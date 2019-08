De Staat is ontstaan op Lowlands. Of niet.

De Staat krijgt de eer de vrijdagavond van Lowlands af te sluiten. De rockband probeert tien jaar na zijn debuutplaat nog altijd de eigen grenzen op te zoeken.

Door alle felle kleuren hebben de gevels van de muzikale broedplaats De Basis iets feestelijks. Werkelijk geen steen is gespaard gebleven door de graffiti. Toch overheerst een griezelig gevoel. Het pand lijkt overgeleverd aan de natuur, bomen en struiken grijpen ongeremd om zich heen. “Iets onheilspellends heeft het altijd wel gehad”, lacht Torre Florim terwijl hij uit zijn Volkswagen Golf stapt. “Het is alleen een beetje uit elkaar aan het flikkeren.”

De Staat heeft een eigen studio in het voormalige Nijmeegse poppodium Doornroosje. Het logo van het vijfde album ‘Bubble Gum’ staat groot op de vloer afgebeeld. Overal hangen en liggen gitaren. En voor een huiselijke sfeer zijn versterkers, het mengpaneel en keyboards versierd met planten.

‘Wie anders dan wij?’

Hier bereidt De Staat zich voor op de 27ste editie van Lowlands. De Nijmeegse band mag de vrijdag afsluiten in de Alpha-tent. Na Junkie XL (1998) en Anouk (2008) heeft Lowlands weer eens een Nederlandse groep als headliner. “Wie anders dan wij?”, zegt Rocco Hueting schertsend. De toetsenist heeft zich samen met Florim op doorleefde leren banken in de studio genesteld. “Deze headlinershow is het spannendste wat wij op dit moment kunnen bedenken”, zegt Florim.

Lowlands is en blijft hét festival voor De Staat, als middelbare scholieren konden zij hier een weekend de weg kwijtraken in een andere realiteit. Als vanzelf borrelen de puberherinneringen omhoog. Dat het net uit was met Florims vriendinnetje. Dat het zo hard regende. Bassist Jop van Summeren schuilde op de grond met de handen over zijn oren, omdat een band onbeschoft luid speelde. Hueting baalde van zijn gescheurde giletje in de moshpit bij Wolfmother.

En het festival blijkt zowaar een rolletje te hebben gespeeld in de ontstaansgeschiedenis van de band. Althans, als we Hueting mogen geloven. Volgens hem heeft Florim drummer Tim van Delft op Lowlands voor De Staat gevraagd. Florim kan het zich niet helemaal meer herinneren. “Maar oké, dan zal dat wel zo zijn.” Dan, met jolige, gedragen stem: “Dus De Staat is ontstaan op Lowlands. Dat is een scoop! Zet dat maar in de krant.”

De Staat ontsproot uit het hoofd van frontman Florim. Op zijn kamer in een Nijmeegs antikraakpand knutselde hij ruim tien jaar geleden op een oude laptop debuutplaat ‘Wait For Evolution’ in elkaar. Stonerrock, zoals Queens of the Stone Age en Masters of Reality, met stampende ritmes en dampende gitaarriffs, alsof ondertussen een compleet Europees leger langs marcheert.

En nog steeds kun je met De Staat perfect met 180 kilometer per uur over de snelweg razen. Vier albums later hebben synthesizers de overhand gekregen. Zeker op ‘O’ en ‘Bubble Gum’. Althans, op het eerste gehoor. De sound is zo elektronisch vervormd dat gitaren, bas en synthesizer nauwelijks nog van elkaar te onderscheiden zijn. Florim haalt veel inspiratie uit dance en hiphop, maar blijft trouw aan de gitaar. “Je hoort veel synthesizergeluiden die we met gitaren hebben ingespeeld.”

Het nieuwe werk is rijker, afwisselender. “Wait For Evolution klonk als iemand die op zolder wat zat te Spinvissen, te knutselen”, zegt Florim. Bubble Gum kun je naast een album zetten dat geproduceerd is door grote producers in Los Angeles. En dan weet je niet per se gelijk welke nou uit Hollywood komt. Hoop ik. Denk ik. Ik weet niet of dat arrogant klinkt?” Hij lacht. “Nu heb ik mezelf in elk geval ingedekt.”

