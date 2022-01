De talkshows waren er duidelijk over: kom er maar in met die versoepelingen

Met vrijdag zo’n belangrijke persco in het verschiet, ga je vanzelf weer meer talkshows bekijken. Wat gaat het worden, wie zal het zeggen?

Ik ben positief gestemd. En dat begon dinsdag door een glashelder radio-interview van Sven Kockelmann met Marc Bonten. In Sven op 1 kreeg OMT-lid Bonten alle tijd om uit te leggen waar we staan. Het was als een cirkel die sloot: het begrip groepsimmuniteit is volgens Bonten weer helemaal hot. “Groepsimmuniteit is een beladen term geworden, maar het is de enige manier waarop we uit deze pandemie kunnen komen”, zei hij. En zullen komen hoorde ik hem zeggen, al formuleerde Bonten nog zo voorzichtig. De vaccinatiedichtheid gaat het pleit beslechten. Applaus voor onszelf. En versoepelingen: kom er maar in.

Beschaafd moeten we blijven

Want we scheren rakelings langs explosieve situaties in het land. Zo maakte burgemeester Jan Luteijn woensdag in Op1 duidelijk hoe zwaar zijn Barneveldse middenstanders het hebben. Hij hoopt dat het niet zover hoeft te komen dat ze massaal op eigen houtje de deuren weer opengooien. “Dan gaat ongehoorzaamheid over de ratio.” En beschaafd moeten we blijven. Dus uitte Luteijn de keurig geformuleerde wens “dat we vrijdag mogelijk een begin van een scenario zien van enige ruimte”.

Johan Derksen zei het diezelfde avond in VI Vandaag iets minder elegant: “Als we het land dichthouden, dan breekt de pleuris uit”. De nieuwe SBS-talkshow van Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee vult blijkbaar een gat op, nu we niet oeverloos kunnen zitten ouwehoeren in de kroeg: de kijkcijfers waren de eerste drie dagen uitstekend. En op papier hoog genoeg om VI Vandaag als serieuze concurrentie te zien voor gevestigde programma’s als Op1 en Beau.

René van der Gijp en viroloog Marc Van Ranst in de nieuwe talkshow op SBS VI Vandaag.

Maar je moet niet al te fijngevoelig zijn als kijker. Lompe opmerkingen over neuken, beffen en hoeren: ze komen onvermijdelijk voorbij. Echt schunnig was hoe lacherig maandag werd gesproken over de diversiteit van het nieuwe kabinet, en hoe aan minister Rob Jetten werd gerefereerd als ‘die homo’. Knal het er allemaal maar uit. Is dit het geluid van ‘de man in de straat’ dat veuls te weinig wordt gehoord? Ik denk dat die gewone man meestal wel oppast, omdat-ie anders een lel krijgt van z’n vrouw.

Om pijpgrappen grinnikende mannen

De gasten van VI Vandaag waren de eerste dagen alleen mannen, die vaak maar wat mee zaten te grinniken met de drie vaste pijlers aan tafel. Inhoudelijke gesprekken ontwikkelden zich maar moeilijk. Zo kwam voormalig psychiater Bram Bakker woensdag totaal niet uit de verf, toen hij pleitte voor veel meer empathie in het coronabeleid voor de situatie van de jongeren.

“De jonge mensen betalen nu een prijs die je niet in een getal kunt vatten”, stelde hij. En dus sneeuwt hun leed onder in een beleid dat alleen stuurt op aantallen besmettingen en opnames. “Maar gevoel gaat voor op verstand, dat is de volgorde. Als je iets voelt moet je er over nadenken”, zei Bakker enigszins cryptisch en graag had ik hem hier uitgebreider over gehoord.

Maar René van der Gijp moest een veel belangrijker kwestie aan de orde stellen, namelijk of besmette vrouwen kunnen blijven pijpen. “Dat hangt af van hun enthousiasme”, zei de ook aanwezige Vlaamse viroloog Marc Van Ranst, iemand die ook zijn tijd wel eens nuttiger had besteed.

