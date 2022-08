De ridders en draken van Game of Thrones hebben iets goed te maken

De woede en teleurstelling bij het publiek waren groot. Op 20 mei 2019 werd de laatste aflevering van Games of Thrones uitgezonden. De serie was acht jaar lang het vlaggenschip van de Amerikaanse betaalzender HBO, trok wereldwijd miljoenen kijkers en was zo een van de drijvende krachten achter de doorbraak van streamingdiensten.

Acht seizoenen lang hadden de kijkers de incestueuze bedavonturen, slinkse manipulaties en eindeloze ambities van de adellijke huizen Stark, Targaryen, Lannister en Baratheon gevolgd in een fantasiewereld vol ridders, jonkvrouwen en draken. Allemaal wilden ze de macht en streden ze om de IJzeren Troon.

Acht seizoenen lang was de kijkers verteld dat de winter in aantocht was, een metafoor voor de bittere, harde strijd die begon zodra het leger van de ondoden door de immense noordelijke verdedigingsmuur van de fictieve wereld zou breken.

Toen die winter in seizoen acht niks bleek voor te stellen omdat de makers alle verhaallijnen afraffelden alsof men voor het avondeten thuis wilde zijn, waren veel mensen terecht teleurgesteld. Woedend zelfs. Toen onlangs de nieuwe reeks afleveringen House of the Dragon werd aangekondigd, verschenen op sociale media reacties van mensen die lieten weten dat ze nooit meer iets met de serie te maken willen hebben. Zo groot was hun teleurstelling.

Legendarische anticlimax

De belangrijkste reden voor die inmiddels legendarische anticlimax was dat al na het vijfde seizoen alle boeken waren verfilmd waarop de serie is gebaseerd. De schrijver George R. R. Martin werd naar eigen zeggen nauwelijks betrokken bij de seizoenen die volgden, andere schrijvers schreven de scripts, met het bekende resultaat.

Dat is anders bij de nieuwe serie House of the Dragon, waarvan vanaf 22 augustus wekelijks een nieuwe aflevering op de streamingdienst wordt gezet. Die is weer gebaseerd op een boek van George R. R. Martin en de schrijver is nauw betrokken geweest bij de productie van de serie. Wat kunnen we verwachten van de nieuwe tiendelige serie, behalve nog meer draken, zoals de titel belooft?

House of the Dragon speelt zich 172 jaar vóór de geboorte van Daenerys Targaryen af, in Game of Thrones ook wel bekend als Moeder van de Draken. De meeste families die in die eerdere acht seizoenen streden om de IJzeren Troon spelen in House of the Dragon geen rol van betekenis: de serie is grotendeels gericht op het Huis Targaryen.

Dat wordt dus toch weer even slikken voor de fans. Geen enkele van de bekende en geliefde personages uit Game of Thrones zal te zien zijn, simpelweg omdat ze nog niet zijn geboren als de nieuwe serie begint. Het is een prequel: geen vervolg, maar een voorgeschiedenis van de eerdere serie.

Dus geen machiavellistische strapatsen van Tyrion Lannister, geen heldhaftigheid van Jon Snow of magie van Melisandre, die gespeeld werd door de Nederlandse Carice van Houten. De cast zal grotendeels onbekend zijn voor de meeste kijkers, er zitten geen grote sterren in. Al zullen liefhebbers acteur Matt Smith kennen, die de jonge prins Phillip speelt in The Crown.

Toch is er genoeg herkenbaars. Het belangrijkste decor van Game of Thrones keert terug: de hoofdstad King’s Landing en het koninklijk paleis The Red Keep, waar de IJzeren Troon staat. Minstens zo belangrijk: de maker van de onmiskenbare soundtrack van die eerdere serie, componist Ramin Djawadi, maakte ook de muziek voor de nieuwe serie, waarin tevens melodieën uit die eerdere soundtrack zijn verwerkt.

