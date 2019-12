De satirische talkshow van Diederik Ebbinge verdient betere kijkcijfers

Hij houdt de kijkcijfers minutieus bij, Anton – euhhhh Diederik Ebbinge – van de nieuwe satirische talkshow ‘Promenade’ bij de NTR. Keihard zijn ze, die cijfers, al weet niemand hoe ze tot stand komen. Panellid-personage Ton Kas: “Ik ken niemand met zo’n stemkastje. Ik ken ook niemand die iemand kent met zo’n stemkastje.” Hij gelooft niks van die meting.

Toch roept ‘het typetje Ebbinge’ ­geobsedeerd de kijkcijfers van elk programma dat hij met de panelleden Ton Kas, Henry van Loon en Eva Crutzen bespreekt. Het is een commentaar op de kijkcijferterreur, en de manier waarop die televisiemakers kwetsbaar maakt. “Voor de kijker is het natuurlijk moeilijk om in het kerstgeweld van de ‘All you need is loves’ en de concerten een nieuw programma als dit te vinden”, zegt Van Loon als volleerd commentator. Een subtiele verwijzing naar de smoesjes waar meer programmamakers mee komen.

Voor zijn eigen talkshow zat Ebbinge er in zijn schatting vorige week 1,8 miljoen mensen naast. Geen twee miljoen maar 234.000 kijkers. Afgelopen zondag nog maar 107.000. Een genadeloze slachting? Bah, daar doe ik niet aan mee en ik hoop velen met mij. Promenade is namelijk geestig tot in de puntjes. Nergens zakt het door het ijs, continu blijven de vier vaste komieken/acteurs/cabaretiers sterk in hun rol.

In de talkshow zonder gasten staan de vier ieder op hun eigen lullige stip – nu met stomme oliebol – en bespreken met subtiele grapjes en insinuaties de nieuwtjes van de week. Zondag keken ze met ironie terug op 2019, zong Kas ‘Still Loving You’ van de Scorpions uit die obligate Top 2000, bespraken ze de oudejaarsconferences en het vuurwerkgedoe. Eerlijk gezegd heb ik die onderwerpen opnieuw moeten kijken, want ik had zo naar de vorm gekeken dat ik de inhoud was vergeten. En dat zegt iets over het oorwurmgehalte: dat hebben ze nog niet. Ik gun ze één onderwerp per aflevering, waar Nederland de volgende morgen wel over napraat.

Die gekwetste blik, die zakkende wangen, we kennen ze maar al te goed uit de Luizenmoeder

Ondertussen blijven de types ook bij het terugkijken op m’n lachspieren werken. Kas is de chagrijn, Van Loon het heilig boontje, Crutzen vindt alles ‘leuk’. En Ebbinge, die zegt vijf keer per aflevering ‘Ik ben Diederik Ebbinge’, en moet vooral voorkomen dat hij zich in al zijn goede bedoelingen niet op de lange tenen laat trappen, want dan schiet hij uit zijn slof. Die gekwetste blik, die zakkende wangen, we kennen ze maar al te goed van schooldirecteur Anton uit ‘De Luizenmoeder’.

Als iemand op Twitter al de scherpte en het rauwe ongemak miste, zoals Crutzen in een tweet aanhaalde, dan werd ze op haar wenken bediend. In het ‘terugkijkmoment’ over de Oranje leeuwinnen ontdekte Ebbinge de dubbele betekenis in het lied ‘Zie die Leeuwinnen’ (leeuw-winnen) van Claudia de Breij. “Nu pas?” lachte de rest hem uit. En toen kwam het: “Houd je kankerbek”. Shockerend natuurlijk, echt.

Het ongemak in de studio was nauwelijks gespeeld. Zelf had ik de beelden van de Hongerwinter achter Ton Kas’ verhaal over de armoedige jaarwisselingen uit zijn jeugd ook al smakeloos gevonden.

De Luizenmoeder ging sky high na de commotie over racistische grappen. Zijn dit dan de vuurwerkbommen van Promenade waarover iedereen napraat? Ik houd er niet van, dat grove, maar ik hoop het.

Vier keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.