‘Ik sta altijd aan, denk altijd na’

Eigenlijk gaat er geen moment voorbij of Florim broedt wel op nieuwe ideeën. Niet alleen over het geluid. Nee, van videoclips tot aan choreografieën. “Ik sta altijd aan, denk altijd na. Dat is wel een beetje het probleem. Of nou ja, probleem… het levert ook veel toffe dingen op. Maar ik merkte bij mezelf dat alles wat ik deed nut moest hebben, daar gaat het nummer Level Up ook over. Dat ik zelfs tijdens een avondje uit op zoek was naar nieuwe inspiratie (zet ironische stem op, red.) voor een géniaal nieuw album.”

“Ik denk vaak als we twee weken vrij hebben: oh, nu kan ik misschien werken aan nieuwe beats. Of in het zonnetje op het terras nadenken over een nieuwe videoclip.” De hype rond hun bekendste nummer ‘Witch Doctor’ opende zijn ogen. In de veel geprezen videoclip uit 2015 is Florim te zien als een sjamaan die 3000 animatie-poppetjes als een kolkende mensenmassa om zich heen laat dansen. Tijdens liveshows begon hij de clip te imiteren, samen met het publiek.

“Dat was heel tof, we hebben het veel gedaan. Maar inmiddels hebben we het wel uitgespeeld denk ik. Het werd iets te groot en een beetje te link. We merkten ook: alleen de voorste rij kon het echt goed zien. Nu probeer ik Witch Doctor zo intens mogelijk te zingen, net zoals in de video. Ik heb het nog niet naast elkaar gelegd, maar het zou goed kunnen dat ik dezelfde bewegingen maak als in de clip. Daarmee versterk je de track denk ik.”

“We denken steeds meer na over de sfeer bij een nummer. Ze krijgen allemaal een eigen karakter, een eigen haakje, en daarmee kun je de show dan weer opbouwen. In het voorprogramma van Muse en later bij eigen shows hebben we in een cirkelopstelling gespeeld. Dat was ook tof, dan moet je ineens 360 graden performen. Hoe doe je dat goed? Het is leuk om daarover na te denken.”

Vijf gasten die zitten te rocken

“Maar de basis blijft vijf gasten die zitten te rocken, hè Rocco!” Florim gooit zijn handen in de lucht en maakt de bokkengroet: “Lekker rocken!” Dan weer serieus: “Het is de lol om elk jaar weer iets verder de onzekerheid op te zoeken. Zodat de onzekerheid weer comfortabel wordt. Telkens als ik terugkijk op de plaat die we gemaakt hebben denk ik: nou, het kan nog wel beter, nog wel leuker. Ik denk ook dat dat de reden is dat we al zo lang bestaan. We proberen de grenzen telkens een beetje op te rekken.”

“We kunnen nog meer de diepte ingaan, experimenteren met rare dingen, kijken wat het oplevert. Drie drumstellen door elkaar laten klinken of zo. O ja, dat hebben we al gedaan. Maar het kan van alles zijn. Dat is het mooie aan muziek tegenwoordig. Een eigen studio kost geen fortuin meer, de mogelijkheden van opnemen zijn behoorlijk eindeloos.”

Hoe lang dat leuk blijft? “Het is een doorgaand onderzoek. Voorlopig valt er met De Staat nog super veel te ontdekken. We hebben het best wel gezellig met elkaar. En het wordt eigenlijk alleen maar gezelliger.” Hij kijkt naar Hueting en zegt met een strenge, dwingende stem. “Toch, Rocco. Gezellig, hè!”

A$AP Rocky komt Op Lowlands staan natuurlijk van 16 tot 18 augustus ook nog tientallen andere artiesten geprogrammeerd, van rock tot hiphop en van dance tot americana. Om grote namen als Tame Impala, Anderson .Paak en Royal Blood kun je niet heen. Maar vergeet vooral ook niet een kijkje te nemen bij Sharon van Etten, Antal, Julia Jacklin, Fontaines D.C. en Black Midi. Of wat te denken van Jon Hopkins, Parcels of The Good, The Bad & The Queen. Lang was de grote vraag of het optreden van A$AP Rocky kan doorgaan. Tegen de Amerikaanse rapper loopt in Zweden een rechtszaak wegens mishandeling. Vandaag staat de uitspraak gepland. Toch heeft Lowlands al van zijn management bevestigd gekregen dat hij zondag gewoon komt.

