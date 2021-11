De stemming bij de voorlopig laatste theateravond: ‘Je weet dat het niet bij drie weken gaat blijven’

‘Jammer’, ‘zonde’, ‘zuur’. Dat zijn de woorden die zaterdagavond vallen in de foyer van het Haagse podium Diligentia, naar aanleiding van de aanstaande avondsluiting van de theaters. Een gemêleerd gezelschap van twintiger tot zeventigplusser is afgekomen op de première van de voorstelling De mens en ik van cabaretier Tim Fransen.

Hoewel de bezoekers ook begrip tonen voor de maatregelen, overheerst de teleurstelling. “De theaters hebben het steeds zo netjes gedaan”, merkt Reiny van Silfhout op, die met haar man en dochter helemaal vanuit Nieuwegein naar Den Haag gekomen is voor deze voorstelling. “Bovendien hebben mensen juist nu zoiets als dit nodig om uit de sleur te komen.”

Een punt van zorg vormt daarnaast het onzekere toekomstperspectief. “Je weet dat het niet bij drie weken gaat blijven”, sombert Ferry van Daalen uit Den Haag, die hier samen met zijn maat Stefan van Wijk is.

De eveneens Haagse Anne Lieve Ruijter vindt het vooral lullig voor alle artiesten, technici en garderobemedewerkers. “Wij missen misschien een uitje, maar zij zitten nu gewoon weer zonder werk.”

Achter de schermen zorgt het overheidsbeleid voor de meeste frustratie. Een groot deel van de afgelopen anderhalf jaar verkeerde de culturele sector in een soort vagevuur. “Iedere drie weken moesten de plannen weer omgegooid worden. Dat is ontzettend vermoeiend”, zegt een zichtbaar balende Geert Vriend, mede-eigenaar van Bunker Theaterzaken, het impresariaat van Tim Fransen.

Vriend vindt de maatregelen ook nu weer halfslachtig. Tot 17.00 uur en met inachtneming van de anderhalve meter mogen de theaters open blijven, maar het is bijna onmogelijk om zo rendabel te draaien, dus zullen de meeste zalen alsnog op slot gaan. Vriend: “Dan denk ik: gooi die theaters gewoon helemaal dicht!”

Fransen zelf heeft een dubbel gevoel bij de avond: “Ik zou oorspronkelijk een maand geleden al in première gaan, maar door alle eerdere theatersluitingen was de voorstelling toen nog helemaal niet af. Het had maar weinig gescheeld of ik had de première opnieuw moeten uitstellen. Ik ben wel blij dat ik mijn ei heb kunnen leggen. Maar voor de rest is het natuurlijk een drama.”

