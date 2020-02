De stoelendans bij ‘The Voice of Holland’ is een belediging voor de kijker

Wat is het nu met die stoelendans in de draaistoelen van ‘The Voice’? Vrijdag dook rapper Ronnie Flex op in plaats van Lil’ Kleine en was Angela Groothuizen ingevlogen. Ze gaven slechts advies over de kandidaten van Ali B. en Anouk– zelf hebben ze niet een heel team zang­talenten onder hun hoede want het programma loopt al weken. Vorige vrijdag zaten oudgedienden Marco Borsato en Sanne Hans er om de andere deel­nemers uit de teams van Lil’ Kleine en Waylon te beoordelen.

RTL zegt dat de gastcoaches zijn uitgenodigd ter ere van het tienjarig jubileum van ‘The Voice of Holland’. De rest van Nederland ziet het als bewijs dat de ruzie tussen Lil’ Kleine en Anouk niet meer goed komt. Wat de oorzaak ook is: ik vind het per definitie oneerlijk ten opzichte van de kandidaten van dit seizoen.

Het was op zich goed thuiskomen hoor, met Borsato. “Jouw stem is als de inkt waarmee je ziel schrijft”, zei hij tegen een van de zangeressen. Met mooie opbouwende kritiek en originele vergelijkingen konden Miss Montreal en hij de afwezigheid van Anouk en Ali B. vorige week aardig compenseren.

Bovendien demonstreerden ze wat er zo schrijnend ontbreekt aan een coach als Lil’ Kleine: écht commentaar , vanuit expertise, over welke details het verschil maken tussen de noten goed raken en de boodschap van het liedje overbrengen. Hij had volkszangeres Anne Wilson nota bene het lijflied van Ciske de Rat laten zingen zonder zich af te vragen of de tekst ‘Kinderen willen niet met me spelen’ wel geloofwaardig klonk uit de mond van een volwassen, zwaar opgemaakte vrouw. Daar moest Marco Borsato bescheiden op wijzen.

Spindoctoradvies: wat je aandacht geeft, groeit

Maar hoe goed Borsato ook was (hier in de opnames net voor zijn burn-out), en hoe geinig ook de ontspannen Ronnie Flex deze week vertelde wat hij ‘dope’ vond aan een liedje, het is gewoon niet in de haak, dat gewissel. Hoe RTL het ook wendt of keert.

Feit is dat Lil’ Kleine en Anouk nu om de week zijn ingeroosterd en elkaar niet meer in één studio tegenkomen. Het botste een paar weken geleden flink toen Kleine zelfs bij een rap-battle geen zinnig commentaar gaf, terwijl het toch zijn vak is. Anouk sprak hem erop aan. De gekleineerde Kleine zou haar achter de schermen verbaal en zelfs fysiek zijn aangevallen. Het blijven roddels, RTL gaat er niet op in. Dat lijkt op spindoctoradvies: wat je aandacht geeft, groeit, dus negeren die hap. De kijker denkt er allang het zijne van.

Misschien mist het programma de verregaande controle van John de Mol nu hij zijn format van ‘The Voice’ niet mee kreeg naar SBS, zo vertelde Waylon laatst bij ‘Jinek’. Als de kat van huis is, dansen de muizen. Als gevolg zitten de kandidaten nu wekelijks met nieuwe gezichten die hun liedje niet in samenhang met eerdere prestaties kunnen beoordelen. Neem wat Ali B. zei over rapper Corleone, die zo’n ontwikkeling had doorgemaakt. Of over de Amerikaan C.J. die steeds meer bombastische laagjes van zijn optreden af pelt en dichter tot de kern komt.

Angela Groothuizen, Sanne Hans en Borsato zijn ervaren coaches maar hebben de eerdere rondes niet meegemaakt. Ronnie Flex was bovendien zelfs debutant. Dat is onprofessioneel voor een programma met zo’n statuur. En daarom, beste kijkers en lezers, ­geloof ik niet in de jubileumtheorie.

Vier keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.