noordelijke Adriatische kust. Ze werd geboren als Maria Ilva Biolcati en was net twintig toen ze doorbrak op het songfestival van San Remo. Milva werd toen derde. Tussen 1961 en 2007 deed de zangeres maar liefst vijftien keer mee – maar werd nooit eerste. Italiaanse media roemen zondag haar spectaculaire stem en haar overtuigende aanwezigheid op het podium, die ze putte uit de inhoud van de liederen die ze zong.

Niet alleen haar zangtalent maar ook haar opvallende veelzijdigheid maakten van Milva een ikoon. Ze zong popliedjes – ‘nooit banaal commercieel’, schrijft een kunstcriticus zondag in de Corriere della Sera – maar ook chansons en opera. Ze ging op theatertournee met liedjes van de Duitse kunstenaars Kurt Weill en Bertolt Brecht en trad op met de Argentijnse muzikant Astor Piazzolla. Ook musicalmuziek vond ze boeiend. Componist Ennio Morricone schreef muziek speciaal voor haar.

Milva raakte een snaar bij de Italiaanse arbeidersklasse omdat ze openlijk links was. Een van haar grootste hits was haar vertolking van Bella Ciao, het lied van de Italiaanse partizanen die tegen de fascisten van Benito Mussolini vochten; ze had haar bijnaam ‘de rode’ niet alleen vanwege haar golvende lange rode haar.

In 2010 nam Milva afscheid van de schijnwerpers, naar eigen zeggen omdat ze haar werk niet optimaal meer kon doen. Ze was ziek en ging langzaam achteruit. Haar dochter Martina zorgde voor haar.

Milva wordt dinsdagochtend opgebaard in de foyer van het Piccolo Teatro Strehler in Milaan, waarna een gesloten begrafenis volgt. De burgemeester van Goro laat weten een plein of straat in zijn gemeente naar haar te vernoemen.