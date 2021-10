De strijd tegen aardopwarming maakt ‘fossiel’ een multitoepasbaar woord

Het bijvoeglijk naamwoord fossiel kwam decennialang vooral voor in combinaties als fossiele planten en dieren en fossiele grond- en brandstoffen. Daarin betekent het letterlijk versteend of gefossiliseerd. Soms werd het woord figuurlijk gebruikt in de betekenis ouderwets: fossiele ideeën.

Enige tijd geleden schreef ik al in de taalrubriek over de nieuwe toepassingen van het woord. De letterlijke betekenis is recentelijk namelijk verruimd tot ‘fossiele brandstoffen exploiterend of verwerkend’. Combinaties als fossiele industrie en fossiele economie zijn daarvan het bewijs. Daar kun je in investeren (of niet), wat in financiële kringen heeft geleid tot de werkwoordgroep fossiel beleggen/investeren. Er wordt in zo’n geval ook wel gezegd dat investeerders ‘beleggen in fossiel’, dat wil zeggen in die ‘tak van de economie die zich bezighoudt met de winning en verwerking van fossiele brandstoffen’. In deze context is fossiel een zelfstandig naamwoord. De toepassing ervan – als verzamelnaam en zonder lidwoord – is zo nieuw dat ze nog niet in Van Dale staat.

Betekenisuitbreiding

Intussen heeft het bijvoeglijk naamwoord fossiel ook de consument bereikt. Toen ik onlangs een nieuwe tweedehandsauto met benzinemotor kocht, merkte een kennis op: ‘Een fossiele auto dus’. Het klonk meewarig. Geen wonder, want in deze betekenis wordt fossiel automatisch geassocieerd met de figuurlijke betekenis ‘niet meer van deze tijd’ oftewel ‘ouderwets’.

De betekenisuitbreiding van het woord fossiel is nog niet ten einde. Zo blijk je nu ook in een fossiel huis te kunnen leven: een huis dat met aardgas (of stookolie) wordt verwarmd. Om het beeld compleet te maken: op internet vond ik ook een gebouw ‘fossiel verwarmen’, voedsel ‘fossiel koken’ (in plaats van groen) en ‘fossiel rijden/reizen’ (in plaats van fossielvrij). Kortom, hoe minder fossiel wij willen zijn, hoe breder toepasbaar het woord wordt.