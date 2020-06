De Raad voor Cultuur spaart de grote jongens niet: geen geld voor Scapino en huiswerk voor De Nationale Opera

Beeldende kunst

Nieuw in de subsidieregeling zijn twaalf regionale musea. De Raad vond dat deze ‘onmisbare schakels’ in het regionale kunstaanbod ondersteuning van het Rijk verdienen, net als de Rijksmusea die onder de nieuwe Erfgoedwet structureel geld krijgen. De twaalf regionale musea hoefden niet te concurreren en dat zorgde er misschien voor dat drie hun huiswerk moeten overdoen, zoals het Bonnefanten Museum in Maastricht.

Ook de ontwerpsector krijgt meer aandacht in de subsidieregeling, waardoor de Dutch Design Week in Eindhoven en de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam in de regeling vallen.

Bij de presentatie-instellingen die nieuwe beeldende kunst een podium bieden is er sprake van verdringing. De afspraak is dat er zes worden gesubsidieerd, hooguit een per stad. Dat pakt heel nadelig uit voor instellingen in Amsterdam. De Appel krijgt weliswaar een positief advies, maar valt toch buiten de boot. De eveneens hoofdstedelijke instelling Framer Framed scoort net iets beter en krijgt de voor Amsterdam geoormerkte subsidie. West uit Den Haag moet vanwege de regionale spreiding plaatsmaken voor de Vleeshal in Middelburg.