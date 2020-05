De Raad voor Cultuur wil extra coulance. Zijn musea, bioscopen en theaters al klaar voor heropening?

Zijn de musea, bioscopen en theaters er klaar voor?

Bij De Fundatie in Zwolle gooien ze het liefst morgen de deuren open, Carré in Amsterdam blijft dicht. Een ronde langs de zalen.

De Fundatie wil open

Eigenlijk dacht directeur Ralph Keuning dat Museum de Fundatie in Zwolle niet erg geschikt zou zijn voor de anderhalvemetersamenleving. Er zitten nogal wat gangen en kleine kabinetten in het gebouw. “Maar dat valt mee. We zijn meteen na de sluiting begonnen met nadenken en zijn er nu al helemaal klaar voor. Het liefst ga ik morgen open”, zegt hij opgetogen.

Met het hele team werd een systeem van gekleurde lijnen en pijlen op de vloer bedacht waarmee de route door het museum wordt aangegeven. De hoofdroute is in blauw, maar er zijn ook afslagen – langs de zwarte lijn bereik je de lift, via de groene lijn de toiletten. “We hebben een fast lane en shortcuts voor bezoekers die door willen, maar er is ook ruimte voor mensen die een half uur in overpeinzing voor een schilderij willen staan.”

Graag had hij het systeem vooraf een keer getest, maar dat mag niet. “Op 1 juni zal moeten blijken of het werkt, maar daar heb ik alle vertrouwen in.” Bezoekers kunnen zich dan per 25 melden op een afgesproken tijdstip. Er mogen 250 mensen tegelijk in het museum zijn, maximaal 700 per dag. “Maar ik verwacht niet dat we dat aantal meteen halen. Veel mensen moeten nog hun angst overwinnen om hier naartoe te komen.”

Carré gaat terug naar de tekentafel

De deuren van het statige Carré in Amsterdam blijven voorlopig dicht. Jammer maar helaas, zegt woordvoerder Maud Braakman. “Maar heropening voor dertig man publiek is financieel niet haalbaar. We hadden een plan, gebaseerd op anderhalve meter afstand. Daarbij pasten 450 man in onze zaal van 1750 mensen. Dat plan moet terug naar de tekentafel. We bekijken nu of we per 1 juli voor honderd man wel opengaan.”

Door een voorstelling van ballerina Igone de Jongh en concerten van The Alan Parsons Project en Wende Snijders staat dus een kruis. Het optreden van rapper S10, gepland op 9 juli, is nog niet afgelast.

Tivoli Vredenburg ‘op een kier’

“We kunnen niet wachten tot we open kunnen”, zegt Jeroen Bartelse, algemeen directeur van Tivoli Vredenburg in Utrecht. “Als is het nog maar op een kier. Zo gaat ons programma in juni ook heten: ‘Op een kier’.” Bartelse klinkt opgewekt, al geeft hij aan dat “het niet rendabel te krijgen is” met een paar handjes vol publiek. “Maar het belangrijkste is dat we artiesten weer een podium geven en dat bezoekers weer muziek kunnen ervaren, zónder schermpjes. We willen de boel weer aanzetten.”

Welke artiesten vanaf 1 juni optreden is nog niet bekend: “We denken aan popmuziek, jazz en klassieke muziek, maar ook aan lezingen. Waarschijnlijk gaan we met tijdslots van bijvoorbeeld twintig minuten werken, zodat muzikanten enkele nummers kunnen spelen voor een wisselend publiek. Vanaf 21 juni organiseren we ook de Tivoli Vredenburg Tour: dan gaan we kleine groepen bezoekers door het pand leiden. Een beetje zoals Willy Wonka uit het boek van Roald Dahl zijn gasten door de chocoladefabriek loodste. De concertbeleving wordt anders vanaf nu.”

Het Filmhuis is te klein, Pathé te groot voor dertig bezoekers

“In onze grootste zaal, in Ede, passen duizend mensen”, zegt Jacques Hoendervangers, managing director van bioscoopgigant Pathé. “Die laten we nog maar even dicht. Dat wordt te ongezellig met maximaal dertig man. Verder gaan we in al onze bioscopen uit van minimaal drie lege stoelen tussen de bezoekers.”

Het aantal films dat op het programma staat is beperkt tot vier. Samen met een betere spreiding van de voorstellingen moet zo voorkomen worden dat meer dan dertig bezoekers elkaar tegenkomen in het gebouw. Hoendervangers hoopt dat mensen nu vaker op doordeweekse dagen en ’s ochtends zullen komen. “Als ze alleen in het weekend en ’s avonds komen, gaan we het niet redden.” De eerste tekenen zijn hoopgevend. Er zijn al 36.000 kaartjes gereserveerd voor Pathé-bioscopen in het hele land.

Filmtheater Hilversum heeft, met drie zalen en in totaal 250 stoelen, weer andere problemen. “In de grootste zaal kunnen we de maximaal toegestane dertig bezoekers ontvangen, maar in de twee andere zalen nog geen vijftien, als we ons aan alle regels houden”, zegt hoofd programma en marketing Luc Freijer. Ze zijn redelijk klaar om open te gaan, maar gaan eerst nog proefdraaien met hun vele vrijwilligers. “We gaan voorlopig alleen van donderdag tot en met zondag open.”

Bezoekers, die hun kaartjes uiteraard vooraf hebben besteld, komen na binnenkomst een bord tegen: linksaf is langs de bar, rechtsaf is meteen naar de zaal. “Daar krijgen ze een plaats toegewezen. Stelletjes mogen naast elkaar zitten als ze willen, maar dat moeten ze ter plekke kenbaar maken.” Aan films trouwens geen gebrek, verzekeren beide heren. Er draaien films door die in maart abrupt stopten, maar er ligt voorlopig ook nog genoeg nieuws op de plank.