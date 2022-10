De tafelklever bij Beau: rete-írritant, maar ook rete-ínteressant!

Mijn hemel, wat een spektakel! Een gast die zich live vastlijmt aan tafel en vervolgens een monoloog afsteekt tegen de presentator. Het gebeurde dinsdag bij Jinek, en ik zat meteen vastgekit in mijn stoel. Dit is in tijden niet gebeurd: iets onverwachts in een praatshow!

Het was heel rustig begonnen. Zoals altijd, want talkshows zijn van A tot Z voorgekauwd, en daardoor vaak best saai. Beau van Erven Dorens, vervanger van de zieke Eva Jinek, wilde het hebben over het bekladden van kunst door klimaatactivisten: soep voor de Zonnebloemen van Van Gogh, taart voor het wassen beeld van prins Charles.

Jelle de Graaf van Extinction Rebellion vond de acties, beide in Londen, ‘wel lachen’. Omdat het schilderij achter glas zat, kon hij zich niet voorstellen dat de museumdirecteur er nachtmerries over had. Emilie Gordenker, directeur van het Nederlandse Van Goghmuseum, dacht dat evenmin, maar werd al snel afgekapt. De eerste spanning was daar: “Sorry Jelle, ik ben nog niet klaar”.

“Het beschermen van kunst, bezoekers en medewerkers is onze voornaamste plicht”, vervolgde Gordenker. “De keuze is níet klimaat óf kunst.” Jelle legde uit dat acties wel ‘rete-irritant’ móeten zijn, omdat anders niemand luistert. “Maar waarom kunst?”, wilde Beau weten. “Omdat”, zei Jelle, “je met acties bij de fossiele industrie alleen nog pagina tien van de krant haalt. Door de sociale mores te doorbreken, zoals nu in de musea, krijgen we veel meer aandacht.”

Een overtuigende spreker. Hij had mij zo ver dat ik enig begrip kon opbrengen voor de Just Stop Oil-acties, mits het kunstwerk zelf niet zou worden beschadigd. Terwijl ik het aldus op een akkoordje probeerde te gooien met mijn culturele geweten, stond Jelle op, ging op tafel zitten en lijmde zijn handen vast met tweecomponentenlijm.

Hij had live een talkshow gekaapt!

Rete-írritant, maar ook rete-ínteressant! Immers, niet alleen zat de gast vast aan de tafel, ook de tafel zat vast aan de gast, dat wil zeggen: hij had live een talkshow gekaapt! Jelle stak geëmotioneerd een riedel af over klimaatrampen in Pakistan, Nigeria en de Amazone. Beau vond het allemaal niet zo sympathiek, mopperde hij. Maar zeiden zijn twinkelende oogjes (kijkcijfers, kassa!) niet heel iets anders? “Eva had je er allang uitgegooid”, dreigde de gastheer. “Je kan niet de hele tijd aan het woord zijn.”

“Ik kan wél de hele tijd aan het woord zijn”, vond Jelle.

Jongens, jongens, wat een sensatie, ik werd dol van opwinding! “Hit them hard, Jelle!”, joelde ik. Dat deed Jelle: “Mensen gaan dood, Beau, en jullie hebben het hier over het jubileum van Donald Duck”. Beau: “Mijn geduld raakt op, Jelle”. Jelle: “Het mijne ook, Beau”. En toen was het reclame.

Daarna bleek de tafelklever foetsie. “Het was geen tweecomponentenlijm, maar een plakstift”, legde Beau uit. Gevleid onthulde hij dat Eva hem in de pauze nog eventjes telefonisch had gefeliciteerd. Vervolgens een nazit, waarbij Donald Duck-gast Han Peekel de regie nam. Het werd een heel gekwek: “Was je boos, Beau?” Aansluitend de zaal: wie was vóór en wie tégen de lijmactie van Jelle?

Tafelgast S10, zangeres, vond het vet. En dat was het ook. Alsof Sonja Barend terug was in Hilversum. Als andere talkshows dit nu maar niet ‘spontaan’ gaan imiteren.

