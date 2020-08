De podcast van Michelle Obama voelt als een inspirerende knuffel

De eerste gedachte die opborrelt bij het zien van de advertentie voor ‘The Michelle Obama Podcast’ zou kunnen zijn: nóg meer Michelle Obama? Want de voormalige first lady is overal. Ze schreef haar bestsellende boek ‘Becoming’, deed een wereldwijde stadiontour met dat boek en maakte een documentaire met dezelfde naam als het boek.

In de podcast – een samenwerking tussen het productiebedrijf van de Obama’s en Spotify – wil Obama praten over… van alles eigenlijk. Ze wil ‘betekenisvolle onderwerpen’ bespreken en ‘de vragen beantwoorden die we allemaal in ons leven tegenkomen’. Ze focust daarbij op communities, gemeenschappen. Voor zover dat een focus is, want in deze podcast – althans in de eerste twee afleveringen die nu zijn te beluisteren – is alles een community en zwabbert het gesprek alle kanten op.

In elke aflevering is iemand te gast: Obama’s moeder, haar broer, haar beste vriendin. In de eerste aflevering praat ze met haar echtgenoot Barack. Het echtpaar heeft de affectie voor elkaar nooit onder stoelen of banken gestoken en ook tijdens de podcast sijpelt de chemie door je koptelefoon heen. Ze bespreken hun achtergrond, hoe verschillend ze zijn opgegroeid en hoe belangrijk het is om een gemeenschap om je heen te hebben. In het geval van Michelle een grote familie die elkaar steunde door dik en dun; Barack leunde vooral op zijn moeder en vrienden.

Ze hebben elkaar deze verhalen natuurlijk al veel vaker verteld, maar toch lukt het ze een enigszins spontaan en boeiend gesprek te voeren, bomvol levenslessen. Over hoe mensen vaak meer willen, en dat het soms gezond is een stapje terug te doen. Over dat het hebben van succes of veel geld vaak ­betekent dat een ander minder heeft. En dat je altijd kunt vertrouwen op hoop, als je twijfelt over je volgende stap. Als dit de gesprekken zijn die de Obama’s ’s avonds aan de eettafel hebben, hoef je voor de gezelligheid niet aan te schuiven. Een inspirerend verhaal voor een podcast is het wel.

Een milde depressie

In de tweede aflevering praat Obama met journalist Michele Norris over de coronapandemie en de Black Lives ­Matter-protesten. Al snel gaat het gesprek van nagelsalons – “Ik moest het nu zelf doen! Raar eigenlijk, want mijn moeder heeft nog nooit een nagelsalon van binnen gezien” – naar de quarantaine, waarin sommige bevolkingsgroepen altijd zitten: zwarte kinderen bijvoorbeeld die zich nooit welkom voelen in de maatschappij en dus eigenlijk altijd opgesloten zijn in hun eigen bubbel.

Het gaat over de protesten en de ­realisatie dat Afro-Amerikanen ‘net genoeg’ hebben gekregen om te denken dat ze daadwerkelijk gelijk zijn aan ‘white folks’, maar dat dit zeker niet zo is. “Waarom gaat dit nog steeds door? Waarom zitten we hier nog steeds? Er zijn nog steeds witte mensen die ons niet als gelijke zien!” Obama zegt te ­lijden aan een milde vorm van depressie door de coronapandemie en de raciale strijd die woedt in het land. “En dan zie je deze regering, de hypocrisie ervan, dag in, dag uit, het is ontmoedigend.”

Die regering krijgt, zonder de aanvoerder bij naam te noemen, zo nu en dan een sneer. Bijvoorbeeld als Obama in een bijzin zegt dat de voormalige president boeken leest en de geschiedenis kent en dat het belangrijk is een leider te hebben die de pijn van alle bevolkingsgroepen kent.

In haar twitterbiografie staat dat Obama altijd ‘hugger-in-chief’ zal zijn. Zo voelt de podcast een beetje; als een inspirerende knuffel van een slimme, soms cynische vrouw met een boeiend levensverhaal waar ze veel inspiratie uit kan halen. Al is het nog maar de vraag of dit format – een gesprek van een uur dat alle kanten op gaat – meerdere afleveringen houdbaar is.

