De pick-up van prins Bernhard. En andere culturele Paastips

Tip 1 - Kijk in de spiegel van het Paleis op de Dam

Stel een vluchteling vraagt je om hulp. Of iemand met grote schulden. Hoe reageer je? Waar sta je? Deze vragen roept ‘Moraalmeesters’ op, een nieuwe expositie in het Koninklijk Paleis op de Dam in Amsterdam. Uitdrukkelijk bedoeld voor jongeren, voor hen (tot 18 jaar) is de entree gratis.

De tentoonstelling draait om de schoorsteenstukken: nogal imposante schilderijen van onder andere Ferdinand Bol, Govert Flinck en Jacob de Wit. Sommige hebben het formaat van een bescheiden bioscoopdoek. In elk stuk zit een wijze les verstopt, die oorspronkelijk was bedoeld voor raadsleden, rechters, ambtenaren en burgemeester in het paleis. Want dat deed van 1648 tot 1808 dienst als stadhuis.

Animaties - te zien op schermen naast de ook zeer imposante, marmeren schoorstenen - brengen de schilderijen tot leven. Ook nu zijn de zeventiende-eeuwse lessen bruikbaar, vinden de makers van Moraalmeesters. Tijdens de officiële opening stond oud-burgemeester Job Cohen stil bij het schilderij Nausicaa en Odysseus van Thomas de Keyser uit 1657. Daarop zie je de Homerische heldin Nausicaa en de aangespoelde reiziger Odysseus. Zij geeft hem royaal onderdak en hulp.

Voor Cohen staat Odysseus symbool voor de Oekraïense vluchteling. “Zo'n schilderij werpt je terug op jezelf: wat zou ik doen?” Achter de onverschrokken Nausicaa verschuilt zich een bang kijkende dienstmaagd. “Zij is onze spiegel", zegt Cohen. “Ze voelt angst bij het zien van Odysseus, vraagt zich af: wat moet ik hiermee. Een menselijke reactie.” En in Nausicaa ziet hij de stad Amsterdam: “Vastberaden en barmhartig: kan ik je helpen?"

Minstens zo mooi als dit schilderij is de naam van de ruimte waarin het hangt: de Desolate Boedelkamer. Daarin werden in de zeventiende eeuw faillissementen voltrokken. Ook zij konden iets van Nausicaa leren, zegt Cohen: “Kijk naar de schuldenaar met barmhartigheid. Zijn ellende is niet altijd zijn eigen schuld.”

Moraalmeesters. Wijze lessen van het Stadspaleis, 16 april t/m 4 september.

Tip 2 - Een muur vol asbest eruit, de pick-up van prins Bernhard erin: paleis Het Loo is weer open

Een familietraditie kun je dat gerust noemen: de wanden in paleis Het Loo zijn rijkelijk behangen met de geweien van herten en reeën. In de salon van prins Hendrik, de man van koningin Wilhelmina, ligt een berenvel met de woeste kop er nog aan. En een krokodil die hij eigenhandig uit het moeras in Brits-Indië zou hebben getrokken.

De jachtkamer tijdens de presentatie van het vernieuwde Paleis Het Loo. Het museum ging in 2018 dicht voor een grote verbouwing. ANP KOEN VAN WEEL Beeld ANP

Paleis Het Loo is sinds 15 april weer open na een verbouwing van vier jaar. Nieuw is dat de lekker moderne salon van prins Bernhard - mét pick-up - is opengesteld voor publiek.

Tip 3 -Wat is het beste Marokkaanse kunstwerk in Amstelveen? Abdelkader Benali kan niet kiezen

Sarah Amrani. Beeld Courtesy of the Artist

Schrijver en Trouw-columnist Abdelkader Benali is gastconservator van de expositie in het Cobra Museum over Marokkaans modernisme. Wat is zijn lievelingswerk? Hij kan niet kiezen.

Welk werk raakt hem nou het allermeest? Het hangt ook af van z’n stemming, zegt Abdelkader Benali. Maar bij het uitpakken van de kunst voor de expositie Het andere verhaal. Marokkaans modernisme van 1956 tot nu was hij als gastconservator even bij het museum en werd hij weer getroffen door de fotoserie van de Marokkaans-Rotterdamse Sarah Amrani (27). Ook meteen een van de jongste deelnemers. Lees hier een interview met hem.

Volgens Joke de Wolf knallen sommige werken van de muren, ze vindt de expositie een aanrader, maar raakte soms wel de draad kwijt.

Tip 4 Er zijn nog wél kaarten voor Wim Helsen en Theo Nijland

Wim Helsen Beeld karolina maruszak

Nog niet iedereen heeft de weg terug naar het theater gevonden, maar dat heeft ook voordelen: er zijn nog kaarten! Niet meer voor grote klappers als Puccini's Tosca van de Nationale Opera, de loeispannende, meeslepende enscenering door Barry Koskie. En ook niet meer voor de schitterend uitgevoerde balletklassieker Raymonda, waarin vanavond de uit Rusland gevluchte ballerina Olga Smirnova debuteert.

Maar wel voor cabaretier Wim Helsen, die wil laten zien wat er mis is met de mens door te laten zien wat er mis is met hem. Hij treedt vanavond op in het Westlandtheater in Naaldwijk.

Recensent Ivo Nieuwenhuis zag Helsens voorstelling Niet mijn apen, niet mijn circus en was zeer enthousiast: Niemand kan met zoveel sjeu als Wim Helsen de foutcode op een verkeersboete voordragen.

Ontmoetingen van een blij mens. De foto is gemaakt door Ben van Duin en vrij van rechten, mits zijn naam wordt vermeld. Beeld ben van duin, rv

Ook voor de voorstelling van Theo Nijland vanavond in het Agnietenhof in Tiel zijn nog kaarten. Nijland is misschien wel de beste tekstdichter van Nederland en de enige die ‘broodje haring’ vloeiend weet te rijmen op ‘bijna-dood-ervaring’. Zijn nieuwe voorstelling heet Ontboezemingen van een blij mens - een opsteker in donkere dagen.

Tip 5 - Dansen tot het Paasontbijt op Awakenings

Voorspel serie Reinier Zonneveld cultuur Beeld Rosalie van der Does

Techno-dj Reinier Zonneveld heeft zijn vier koffers met apparatuur vast al klaar staan voor zijn optreden op Awakenings, hét techno- en dancefestival van Nederland. Eerder vertelde hij aan Trouw dat hij altijd vroeg op staat om in de flow te komen.

Awakenings bestaat 25 jaar, de Paaseditie speelt zich af in het recreatiegebied Spaarnwoude. Eind juli volgt nog een driedaagse in Hilvarenbeek, mét camping.

Lees ook:

Met Paaspop barst het eerste festivalseizoen in drie jaar los. Is Nederland klaar voor de zomer?