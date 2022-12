De smaakmaker van Zeg ’ns Aaa op 92-jarige leeftijd overleden

Zijn glansrol was die van Koos Dobbelsteen in Zeg ’ns Aaa, maar John Leddy werkte in carrière mee aan bijna negentig theater- en televisieproducties. Afgelopen zondag overleed hij na een kort ziekbed in het ziekenhuis in Den Bosch op 92-jarige leeftijd.

Nadat Leddy in 1956 zijn diploma aan de toneelschool haalde, maakte hij zijn debuut bij het Rotterdams Toneel als Petty in De volle waarheid van Philip Mackie.

Daarna werkte Leddy mee aan talloze toneelstukken, eerst vooral als acteur, maar later ook als regisseur. In de jaren jaren zestig ging hij ook voor televisie aan de slag. Zo presenteerde hij 1963 het televisieprogramma TV Dansant voor de KRO.

Bij het grote publiek werd hij echt bekend als Koos, de man van Mien Dobbelsteen. Zij was de huishoudhulp van dokter Lydie van der Ploeg en de smaakmaker van het iconische televisieprogramma Zeg ’ns Aaa in de jaren tachtig en begin jaren negentig van de vorige eeuw.

Evenwichtsstoornissen

Aan het Brabants Dagblad vertelde Leddy eerder dit jaar dat hij na een drukke dag repeteren het liefst even ging ontspannen in de volkstuin waar hij 44 jaar eigenaar van was. In maart van dit jaar stopte hij met tuinieren omdat hij last had van evenwichtsstoornissen en zijn hart.

John Leddy laat zijn vrouw Jannig Leddy (met wie hij 53 jaar getrouwd was), zijn vijf kinderen en elf kleinkinderen achter. De begrafenis zal later in besloten kring plaatsvinden in Heusden, waar hij de laatste vijftig jaar woonde.