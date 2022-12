De populairste meidengroep ter wereld doet in Amsterdam een aanval op de zintuigen

Wie met de ogen knippert, mist iets tijdens het uitverkochte optreden van BLACKPINK in de Ziggo Dome. De Koreaanse meidengroep, de populairste ter wereld, sluit de Europese tournee rond hun tweede album Born Pink af in Amsterdam met een aanval op de zintuigen. Daarmee bieden ze een boeiende blik op de nieuwste ontwikkelingen in de popmuziek op het gebied van marketing, fan-engagement en het genereren van inkomsten.

De groep rond zangeressen Jisoo, Jennie, Rosé en Lisa werd in 2016 opgericht door het Koreaanse entertainmentbedrijf YG Entertainment, dat ook achter de Koreaanse wereldhit Gangnam Style van rapper Psy zat. In rap tempo groeide BLACKPINK uit tot de populairste meidengroep ter wereld, met miljarden streams, meerdere liedjes in de Amerikaanse top 40 en twee nummer 1-albums.

De korte popliedjes zijn uitermate catchy, op elektronische beats geënt en op slimme momenten onderbroken voor een tempowisseling. Om beurten zingt een lid een couplet, de refreinen worden vaak samen gezongen. Dat de teksten grotendeels in het Koreaans zijn, deert niet. De korte, Engelstalige zinnen in vooral de refreinen bieden houvast. Niet dat het de fans uitmaakt; wie het Koreaans niet machtig is, zingt fonetisch mee.

K-pop is een belevenis

De Blinks, zoals de fans zich noemen, zijn vanavond jong, vaker vrouw dan man, bijna net zo vaak van Aziatische komaf als van Hollandse en allemaal zonder uitzondering razend enthousiast. K-pop is een belevenis, getuige de enorme rij die al uren voor aanvang voor de deur staat en de tijd verdrijft met dansjes en het maken van selfies voor op social media.

De merchandisekraam is zelfs al de dag voor het concert geopend. Meest geliefde item: de lightstick, een soort plastic hamertje met aan weerszijden een oplichtend hartje dat via een app op de mobiel van kleur kan veranderen. Bijna de helft van de Blinks in de zaal heeft het vijfenzeventig euro kostende item en zwaait er driftig mee op de maat van de muziek. En dan te bedenken dat het goedkoopste kaartje bijna zeventig euro is, het duurste honderd.

Voor dat geld krijgen ze een strak geregisseerde, vlekkeloze show van hoog niveau op twee podia die met een lange catwalk met elkaar verbonden zijn. Op elk moment van de bijna twee uur durende show gebeurt er iets, van serpentine-regen, metershoge vuurballen en vuurwerk tot oogverblindende laserstralen en psychedelische beelden op de LED-schermen achter het podium.

De minst populaire van de vier

Daarachter gaat een vierkoppige band schuil die met de vooraf opgenomen muziek meespeelt en af en toe belicht wordt. De bandleden verzorgen ook de muzikale intermezzo’s tijdens de show, die in vier delen is opgeknipt. Tijd genoeg voor de dertien dansers (zeven vrouwen, zes mannen) om hun moves te showen in dance-offs en om het viertal zangeressen ruimte te geven voor een kostuumwissel en een rustmoment.

In die twee uur komen bijna alle favorieten voorbij, al blijkt er voor fanfavoriet Boombayah geen ruimte. Een voorschot op eventuele solocarrières, zoals nu bij collega K-popgroep BTS gebeurt, krijgen de vier door solo-momenten tijdens de show. Daarbij wordt duidelijk dat Jisoo – de oudste en minste vocalist van de vier – de minst populaire van de vier is. De Thaise Lisa, de stoere paaldanseres van het stel die meer hiphopinvloeden laat horen, is de populairste.

Hoe internationaal hun publiek is, wordt bevestigd op het moment dat ze na Whistle het publiek in het Koreaans, Japans, Mandarijn en Engels begroeten. De Amsterdamse Blinks boffen, zo blijkt na een kwartier wachten voor de toegift: de enige spontaniteit van vanavond volgt in de vorm van de vier dames in kerstoutfit die zich wagen aan Last Christmas van Wham! Een unicum. Goed voor een glimlach, maar ook het flauwste deel van een avond waarop alles tot in de puntjes was uitgedacht. En met succes.

