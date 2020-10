‘De Slag om de Schelde’, een van de duurste Nederlandse films ooit, draait toch al voor Kerst in de bios

Ruim 14 miljoen euro kostte het om de film ‘De Slag om de Schelde’ te maken. Het is daarmee een van de duurste Nederlandse films ooit. Geen wonder dat de makers de release zorgvuldig wilden plannen. Met de maximaal toegestane dertig bezoekers in de bioscoop is die enorme investering immers maar moeilijk terug te verdienen. Toch gaat de film nu vóór Kerst al draaien in 200 bioscopen, vooral omdat er op dat moment geen enkele concurrentie is van andere blockbusters.

De film gaat over een Engelse piloot, een Zeeuws meisje en een Nederlandse jongen die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog bij de nazi’s heeft aangesloten. Hun verhaallijnen komen in de film samen tijdens de slag om de Schelde in 1944, een strijd waarbij 10.000 mensen het leven verloren.

De Slag om de Schelde van regisseur Matthijs van Heijningen, de duurste Nederlandse film in vijftien jaar, zal met kerst in de Nederlandse bioscopen te zien zijn. Dat hebben producent Alain de Levita en distributeur September Film maandag bekendgemaakt. Het epos is vanaf 17 december in heel Nederland te zien. Beeld ANP Kippa

Concurrent James Bond uitgesteld

De release van de film van regisseur Matthijs van Heijningen jr. en scenarioschrijver Paula van Oest werd al twee keer uitgesteld. Eerst vanwege de coronapandemie en daarna vanwege het feit dat de eveneens uitgestelde nieuwe James Bondfilm rond Kerst in de bioscopen werd verwacht. Maar nu de producenten van die Bondfilm hun première verschoven hebben naar april 2021, wilde men met De Slag om de Schelde niet langer wachten, en dus valt de première nog in het jaar dat we in Nederland 75 jaar bevrijding vieren.

Vanaf 17 december is de film te zien. Mocht er toch weer een strengere lockdown komen, dan wordt de release opnieuw uitgesteld.