Er werd aardig wat onthoofd, gekliefd en verbrand in Game of Thrones, maar het hart van de serie is altijd het verraad en bedrog geweest waarmee de personages hogerop probeerden te komen. Dat is in House of the Dragon niet anders: allianties zoeken, ambities verbergen, in de schaduwen opereren, zeker als je niet bovenaan de voedselketen staat, is het levensbloed van de serie.

Aasgieren

Als House of the Dragon begint – de eerste aflevering werd vorige week vertoond tijdens een galapremière in de Amsterdamse Beurs van Berlage – wordt de nieuwe koning Viserys Targaryen aangesteld. Hij heeft een oudere nicht die eveneens aansprak kan maken op de troon, maar die is geen man en moet dus achter in de rij aansluiten.

In wezen is koning Viserys een goed staatshoofd, maar hij is slap en wordt omringd door aasgieren. Allereerst is er zijn kwaadaardige broer Daemon, de troonopvolger, mocht Viserys iets overkomen. Daaromheen cirkelt de Hand of the King, de belangrijkste koninklijk adviseur, Otto Hightower.

Deze Hightower heeft als grootste concurrent de machtige zeeman Corlys Velaryon, de rijkste man van het land. Velaryon is dan weer getrouwd met Rhaenys Targaryen, nóg een potentiële troonopvolger.

Er zijn nog meer Targaryens die een rol spelen, dus er is voer voor talloze intriges. Een van de mensen achter de serie, Ryan Condal, sprak van een “burgeroorlog die zich binnen één familie afspeelt”.

Er is iets wat deze nieuwe serie voor liefhebbers van gekonkel en manipulatie misschien nog wel aantrekkelijker maakt dan Game of Thrones. Anders dan George R. R. Martins eerdere boeken is Vuur en Bloed, waarop de nieuwe serie is gebaseerd, niet als een roman geschreven, maar als een historisch verslag, opgetekend door de Archmaester Gyldayn. En hij trekt meteen al in de tweede zin van het boek de betrouwbaarheid van zijn historische bronnen in twijfel.

Daardoor zit in alle vertellingen die volgen een zekere onbetrouwbaarheid ingebakken: wat ons over personages en gebeurtenissen wordt getoond, is dus niet per se waar. Zo worden de de intriges nog intrigerender.

Hopelijk neemt de serie die vertelstijl over. Schrijver Martin verklaarde, na negen van de tien afleveringen te hebben gezien, dat de serie krachtig en duister is. “Anders dan bij Game of Thrones zijn álle personages in de nieuwe serie gemankeerd. Het zijn mensen. Ze zijn jaloers. Ze willen macht. Precies zoals ik ze heb geschreven.”

House of the Dragon is vanaf 22 augustus te zien bij HBO Max

Drukte op de filmlocaties Game of Thrones werd opgenomen op prachtige historische locaties in Europa. Door de grote populariteit van de serie kregen de plaatsen veel fans op bezoek, heel veel fans. De pittoreske Kroatische havenstad Dubrovnik was veelvuldig te zien in de serie. Als Unesco Werelderfgoed was het toch al een populaire bestemming voor toeristen, maar de toevloed van Game of Thrones-fans zorgde voor topdrukte. Berucht werd een sprookjesachtige bomenlaan in Noord-Ierland, de Bregagh Road. Die was te zien in de serie en binnen de kortste keren was het landweggetje vergeven van auto’s en touringcars. Ook een kerkje in het Spaanse Gaztelugatxe werd plotseling een toeristenmagneet. De nieuwe reeks House of the Dragon is ook weer opgenomen op historische plaatsen. In het Engelse Cornwall en in het Portugese Monsanto kunnen ze hun borst natmaken, want daar zijn nieuwe locaties gebruikt. Natuurlijk verwelkomen veel plaatsen de toeristeneuro’s die gaan binnenstromen, maar het kan zomaar te druk worden als alle fans een selfie willen maken op de plekken waar de helden en schurken uit de serie hun avonturen hebben beleefd.

