De Russische Songfestival-inzending Manizja (29) vecht voor vrouwenrechten. ‘Ik zie door mijn muziek dingen veranderen’

Als er iemand staat voor haar keuzes en bereid is de consequenties ervan te dragen, dan is het wel de Russische Manizja Sangin. Met haar uitgesproken opvattingen heeft de 29-jarige zangeres zich de woede van het conservatieve deel van haar thuisland op de hals gehaald.

Huiselijk geweld is in Rusland een serieus probleem, maar sinds een wetswijziging uit 2017 zijn de straffen laf te noemen. Dat Manizja nu op het wereldtoneel roept dat vrouwen meer rechten moeten krijgen, schoot zelfs de hoogste adviseurs van Poetin in het verkeerde keelgat.

Toen Manizja als vierjarige kleuter moest vluchten voor de oorlog in Tadzjikistan, werd ze met open armen ontvangen, zegt de zangeres, die toevallig net naast het damestoilet in de persruimte van Ahoy zit. Alle commotie doet haar niet zoveel. “Feminisme gaat over het vechten voor rechten en bereid zijn de gevolgen te accepteren. We zullen wel zien wat er gebeurt als ik terugga. Ik doe dit uit liefde voor mijn land en daar staan heel veel vrouwen juist wel achter me.”

Een echte activist

De Moskouse noemt zichzelf ‘een echte activist’. Ze is betrokken bij een organisatie van blijf-van-mijn-lijfhuizen en is voor de UNHCR vluchtelingen-ambassadeur. “Als je kunst maakt, heb je een podium en een publiek. Daar moet ik gebruik van maken. Ik geloof dat ik door mijn muziek dingen kan veranderen, ik zie dat nu al gebeuren.”

Manizha (r) zingt ‘Russian Woman’ tijdens de eerste halve finale van het Eurovisiesongfestival. Beeld BrunoPress

Manizja is een opvallende verschijning op het Songfestival. Wars van strakke glimpakjes komt ze op in een grote rijdende matroesjka-jurk die is gemaakt van stof die vrouwen vanuit heel Rusland haar hebben gestuurd. Als ze eruit stapt, heeft ze een loszittende rode overall aan, een groot contrast tussen al het frivools dat doorgaans over het podium dartelt. Nu draagt ze een trainingspak met fleurige bloemen en een gouden haarband. “Mooi hè? Die heeft mijn moeder gemaakt. Zij is mijn grote voorbeeld en is ook te zien tussen alle sterke Russische vrouwen op het achtergrondscherm tijdens mijn optreden.”

Als ze haar liedje Russian Woman zingt, denkt ze aan haar moeder. “Toen ze als alleenstaande vrouw met vijf kinderen naar Rusland kwam, had ze niets. Ze had talloze banen om haar gezin te onderhouden. Ze kookte zelf eten om te verkopen, ze stond op de markt, ze was schoonmaakster.”

Economisch zelfstandig zijn

Manizja werd grotendeels opgevoed door haar oma, inmiddels overleden. “Zij leerde mij dat je, ook als vrouw, economisch zelfstandig moet zijn. Hoe ik dat heb gedaan? Door heel hard te werken. En een opleiding is heel belangrijk. Dat ik nu hier op het Songfestival sta is geen toevalligheid, daar heb ik echt hard voor moeten vechten.”

Wat ooit begon met muziek op Instagram groeide in 2017 uit tot een debuutalbum. In maart werd ze door het Russische publiek gekozen om af te reizen naar Rotterdam.

“Ik heb het gemaakt nu, maar het Songfestival is zeker niet het eindpunt, dit is slechts een tussenhalte. Vrouwenonderdrukking is een groot probleem, overal in de wereld. Daar blijf ik me voor inzetten, wat er ook gebeurt. En ik weet zeker dat in Rusland honderden vrouwen mijn liedje uit volle borst meezingen.”

IJsland niet meer live op podium In de IJslandse delegatie is opnieuw iemand positief op corona getest. Dat betekent dat de populaire groep vanavond niet live zal optreden in de tweede halve finale. De groep gaat zeer waarschijnlijk naar de finale op zaterdag en ook dan zal een vooraf opgenomen video worden vertoond.

