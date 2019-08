De Staat toont zich waardige Lowlands-headliner

De Staat had de eer de vrijdagavond van Lowlands af te sluiten. De Nijmeegse band toonde zich een waardige headliner. ‘Alpha-tentje, voor, achter, links, rechts. Wie niet springt die is een Gerrit!’

Gehuld in een kastanjebruin pak verschijnt Torre Florim op een verhoogd minipodium midden in de Alpha-tent. De zanger van De Staat brengt een ballade van Firestarter van The Prodigy. Gedragen door zwaar brommende synthesizers en gitaren, als een opstijgend vliegtuig, zingt hij plechtig: “I’m a firestarter, twisted firestarter.”

De Staat vervangt vrijdagavond The Prodigy als Lowlands-headliner, nadat Keith Flint, de leadzanger van de Britse danceband, begin dit jaar overleed. In 27 jaar Lowlands is de Nijmeegse band de derde Nederlandse afsluiter, na Junkie XL en Anouk: voor Florim en co de belangrijkste show tot nu toe.

En dus zoekt De Staat de grenzen van het mogelijke op, met een indrukwekkende lichtshow en een brug midden in het publiek. Zo maken al die lampen tijdens ‘Help Yourself’ van de tent een colosseum met Florim als gladiator.

Gekke Gerrit

Door de geflipte elektronische sound van gitaren en keys en stampende ritmes wordt De Staat een rockband die steeds vaker de mosterd haalt bij dance en hiphop. De bandleden laten met ‘Peptalk’ de tijden van The Beasty Boys herleven. Ze rappen: “It is true, we are through, but it’s cool, we’re gonna have some fun tonight.”

Daarom is het ook niet gek dat rappers Rico & Sticks hun opwachting maken voor drie nummers. De mannen bekend van de voormalige rapformatie Opgezwolle laten de tent schudden met de Nederlandse hiphopklassieker Hoedenplank. En met Gekke Gerrit: “Alpha-tentje, voor, achter, links, rechts. Wie niet springt die is een Gerrit!”

En natuurlijk gaat het bij ‘Witch Doctor’ van De Staat los. Overal in de tent vormen zich kolkende mensenmassa’s, naar de videoclip van het nummer, waarin Florim als een sjamaan 3000 animatie-poppetjes om zich heen laat dansen. Florim, weer op zijn minipodium in het publiek, ziet dat zijn band zich als een waardige vervanger van The Prodigy toont. En The Firestarter van Lowlands.

Modderstromen

In de aanloop van het festival ging het enkel over mogelijke stortbuien en modderstromen. Honderden festivalgangers verkochten hun ticket voor stuntprijzen. Maar zie daar, de vrijdag is zelfs vrij zonnig. Pas laat in de avond vallen tijdens Royal Blood de eerste druppels. En dat kan haast geen toeval zijn.

Het is alsof het Britse hardrockduo de regen eigenhandig aanroept, met die fixe klappen van drummer Ben Thatcher en zanger Mike Kerr die zijn basgitaar laat brommen, brullen en bulderen. Het blijft bijzonder dat hij in zijn eentje zo’n geluid uit zijn bas tovert. Ondertussen slaat de frontman in falset hartenkreten uit over een verloren liefde: “I wish I could go back somehow. Just tell me baby, where are you now?”

De Britse formatie The Good, The Bad & The Queen met leadzanger Damon Albarn. Beeld ANP

Meteen daarna neemt The Good, The Bad & The Queen het publiek nostalgisch mee naar een Britse pier, zo is te zien op de houtskooltekening op het podium. Damon Albarn - natuurlijk ook frontman van Blur en Gorillaz - komt op in een lange zwarte jas en met een statige hoed op, als een man uit de negentiende eeuw die van stad naar stad trekt om op zijn aardappelkistje het slechte nieuws te verkondigen. Zijn onvrede over de Brexit wordt fijn uitgesponnen door strijkers, een melancholiek keyboard en soms flinters van reggaeritmes.

Maar het is niet alleen ouwemannenrock en melancholie dat de klok slaat. Donnie bijt dan wel het spits af maar de rapper krijgt al vroeg in de middag drie moshpits voor elkaar met hitjes als ‘Barry Hayze’ en ‘180 Linkerbaan’.

De Britse zangeres Jorja Smith. Beeld ANP

Natuurlijk is het hossen en dansen en zingen bij Ronnie Flex. De ADHD van de frontman van de Ierse postpunkers Fontaines D.C. werkt aanstekelijk. We zien in de Britse Jorja Smith een misschien wel toekomstig superster met haar zang als Amy Winehouse in een jas van R&B en hiphop. En Weval maakt alles en iedereen warm voor een dampende nacht vol dance.

De 27ste Lowlands is een wandeling langs alle muziekstijlen: er is voor elk wat wils. Zelfs voor bluegrassliefhebbers. Tim Knol haalt samen met het vermaarde kwartet Blue Grass Boogiemen de banjo, contrabas en fiddle uit de kast om eens flink harmonieus te jengelen en samen te zingen. Natuurlijk gooien bezoekers om de haverklap die goedkeurende countrykreet eruit: ‘Jiiiiiiihaaaaaaa’.

