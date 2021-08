De perfecte foto volgens influencer Eva Gutowski: zon, zee en af en toe een underboob

Kelli van der Waals vertelt deze zomer over de figuren die per ongeluk of expres voorbijkomen in de tijdlijnen van haar sociale media. Aflevering 3: Eva Gutowski.

Ik leerde Eva Gutowski kennen toen ik een paar jaar terug tieners interviewde over hun leven met de smartphone. Een van hen vertelde hoe ze vanaf haar tiende het Youtubeaccount MyLifeAsEva volgde, waarop Gutowski op blije toon makeup-tutorials gaf en vertelde over haar leven, ‘relatable’ als een buurmeisje.

Op Instagram etaleerde Gutowski haar kleding, haar reizen en haar lichaam – inspiratie voor haar overwegend jonge en vrouwelijke publiek. “Als ik nou ook zo’n bikini koop en daar ook zo ga staan,” dacht het geïnterviewde meisje wel eens bij het zien van Gutowski’s Instagram, “dan ziet diezelfde foto met mij erop er misschien ook wel supercool uit.”

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door EVA MARISOL GUTOWSKI (@mylifeaseva) op 11 Aug 2021 om 12:47 PDT

Nadat het verhaal was afgetikt en gepubliceerd, ben ik Gutowski op Instagram blijven volgen. Gewoon, om zijdelings een beetje mee te krijgen of het nog klopte wat ik over haar had opgeschreven. Haar foto’s kwamen met enige regelmaat langs in mijn tijdlijn, en zo ontstond gaandeweg een parasociale band tussen ons.

Mooi zijn op exotische plekken

Een tikkie ongemakkelijk voel ik me er wel bij. Zoals zoveel microberoemdheden op Instagram, heeft Gutowski veel plezier in het leven, van een specifieke soort. Die steunt op twee pilaren: mooi zijn (1) op exotische plekken (2). Californië, Hawaii, Spanje, Cannes, Griekenland. Warme exotische plekken, bij voorkeur, want Gutowski ontkleedt zich graag en hoe warmer het is, hoe logischer dat is.

Eind juli was ze jarig op Mykonos en danste ze in een minuscule bikinitop en een string op de rand van een overloopzwembad, terwijl achter haar de zon in zee zakte. Vaak heeft ze helemaal geen topje aan en blijft ze met de juiste poses nét binnen de Instagramrichtlijnen. Zelfs het knuffelen van een babykonijntje gaat gepaard met de subtiele demonstratie van een underboob.

Tegen softporno aan

Die underboob maakt op eenzelfde manier deel uit van haar perfecte Instagramplaatje als haar zongebruinde huid, haar naar achteren geduwde billen, haar slanke ledematen, haar harde buik, haar vrienden, haar ervaringen, haar liefde (met wie ze foto’s maakt die tegen softporno aanschuren), haar Versace-tas en de eeuwig blauwe lucht achter haar zorgvuldig opgemaakte hoofd.

Dat plaatje kennen we inmiddels wel, Instagram staat er vol mee. Maar steeds als Gutowski op mijn smartphonescherm verschijnt, denk ik aan de meisjes die denken ‘als ik nou zo’n bikini koop en daar ook zo ga staan’.

En als ik dan nog eens goed kijk, zie ik dat Gutowski zelf ook zo’n meisje is, en hoe ze op elke plek heeft nagedacht hoe ze haar beeltenis tot een ideaal kon kneden. Met welke achtergrond, in welk kader, in welke hoek en met wat voor licht. Wat de goede kant van haar gezicht was, hoe ze haar onderkin zou camoufleren, haar huid zou doen stralen, haar ogen groot zou doen lijken en haar neus klein. Hoe ze zo slank mogelijk én zo gevormd mogelijk overkwam. Hoeveel foto’s ze genomen heeft en hoe lang ze moest kiezen. Wat ze nog even nabewerkte, met in haar achterhoofd de microbroemdheden die ze in háár tijdlijn zag en waarvan ze dacht: ‘Als ik nou ook…’