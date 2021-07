De schoonheid van boksen en het samenspel tussen blauwe en rode plekken

één kant van het gezicht heeft blauwe plekken ‘sla de andere kant zodat het symmetrisch wordt’ eerst goed kijken waar de plekken zitten: buitenhoek linkeroog en eronder blauwzwart naast de neus een rode plek schaafwond boven linkerwenkbrauw en dan nu precies hetzelfde aan de andere kant Asha Karami

Uit: Godface. De Bezige Bij, 2019

Asha Karami moet, zei ze ergens in een interview, “ook weleens een snee hechten, een arm terug in de kom plaatsen of een blessure beoordelen bij een kickbokser of MMA-vechter”. De jonge Karami – ze deed met haar debuut meteen een gooi naar De Grote Poëzieprijs – is namelijk meer dan dichter alleen­­. Ze werkt ook als ringarts bij vechtsportgala’s.

Zit er schoonheid in de verwondingen van boksers en vechters? Gaat de strijd in de ring behalve­­ om de linkse hoek of knock-out, ook om het samenspel tussen blauwe en rode plekken? Om de symmetrie van het gehavende gezicht?