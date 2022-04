De schoonheid en de treurnis van de ruïne: uitzicht is er alleen op de blauwe lucht

Kunsthistoricus Joke de Wolf richt de blik op een kunstwerk dat bij de actualiteit past. Deze week: de ruïne.

We staan in een eindeloze galerij. De klassieke zuilen en de bogen staan nog overeind, maar het dak is weggeslagen, de wolken en het licht zijn bijna grijpbaar. Het is geen gewone galerij, op de voorgrond zijn links en rechts fragmenten van klassieke beelden te zien: dit was een museum. Kenners zien rechtsvoor een fragment van het beeld van de stervende slaaf van Michelangelo. Zijn rechterarm houdt hij gebogen boven zijn hoofd.

Het schilderij werd in 1796 gemaakt door Hubert Robert. Hij schilderde zo vaak een ruïne dat schrijver en kunstcriticus Denis Diderot hem de bijnaam ‘Robert des Ruines’ gaf. Robert kwam uit een rijke familie, en verbleef 11 jaar in Rome. Daar woonde hij dichtbij het atelier van Giovanni Piranesi, bekend van de etsen van duistere architectuur. Robert trok erop uit en schilderde landschappen met verlaten Romeinse paleizen en tuinen.

Terug in Parijs, vanaf 1765, schreven kunstcritici enthousiast over zijn tekeningen en schilderijen van ruïnes. Al sinds de Renaissance waren Romeinse ruïnes te zien geweest in schilderijen van de geboorte van Jezus, om aan te geven dat de dagen van eerdere heerschappijen voorbij waren. Soms werd Christus zelfs ín de ruïne geboren, als symbool voor een soepele verbinding tussen het Oude en het Nieuwe Testament.

De schilderijen van Robert zetten de ruïne op de voorgrond, en nodigden, zo vond Diderot, uit om door te wandelen. De schrijver werd erdoor overweldigd met emoties. ‘Alles wordt vernietigd, alles vergaat, alles gaat voorbij. Alleen de wereld blijft. En alleen de tijd die verloopt.’ Deze sublieme emotie koesterde Diderot.

In dit schilderij verbeeldde Robert specifiek de eregalerij van het Louvre, het paleis dat kort na de Franse Revolutie van 1789 in 1793 was opengesteld als museum. Robert was betrokken bij de herinrichting. Maar in dit schilderij laat hij zijn fantasie de vrije loop: het paleis is veranderd in een Grieks-Romeinse galerij, waar alleen de werken uit de Renaissance te zien waren.

Het licht is niet overal even fel, waardoor je als toeschouwer nog beter moet kijken om te begrijpen wat je ziet. Diderot had dat bejubeld. “Licht schaadt het enthousiasme”, vond hij, je kon maar beter wat te raden over houden. In deze museumgalerij gaat het raadsel vooral over wat er hierna moet gebeuren. Alles lijkt vernietigd, en uitzicht is er alleen op de blauwe lucht, waaruit het ook zomaar kan gaan regenen.

Het enige hoopvolle in het schilderij is de figuur die er midden tussen de ravage even goed voor is gaan zitten. Het is een kunstenaar, die met een papier op schoot een van de beroemdste beelden in die tijd gaat natekenen: de Apollo van Belvedère. Het beeld uit de oudheid was ontdekt in 1489 en Napoleon had het als roofkunst meegenomen naar het Louvre. Het werd bewonderd om zijn schoonheid en jeugd, Robert toont het als het enige kunstwerk dat ongeschonden de chaos overleeft.

De beelden van de ruïnes van Oekraïense steden waren gruwelijk. De muren van de flats rechtopstaand als leeggeplukte karkassen. Alles wat die betonnen blokken persoonlijk maakte, ramen, gordijnen, licht achter de ramen, is weggeblazen door de Russische bombardementen. Steen vergaat, alleen de wereld blijft.

En daar op de bodem van die wereld, liggen nu, naast de afbeeldingen van de Apollo van Belvedère voor altijd de foto’s uit Boetsja.