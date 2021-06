De rücksichtsloze wissel van Renze en Fidan in slangenkuil Hilversum heb ik nog lang niet verwerkt

Plaatsvervangende schaamte voel ik, over de manier waarop Fidan Ekiz en Renze Klamer ‘per direct’ hun programma De Vooravond kwijtraakten. Eind mei riepen ze nog ‘tot na de zomer’. Nu weten we dat niet Renze en Fidan eind augustus het laatste strandzand uit hun haar wapperen, maar Sophie Hilbrand en advocaat Khalid Kasem.

Je zou mensen die hun gezicht en persoonlijkheid uitlenen voor hun werk de kans willen geven hun product aan te passen. Het programma mocht wel urgenter, soms dacht ik ook: waarom zou ik dít nú zien? Maar geef dan niet expliciet de opdracht voor meer entertainment, zoals Klamer twitterde. Aan de kijkcijfers lag het ook niet, met een gemiddelde van 986 duizend kijkers dit jaar. De Wereld Draait Door trok er 1,3 miljoen, maar dat was na vijftien jaar buffelen en na een beginjaar met gemiddeld 320 duizend kijkers (in 2005), blijkt uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek (SKO). Deze maffe gang van zaken voedt de roddelmachine: had het te maken met de niet-zo-linkse meningen van Fidan Ekiz? In mei won ze nog de Pim Fortuyn Prijs voor de meest taboedoorbrekende, vrije (rechtse) geest.

BNNVara-directeur Gert-Jan Hox zegt dat hij hen graag voor de omroep wil behouden “vanwege hun passie, vakmanschap en lef”. Zelf zijn ze blij met de stortvloed aan steunende twitterberichtjes, maar o wat zou ik me in hun plaats vernederd voelen. Na die trap in hun gezicht gaan ze gewoon weer aan tafel om over andere programma’s te bomen. Niet fraai BNNVara en NPO, niet fraai.

Overdonderd door de ontelbare lieve, opbeurende en warme reacties op twitter, insta, mail en app nav het verdwijnen van De Vooravond. Zo door geraakt. Bedankt! 🙏🏻 ❤️ — FidanEkiz (@fidanekiz) 10 juni 2021

Een open discussieplaats

Hoe moet het dan, starten met nieuwe formats? Een ouwe rot in het vak (Van Nieuwkerk) kan al bijna niet meer vertrekken zonder indirect een slagveld onder nieuw talent op zijn geweten te hebben. Klamer en Ekiz zijn niet over één nacht ijs gegaan, zoals voormalig Op1-presentator Talitha Muusse – en dan nog, laat mensen wat uitproberen. Maar deze twee hebben gewacht tot het ijs dik genoeg was.

Klamer werkte negen jaar bij de EO, heeft voor BNNVara in de luwte van NPO 1 Extra de dagelijkse talkshow Na het Nieuws gemaakt, en kreeg zijn vrijdagavondspeeltje Laat op Vrijdag. Ekiz sloeg een aanbod om Eva Jinek op te volgen nog af, uit respect voor het vak. Ze wilde eerst meer vlieguren maken. Ging naar Op1. En sprong toen pas in dagelijkse talkshow De Vooravond. Waarom zou je hen dan zó door het ijs laten zakken?

Als interviewer uitte ze wel erg fel haar mening, vond ik, met als bekendste voorbeeld dat ze het Wilders-proces “een beetje corruptie” noemde. Wie haar mening niet deelt, voelt zich minder vrij om daar aan te schuiven, terwijl een publieke-omroeptalkshow een open discussieplaats voor iedereen wil zijn. Maar Ekiz heeft ook gelijk dat geen enkel dorpsplein neutraal is; bij Ekiz weet je wat je aan haar hebt.

Opvolger Khalid Kasem is zeker ook geen blanco canvas. De advocaat van het kantoor van Peter R. De Vries (De Vries & Kasem) zou vorig jaar al presentator worden, tot hij verdacht werd van het lekken van informatie aan topcrimineel Ridouan T.. Het bewijs daarvoor ontbreekt en nu kan hij weer. Althans, het is nogal wat om een advocaat het vak van journalist te laten uitvoeren. Geschoold om de belangen van tuig fel te verdedigen. Gewend aan ‘partij zijn’ in een dispuut, in plaats van neutrale toehoorder. Wat is het toch dat iedereen denkt dit vak zomaar te beheersen? Ik heb deze rücksichtsloze partnerwissel in ‘slangenkuil’ Hilversum nog lang niet verwerkt, en Twitter bewijst dat ik niet de enige ben.

