De slechterik vergeven? Nee, wraak is veel leuker, vindt de gemiddelde filmkijker

Als de slechteriken worden verslagen, is het leuker om te zien dat ze flink worden gestraft dan dat ze vergeving krijgen. Tenminste, in films, boeken of computerspellen. Dat concluderen communicatiewetenschappers van Ohio State University na een onderzoek onder 184 studenten.

De proefpersonen kregen verschillende verhalen voorgeschoteld, zogenaamd afleveringen van een nieuwe tv-serie: Joel steelt 50 dollar van zijn collega George. Die komt erachter. In één versie trakteert George zijn collega Joel op koffie, in een andere jat George als vergoeding een fles whisky van 50 dollar van Joel en in een derde versie steelt George het geld terug én downloadt hij pornografisch materiaal op Joels computer.

De proefpersonen moesten beslissen of ze het verhaal leuk vonden en of ze het als waardevol beoordeelden. Een verhaal als ‘leuk’ beoordelen geeft blijk van een emotionele waardering, aldus de wetenschappers, terwijl het stempel ‘waardevol’ cognitief van aard is.

Wat bleek? De ondervraagden vonden verhalen waarin de slechterik – Joel in het voorbeeld – onevenredig werd gestraft het leukst. Goed nieuws voor makers van westerns en superheldenfilms, waarin wraak een geliefd thema is. Maar ze vonden de verhalen waarin de bad guy vergeven wordt juist waardevoller.

Ook opmerkelijk: de proefpersonen hadden sneller een oordeel over verhalen waarin een eerlijke straf werd uitgedeeld, zoals in het scenario waarin George de fles whisky van zijn jattende collega steelt. Volgens hoofdonderzoeker Matthew Grizzard kan dat erop wijzen dat eerlijk straffen een ‘intuïtieve morele standaard’ is die natuurlijk voelt. Daardoor weten we bijna meteen of we zo’n verhaal leuk vinden.

